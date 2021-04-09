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Эксклюзив

«То, что у нас работает угроза сняться с чемпионата, — дичь. Докатились». Большое интервью Валерия Карпина

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Валерий Карпин: «То, что у нас работает угроза сняться с чемпионата, — дичь»»

№ 8416, от 09.04.2021

Валерий Карпин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак» Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Теги:
Эксклюзивный разговор с главным тренером «Ростова»

С Карпиным никогда не бывает скучно. Да, он отвечает прямо не на каждый вопрос, никуда не делись фирменные «И?», «Ну и?», «Ну и что?», Валерий умеет и любит потроллить собеседника — с чувством юмора у него все в порядке. Чего стоит хотя бы его ответ на пресс-конференции после воскресного матча со «Спартаком» на тему, почему не удалось уйти на перерыв, ведя в счете: «Потому что пропустили гол». Ни прибавить, ни убавить.

Но при этом говорить с Карпиным всегда интересно. Это интервью не стало исключением.

Публикация от Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov)

Из активностей прикольнее всего «Джентльмены»

— Как вы себя ощущали на матче со «Спартаком» в образе Томаса Шелби — главного героя британского сериала «Острые козырьки»? — первый вопрос Карпину.

— Вполне обычно. Для меня вообще ничего не изменилось. На выезде предпочитаю спортивную одежду, в ней удобнее, на своем стадионе — джинсы, а сейчас вот такой костюм надел.

— Есть тренеры, которые одеваются на фарт, для кого-то просто удобнее спортивный стиль. Для вас это значения не имеет?

— Никакого. Так что без разницы, в чем был на игре со «Спартаком».

— Вы иногда производите впечатление достаточно сурового человека — например, можете даже потроллить журналистов, — но при этом всегда участвуете в клубных активностях. Вам самому они нравятся? Быстро соглашаетесь?

— Тут нет такого — нравится, не нравится, подобные акции необходимы «Ростову» для определенных вещей. Мы, работники клуба, должны помогать, проявлять корпоративные дух и этику.

— А какая фишка больше всего пришлась по душе: «Козырьки», форма в виде знаменитого ковра, ремейк «Джентльменов»?

— Прикольнее всего «Джентльмены».

— Вы сами в последнее время активны в соцсетях, в частности в Instagram...

— Не сказал бы, что активен постоянно. Если есть свободное время или повод, тогда захожу. Даже не помню, что там размещал недавно — наверное, фотографию с младшей дочкой в день ее рождения, тут просто как раз повод был. А так могу неделями в Instagram не бывать.

— Прямо неделями?!

— Естественно.

— Зато у вас супруга свой ведет без пауз — а вдруг что-то не то напишет про мужа? Как же тут неделями не заходить?

— Во-первых, если она что-то не так там сделает, кто-нибудь сразу до меня доведет. (Смеется.) Во-вторых, Даша — очень разумная и адекватная. Не думаю, что у нее на странице могут появиться какие-то не те публикации.

— Трудно спорить — я подписан на нее, там есть посты с приколами, но все корректные. Кстати, недавно Дарья в Instagram упомянула, что у вас много дочек и сейчас хотелось бы сына. Это главная неспортивная задача на данный момент?

— Мы и не скрываем, что хотим мальчика. Нормальное явление, здесь нет ничего сверхъестественного.

— Есть такое понятие как планирование семьи. Вы о перспективе или о ближайшем времени?

— Ну не прям ближайшем-ближайшем, завтра рожать не побежим. Но если в этом году забеременеем, то все будут счастливы.

— Не устали от пеленок и прочих «радостей жизни», связанных с младенцами?

— Да лучше сразу отстреляться, пока все маленькие, а потом уже отдыхать.

Валерий Карпин и&nbsp;Курбан Бердыев.Выборы тренера «Спартака»: Бердыева и Карпина в финале разделили три голоса!

Мыслей «а если в «Спартак» позовут» нет

— Сейчас в Ростове болельщики «Спартака» подходили, просили вернуться?

— Нет. Не видел фанатов красно-белых нигде, кроме трибуны. Да для этого и не нужно общаться вживую: пишут же в соцсетях. Кто-то призывает: «Валера, давай в «Спартак»!», кто-то выступает против: «Да на фиг он нам нужен, хватит уже». Словом, много разных мнений.

— Превалируют-то какие?

— Те, кто ко мне обращается, — такие за «возвращайся». А те, кто говорит «на фиг нужен», и не пишут.

— Недавно мы на своем сайте проводили баттл «Выбери тренера для «Спартака»: разбили 32 специалиста на пары, они начинали с 1/16 финала. В финал вышли вы и Курбан Бердыев — там произошло удивительное. При том что участвовали тысячи пользователей, Курбан Бекиевич набрал всего на три голоса больше.

— 50 на 50, короче. Это то, что мы обсуждали.

— Бывают все-таки мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать, — просто «Спартак» это «Спартак».

— Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

— А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

— Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему.

— Я не сказал, что не верю, — просто спросил.

— Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

Матиас Норманн.«Ростов» больше не готов терять игроков. Норманна не отпустили даже за 15 миллионов евро

На Норманна есть спрос. Но сколько он стоит — без понятия

— Результат матча с москвичами по делу или «Ростов» заслуживал большего?

— Раз потерпели поражение, значит, большего не заслуживали. Если брать с точки зрения содержания, то считаю, что игра была плюс-минус равная. Где-то можно ссылаться на везение или невезение, но сто процентов, что сами в чем-то недоработали, — это уже претензии к нам, ко мне и футболистам.

Вот случился рикошет, когда Мозес открывал счет, — значит, нужно не допускать, чтобы этот рикошет вообще стал возможен. Второй гол гостей: не вынесли мяч — значит, нельзя давать подавать.

Но если говорить в целом, то матч получился хороший с обеих сторон, яркий. Сказать «нам не повезло» — самое простое.

— Вы заметили: «кто-то из игроков и я». Футболистам вы наверняка все уже сказали, а в чем ваш фейл как тренера?

— Прилюдно говорить, конечно, не стану. Возможно, какие-то вещи нужно было сделать по-другому, но это опять же маленькие детали, а не глобальные вещи. Однако, как мы знаем, детали в футболе решают все. После каждого поражения — да и после побед тоже, — наверное, любой тренер предъявляет себе претензии, анализирует, что можно было улучшить.

— То есть нет ощущения, что «Спартак» оказался сильнее в принципе, — все решили те самые детали?

— Да, небольшие штрихи, начиная с рикошета после удара Мозеса и заканчивая стандартом, после которого Соболев забил решающий мяч. Если на этом угловом мы недоработали, это не значит, что в целом была проблема на стандартах. Вот если бы соперник создавал угрозы после каждого штрафного и углового, то тогда да. Всегда, хочешь не хочешь, включается человеческий фактор, хотя его желательно минимизировать.

— Норманна сильно не хватало в этой встрече?

— Что значит в этой? Хорошего исполнителя не хватает всегда, в любом матче. Но какой смысл вспоминать о потерях? У «Спартака» тоже кто-то отсутствовал, там тоже могут сказать, что не хватает того-то и того-то. У нас не до конца готовы Мамаев, Хашимото и Осипенко. Но это внутренние проблемы «Ростова», не вижу смысла акцентировать на них внимание. Потери есть у каждой команды.

— А как сейчас дела у Норманна, когда ждете его возращения?

— Пока не до конца понятно, проводим консультации.

— Если уж мы заговорили о норвежце — правда ли, что у него есть некий пунктик: если и готов уйти из «Ростова», то только в клуб — участник Лиги чемпионов, причем без разницы российский или зарубежный?

— Честно говоря, не знаю, конкретно на эту тему с ним не разговаривал. Насколько я знаю, Норманну все нравится в «Ростове», но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

— Для вас как для тренера такой трансфер станет большой потерей?

— Конечно, это станет потерей, но, как бывший футболист, понимаю игроков, которые стремятся перейти на более высокий уровень — сам был таким же, это нормальное явление. Для этого люди и работают.

— Помню, вы в свое время говорили про Шомуродова, что он стоит в районе 20 миллионов евро. Какова сейчас может быть цена на Норманна?

— Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят, столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или у меня ее нет — ну если дадите миллион, тогда продам. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион, — значит, авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба.

— Но я правильно понимаю, что минимальная стоимость Матиаса — где-то в районе 12-13 миллионов евро?

— Цену определяю не я.

— Вы хороший пример привели про машину и нужду. Сейчас у «Ростова» нет такой ситуации, как полтора года назад, когда с деньгами все обстояло совсем нехорошо?

— Опять же я не генеральный директор и не президент клуба, мне это знать не нужно.

4&nbsp;апреля. Ростов-на-Дону. &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Валерий Карпин.«Соболев просто воспользовался ростом и рикошетом, что в этом такого?» Карпин — о поражении от «Спартака»

Соболев — не плохой. Но сдерживать нужно всю команду соперника, а не одного человека

— Давайте вернемся к спорту. На пресс-конференции после «Спартака» вы сказали, возможно на эмоциях, о Соболеве: «Ну а что особенного — два раза подставил голову». Не поменяли мнение, действительно считаете, что Александру просто повезло?

— Контекст был абсолютно другим. Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал, — и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса. Если бы держали их, возможно, и Соболев забил бы. В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» — да кто угодно. А не в том, что Александр — плохой.

— На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно". Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

— Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто — банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско. Что здесь еще расшифровывать?

— Просто слово такое — «невычурно»... Значит, вычурно — это плели кружева, а невычурно — их не было?

— В первом матче в Москве спартаковцы старались выходить из обороны за счет коротких передач, а в ростовской встрече даже и не пытались. Опять же это Тедеско говорит, что действовали просто. Упростили игру, так скажем.

— Почему, на ваш взгляд, получился такой контраст в плане зрелищности по сравнению с матчем в Тушине, где «Ростов» победил со счетом 1:0? Потому что «Спартак» стал действовать проще, но быстрее доставлять мяч вперед? Или вы сами в столице более строго играли?

— Содержание часто меняется в зависимости от текущего результата: кто и как быстро первым забил, сумели стремительно отыграться или нет. Можно на первой минуте открыть счет и уйти в оборону или, наоборот, пропустить и активно пойти вперед.

— Почему вообще пятиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ против «Спартака» прервалась? Соперник стал сильнее? «Ростов» ослаб?

— Я бы сформулировал по-другому: как вообще такая серия могла получиться? Как это «Спартак» не мог в пяти встречах победить «Ростов»? Удивляет больше это, а не то, что она прервалась. Результат одного отдельно взятого матча не говорит о силе или слабости команды. Ну вот, например, года два назад победили 1:0 в расстановке 5-3-2. При этом «Спартак» создал три или четыре убойных момента, но там наш голкипер потащил. Могла еще тогда серия прерваться. Тогда красно-белые были сильнее нас, сто процентов. Но выиграл «Ростов».

Владислав Радимов.«А если в следующем туре «Локомотив» шлепнет «Спартак», что вы тогда скажете?» Радимов — о победе «Зенита», чемпионской гонке, Дзюбе и Соболеве

«Спартак» или «Зенит»? Мне не до них

— В следующем туре у «Ростова» тоже серьезный соперник — «Рубин». У вас вообще как складываются тренерские взаимоотношения с Леонидом Слуцким? Может, приходит в голову что-то особенное?

— Честно говоря, без понятия. Это больше интересует болельщиков и журналистов. Команды всякий раз могут быть абсолютно разные, в разном состоянии. Например, в первом круге у казанцев не выходили на поле пять-шесть основных исполнителей, и мы взяли три очка. Так что сухая статистика мне ни о чем не говорит.

— А нет впечатления, что «Рубин» до зимней паузы и после нее словно два разных коллектива? По-моему, очевидно, что весной казанцы стали опаснее. Что с ними произошло? В чем прибавили?

— Козыри у них все те же. Не могу сказать, что осенний «Рубин» радикально отличается от нынешнего. Другой вопрос, что прошли сборы. Летом был собран, по сути, новый состав — люди сыгрывались. Но и в осенней части Казань выглядела хорошо. Да, наваливались травмы, ковид. Сейчас же проблем с этим нет, плюс появилось взаимопонимание. Причем не только на поле, но и за его пределами. Со стороны кажется именно так. И оппонент, конечно, тяжелый. Сейчас ни для кого легких нет.

— Даже если это «Тамбов»?

— Даже если «Тамбов». Вот мы недавно победили «Ротор» — не могу сказать, что это была легкая игра. Там могло все повернуться в любую сторону, особенно в начале встречи. Пропускаешь один мяч — и все переворачивается.

— Наша лига более-менее ровная?

— Более-менее — да. В любом чемпионате есть какие-то аутсайдеры, есть клубы, которые все время наверху. Возьмем Испанию — «Атлетико», «Реал» и «Барселона» всегда в топе, внизу же могут оказаться практически все остальные.

Сейчас все наглядно показывает наша таблица: 3-е от 8-го места отделяет всего шесть очков. Любой может и победить кого угодно, и уступить любому сопернику. Да и кто ниже 10-го способен обыграть лидера. Это показывает пример «Химок».

— Ваше мнение: «Зенит» — чемпион?

— «Спартак», «Зенит» — мне не до них.

— Хорошо. Тогда другой вопрос: за шесть туров до финиша отрыв питерцев от красно-белых составляет четыре очка. Есть шанс у москвичей, как считаете?

— Конечно — он всегда есть, и не только у «Спартака». В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от 3-го места был 8-9 очков, а сейчас всего три.

Роман Еременко и Валерий Карпин.Еременко сам попросил об уходе из «Ростова». Стоило ли Карпину удержать его?

Об уходе Еременко жалеют все — и он сам, и клуб

— В «Ростове» недавно попрощались с Еременко. Правда ли, что Роман сам понял, что ему уже тяжело выполнять весь требуемый функционал, особенно в обороне, и попросил отпустить?

— Нет, неправда.

— Тогда в чем причина его неожиданного ухода?

— Он же сам все озвучил — семейные обстоятельства, про которые мы знали и раньше. Так что не понимаю, зачем еще что-то додумывать. Настал момент, когда Рома сказал, что больше не может оставаться в Ростове-на-Дону. Все друг друга поняли, все сожалеют — и Роман, и мы. Вот и все. Естественно, это большая потеря.

— Еще и Мамаев не в лучшей форме...

— В какой есть... На сто процентов не готов, что сейчас нормально. Пока выходит на 10-15 минут.

— Какие прогнозы по его полному восстановлению?

— Здесь невозможно ничего предсказать. Если все пойдет хорошо, то дай бог скоро будет готов на 60 процентов.

— Довольны ли вы им с точки зрения профессионального подхода к делу?

— Доволен — так же, как и всеми остальными.

— Тедеско после матча назвал Алмквиста одним из самых быстрых футболистов в РПЛ. Как он оказался в «Ростове»?

— Как обычно это и происходит. Заметили, понаблюдали и смогли привезти Понтуса сюда. А с коллегой согласен — у Алмквиста действительно стремительный бег.

— А какая история с Соу?

— Примерно такая же, как с Алмквистом.

— Соу в какой-то степени заменил Шомуродова?

— Ну если они оба — нападающие? Конечно, это прямая замена Элдору.

— Вы с ним на связи? Ожидали, что у него все будет настолько хорошо складываться в Европе?

— Иногда переписываемся, но не могу сказать, что у него все прямо супер — пока не стал в «Дженоа» твердым игроком основы. Никто не говорит, что у него все плохо — идет процесс адаптации к команде, к чемпионату. Это нормально. У него адекватный, так скажем, прогресс. Но так как не вижу его каждый день на тренировках, мне сложно более глубоко судить.

— Перед «Спартаком» Байрамян вернулся из сборной Армении, которая взяла 9 очков на старте отборочного турнира ЧМ-2022. Вас удивило его решение выступать за эту национальную команду, а не ждать вызова из России?

— Можно немного потянуть, но ему уже не 20 лет. У нас Байрамяна раньше не вызывали, а в Армении он стабильно играет. То же самое среди футболистов «Ростова» произошло с Хаджикадуничем, который выбрал не Швецию, а Боснию — там шансы Денниса попасть в основу здесь и сейчас значительно выше. Для каждого игрока важно выступить на таком уровне, так что отношусь к таким шагам ребят с пониманием.

Али Соу и&nbsp;Валерий Карпин.«Карпин — лучший тренер из всех, с кем я работал». Большое интервью нападающего «Ростова» Али Соу

Три разных «Ростова»

— У вас контракт до 2024 года. Не стало ли вам скучно в Ростове? Не надоело каждые полгода начинать строительство команды с нуля?

— Не скучно — это сто процентов. Если по большому счету, то за три года здесь у нас было три команды. Первая с расстановкой 5-3-2, назовем ее условно «исландцы» (тогда за дончан выступали защитники Сигурдссон и Ингасон, форварды Сигурдарсон и Кьяртанссон. — Прим. В.К.). Потом — 4-3-3 с Ионовым, Еременко, Поповым, Черновым, Норманном. Третья — та, что сейчас, молодая, задорная, перспективная. Так что мне точно скучать не приходится.

— Не напрягает такая большая текучка? Трудно всякий раз оставаться на плаву при подобной ротации и бюджете 25-30 миллионов евро — в четыре-пять раз меньше, чем у лидеров РПЛ?

— Напрягать — не напрягает. То, что это сложно, — да, кривить душой не стану. Говорить, что приходится начинать с нуля... Все-таки это не так. За исключением этого сезона, такого не было. В чемпионате-2020/21 уход игроков пришелся на тот момент, когда матчи уже были в самом разгаре. Ушли пять-семь человек основного состава — наш самый тяжелый период в «Ростове», сто процентов. А так... Хотелось по-другому? Да. Но такие условия у нас — ну и нормально. И, повторю, совсем нескучно.

— А есть уже какой-то прогноз по лету? Вот «на витрине» Норманн, но может туда встать еще кто-то?

— Если поступят предложения, которые устроят клуб, то ничего исключать нельзя.

— Вы упомянули о возможных трансферах на выход двоих-троих. А сколько вам хотелось бы получить игроков на вход и на какие позиции?

— Никогда не говорил ни сколько, ни на какие места. У нас хорошая команда и те футболисты, которые уже есть, — лучшие.

— В конце прошлого сезона после того, как на матч в Сочи пришлось везти 16-17-летних пацанов, у вас возникали вопросы к соблюдению принципа равноправия для всех участников РПЛ. Сейчас, когда прошло четыре пятых следующего чемпионата, как с этим дело обстоит?

— В этом розыгрыше, как понимаю, от ковида пострадал только «Ростов». Единственный клуб, поэтому сравнивать не с чем. Просто в прошлом году это было повальное явление, примеров — с десяток.

— Но ведь есть еще, к примеру, календарные вопросы. Вроде нюансы, а на самом деле важные вещи.

— При желании можно всегда до чего-нибудь докопаться, но это не такие глобальные вещи, про которые мы говорили в период пандемии.

— ЭСК РФС официально признала, что гол Соу во встрече с «Химками» отменен неправильно. Как, на ваш взгляд, судят в этом сезоне «Ростов» в целом? Много претензий к арбитрам или все более-менее?

— Более-менее — нет. Нехорошо — назовем это так. Даже с этим голом с «Химками» — ничего положительного, например. Я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову — такое никак не поможет. Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли — уже забыл, честно говоря.

Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчетам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков — наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернешь. В Химках вот не засчитали чистый гол — и что с этим делать? Вроде бы арбитра ВАР отстранили на две встречи — и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.

— И что делать, если так и будет продолжаться?

— Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь? Если промахи допускают даже ВАР — когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать — вопрос, повторю, не ко мне.

— После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.

— Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.

— То, что угроза снятия — действенный метод, — дичь?

— Конечно. Вот до чего мы докатились.

— В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?

— Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это — уже который год... Другого не дано.

Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»

Давайте скажу, что сам себе ставлю задачу выиграть следующий чемпионат. Ну и?

— «Ростов» сейчас восьмой, и на вопросы про задачу вы отвечаете одно и то же — побеждать в каждом матче. А если предположить, что так и останетесь на этом месте, как оцените подобный результат?

— Останусь не удовлетворен. Но если честно, не очень понимаю, почему всех так интересуют наши задачи. Допустим, в следующем сезоне я скажу, что цель «Ростова» выиграть чемпионат. Тогда все успокоятся?

— Точно будет хайп.

— А потом мы этой цели не достигнем — и что?

— Все вам припомнят.

— Ну если от этого кому-то станет легче, то ради бога.

— И все-таки с учетом того, что вы в «Ростове» построили третью команду за три года, а осенью ушли 15-17 игроков, из которых семеро — основные, восьмая строчка — хороший итоговый результат?

— Как уже говорил, мы будем не удовлетворены. Но, думаю, и трагедии не случится. Потому что есть понимание, как у нас все происходит и куда движемся.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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