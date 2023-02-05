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Тренер «Алании»: «В юношеских командах ротация состава сумасшедшая. Тренер не выиграл соревнование — его снимают»

Тедеев рассказал, что думает о проблемах юношеского футбола в России
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Заур Тедеев.
Фото ФК &quot;Алания&quot;

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах юношеского футбола в России.

— Хотите сказать, что высокую скорость надо начинать вырабатывать чуть ли не с шести-семи лет?

— Надо правильно вести методическую работу с футболистами, начиная с самого юного возраста. И уже доводить ребят до 21-23 лет. Все должно вытекать одно из другого. Должна быть единая система подготовки с учетом, конечно, и индивидуальных особенностей тех или иных игроков.

Ведь нередко физическую готовность парня ставим выше его таланта, который, увы, слишком поздно замечаем. По юношам у нас часто играют просто мощные ребята. Я против такого подхода. Парень может где-то отставать в физическом развитии, но не надо сразу ставить на нем крест. Он потом еще свое доберет.

Я общался со многими тренерами футбольных академий в России. И они мне говорили о большой ротации в юношеских командах. Просто сумасшедшее обновление команды в период с 10 до 14 лет. От первоначального состава остается всего 2-3 процента...

— Почему так происходит?

— Потому что если тренер не добивается результата на соревновании, его снимают с должности. Приходит новый, который набирает новую команду. Но так не должно быть! Никто не говорит, что пацаны не должны побеждать. Но только не любой ценой! И не за счет тех мальчишек, которых бракуют только потому, что они здесь и сейчас в чем-то уступают в физическом плане, однако в будущем способны стать серьезными игроками.

В «Ростове» я возглавлял программу молодежного футбола и придерживался в своей работе иного подхода. Сейчас до основы дончан доросли Мелехин, Лангович.

Но они не приходили в «Ростов» из ведущих академий страны. Лангович — местный воспитанник. О Мелехине хочется сказать отдельно. Он из системы «Родины». Но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали ему возможность прогрессировать. И таких примеров достаточно много. Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Вите шанс. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать.

Мы обязаны уделять пристальное внимание детско-юношескому футболу. Я должен находить время, чтобы контактировать с детскими тренерами из системы «Алании». Это наше будущее.

— Вы как-то говорили, что вообще не подсказываете молодым футболистам, когда они атакуют, не загоняете их в рамки.

— Совершенно верно. Причем это касается не только юных игроков. Сейчас в «Алании» мы, конечно, обозначаем общие принципы ведения атаки. Прежде всего обращаем внимание футболистов на то, в каких позициях им нужно находиться в той или иной фазе. Но я не считаю правильным подсказывать футболисту, что он должен делать в ту или иную секунду. У него уже есть свое решение. Пока мой сигнал дойдет до его головного мозга, я его просто собью с толка. Зачем это делать? Зачем давить на мнение человека? Он уже сделал свой выбор, зачем же мне вмешиваться? Так мы отобьем у него желание быть инициативным и импровизировать!

Тренеру, особенно на детском уровне, вообще не следует загонять парней в какие-то рамки, когда те атакуют. Не надо их трогать!

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
0
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
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 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
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