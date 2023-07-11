Бердыев, Газизов и Гаджиев хотят вернуть Дагестан в РПЛ. Теперь «Динамо», а не «Анжи» — главный клуб региона
Как Бердыев оказался в «Динамо»?
После неудачного захода в «Сочи» Курбан Бердыев относительно быстро взялся за новый проект в Махачкале, где местное «Динамо» искало тренера после истечения контракта с Гораном Алексичем. В числе кандидатов фигурировали Андрей Каряка, Андрей Гордеев и Дмитрий Воецкий. Но основным вариантом считался именно Бердыев — президент клуба Гаджи Гаджиев настаивал, что это лучший из всех доступных вариантов.
Гаджиев сыграл ключевую роль в назначении Курбана Бекиевича: президент сам вел переговоры с тренером и заинтересовал его проектом. Не секрет, что специалисты давно дружат. В частности, недавно Гаджиев публично поддержал Бердыева после его отставки из «Сочи». А сам Курбан Бекиевич приезжал в Махачкалу, еще когда впервые покинул «Рубин» — специалист посещал тренировки «Анжи» и помогал Гаджиеву советами.
Поэтому когда давний соратник позвал его в Махачкалу, Бердыев согласился. Вариантов в РПЛ у тренера не было, снова сидеть без работы ему не хотелось. И спустя 20 лет он вернулся в первую лигу.
При этом Бердыев признался, что вообще не представляет, чего ждать от ФНЛ: «Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба. Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» — это очень важный и серьезный проект. Хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного».
В ФНЛ Бердыева ждут сразу несколько тренерских дуэлей с бывшими подопечными: Роман Шаронов возглавляет «СКА-Хабаровск», а в «Соколе» работает Денис Бояринцев.
Кто спонсор, какие задачи и каким будет штаб Бердыева?
С Бердыевым подписан долгосрочный контракт. Гаджиев сразу дал понять, что у тренера будет тотальное доверие от руководства. А основная задача клуба — выход в премьер-лигу.
«Динамо» — главная сила в Дагестане после банкротства «Анжи». В республике мечтают вернуться элиту — под эти цели в клуб пришел не только Бердыев, но и бывший менеджер «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов. Он должен усилить селекционную работу и уже подписал Эгаша Касинтуру, а также Александра Сандрачука из «Уфы». Также от Газизова ждут эффективной работы со спонсорами.
Накануне «Динамо» заключило спонсорский контракт с кавказским производителем воды Mever. А основной бюджет формируется от главного спонсора — «Дагнефти». Исполнительный директор компании Муслим Гиндиев еще на этапе, когда клуб назывался ФК «Махачкала», финансово поддерживал проект Гаджиева.
При этом бюджет у «Динамо» скромный даже по меркам ФНЛ. Ставка делается на воспитанников и молодых игроков из соседних регионов — ветеранов и легионеров практически нет.
В прошлом сезоне команда из Махачкалы даже не подавала заявку на лицензию РПЛ-1, потому что не дотягивала до уровня премьер-лиги по бюджету. При этом команда в последних турах даже претендовала на место в стыковых матчах. Клуб всего два года назад заявился в ФНЛ-2, в первый же год вышел в первую лигу и теперь стремится в РПЛ, но не благодаря финансовым вливаниям, а за счет грамотной работы и опыта менеджеров.
Для этого в клубе Газизов, а в первую очередь — Бердыев. «Динамо» по идеологии подходит тренеру — это одна из самых организованных и прагматичных команд прошлого сезона, пропустившая лишь 29 мячей. Меньше только у победителя лиги — «Рубина» (27). По показателю xGA (допущенная угроза своим воротам) «Динамо» оказалось на втором месте после «Балтики». То есть махачкалинцы были одними из лучших в лиге в том, как ломали атакующую игру соперников. В этом смысле Бердыеву даже не придется сильно перестраивать стиль — его команды обычно играли примерно в такой же футбол.
Пока в «Динамо» не объявили, кто войдет в штаб Бердыева. В «Сочи» с тренером работали ассистенты Дмитрий Кириченко и Андрей Мацюра, а также реабилитолог Эдуард Кундухов, который сотрудничал с Курбаном Бекиевичем еще со времен «Рубина».
Пока никого из них не видно вместе с тренером в Махачкале. На первой тренировке «Динамо» с Бердыевым к команде вышли тренеры предыдущего штаба Алексича — специалист по физподготовке Шихмирза Баламирзаев и старший тренер Рабадан-Гаджи Магомедов. Вероятно, пока штаб Бердыева будет сформирован в основном из местных специалистов.
Новый сезон ФНЛ стартует на этой неделе. Дебютирует Бердыев против «Торпедо» в Москве — уже через пять дней.
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12
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14
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15
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16
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17
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18
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