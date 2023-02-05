Тренер «Алании»: «В юношеских командах ротация состава сумасшедшая. Тренер не выиграл соревнование — его снимают»
Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» порассуждал о проблемах юношеского футбола в России.
— Хотите сказать, что высокую скорость надо начинать вырабатывать чуть ли не с шести-семи лет?
— Надо правильно вести методическую работу с футболистами, начиная с самого юного возраста. И уже доводить ребят до 21-23 лет. Все должно вытекать одно из другого. Должна быть единая система подготовки с учетом, конечно, и индивидуальных особенностей тех или иных игроков.
Ведь нередко физическую готовность парня ставим выше его таланта, который, увы, слишком поздно замечаем. По юношам у нас часто играют просто мощные ребята. Я против такого подхода. Парень может где-то отставать в физическом развитии, но не надо сразу ставить на нем крест. Он потом еще свое доберет.
Я общался со многими тренерами футбольных академий в России. И они мне говорили о большой ротации в юношеских командах. Просто сумасшедшее обновление команды в период с 10 до 14 лет. От первоначального состава остается всего 2-3 процента...
— Почему так происходит?
— Потому что если тренер не добивается результата на соревновании, его снимают с должности. Приходит новый, который набирает новую команду. Но так не должно быть! Никто не говорит, что пацаны не должны побеждать. Но только не любой ценой! И не за счет тех мальчишек, которых бракуют только потому, что они здесь и сейчас в чем-то уступают в физическом плане, однако в будущем способны стать серьезными игроками.
В «Ростове» я возглавлял программу молодежного футбола и придерживался в своей работе иного подхода. Сейчас до основы дончан доросли Мелехин, Лангович.
Но они не приходили в «Ростов» из ведущих академий страны. Лангович — местный воспитанник. О Мелехине хочется сказать отдельно. Он из системы «Родины». Но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали ему возможность прогрессировать. И таких примеров достаточно много. Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Вите шанс. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать.
Мы обязаны уделять пристальное внимание детско-юношескому футболу. Я должен находить время, чтобы контактировать с детскими тренерами из системы «Алании». Это наше будущее.
— Вы как-то говорили, что вообще не подсказываете молодым футболистам, когда они атакуют, не загоняете их в рамки.
— Совершенно верно. Причем это касается не только юных игроков. Сейчас в «Алании» мы, конечно, обозначаем общие принципы ведения атаки. Прежде всего обращаем внимание футболистов на то, в каких позициях им нужно находиться в той или иной фазе. Но я не считаю правильным подсказывать футболисту, что он должен делать в ту или иную секунду. У него уже есть свое решение. Пока мой сигнал дойдет до его головного мозга, я его просто собью с толка. Зачем это делать? Зачем давить на мнение человека? Он уже сделал свой выбор, зачем же мне вмешиваться? Так мы отобьем у него желание быть инициативным и импровизировать!
Тренеру, особенно на детском уровне, вообще не следует загонять парней в какие-то рамки, когда те атакуют. Не надо их трогать!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5