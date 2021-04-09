Эксклюзивный разговор с главным тренером «Ростова»

С Карпиным никогда не бывает скучно. Да, он отвечает прямо не на каждый вопрос, никуда не делись фирменные «И?», «Ну и?», «Ну и что?», Валерий умеет и любит потроллить собеседника — с чувством юмора у него все в порядке. Чего стоит хотя бы его ответ на пресс-конференции после воскресного матча со «Спартаком» на тему, почему не удалось уйти на перерыв, ведя в счете: «Потому что пропустили гол». Ни прибавить, ни убавить.

Но при этом говорить с Карпиным всегда интересно. Это интервью не стало исключением.

Из активностей прикольнее всего «Джентльмены»

— Как вы себя ощущали на матче со «Спартаком» в образе Томаса Шелби — главного героя британского сериала «Острые козырьки»? — первый вопрос Карпину.

— Вполне обычно. Для меня вообще ничего не изменилось. На выезде предпочитаю спортивную одежду, в ней удобнее, на своем стадионе — джинсы, а сейчас вот такой костюм надел.

— Есть тренеры, которые одеваются на фарт, для кого-то просто удобнее спортивный стиль. Для вас это значения не имеет?

— Никакого. Так что без разницы, в чем был на игре со «Спартаком».

— Вы иногда производите впечатление достаточно сурового человека — например, можете даже потроллить журналистов, — но при этом всегда участвуете в клубных активностях. Вам самому они нравятся? Быстро соглашаетесь?

— Тут нет такого — нравится, не нравится, подобные акции необходимы «Ростову» для определенных вещей. Мы, работники клуба, должны помогать, проявлять корпоративные дух и этику.

— А какая фишка больше всего пришлась по душе: «Козырьки», форма в виде знаменитого ковра, ремейк «Джентльменов»?

— Прикольнее всего «Джентльмены».

— Вы сами в последнее время активны в соцсетях, в частности в Instagram...

— Не сказал бы, что активен постоянно. Если есть свободное время или повод, тогда захожу. Даже не помню, что там размещал недавно — наверное, фотографию с младшей дочкой в день ее рождения, тут просто как раз повод был. А так могу неделями в Instagram не бывать.

— Прямо неделями?!

— Естественно.

— Зато у вас супруга свой ведет без пауз — а вдруг что-то не то напишет про мужа? Как же тут неделями не заходить?

— Во-первых, если она что-то не так там сделает, кто-нибудь сразу до меня доведет. (Смеется.) Во-вторых, Даша — очень разумная и адекватная. Не думаю, что у нее на странице могут появиться какие-то не те публикации.

— Трудно спорить — я подписан на нее, там есть посты с приколами, но все корректные. Кстати, недавно Дарья в Instagram упомянула, что у вас много дочек и сейчас хотелось бы сына. Это главная неспортивная задача на данный момент?

— Мы и не скрываем, что хотим мальчика. Нормальное явление, здесь нет ничего сверхъестественного.

— Есть такое понятие как планирование семьи. Вы о перспективе или о ближайшем времени?

— Ну не прям ближайшем-ближайшем, завтра рожать не побежим. Но если в этом году забеременеем, то все будут счастливы.

— Не устали от пеленок и прочих «радостей жизни», связанных с младенцами?

— Да лучше сразу отстреляться, пока все маленькие, а потом уже отдыхать.

Мыслей «а если в «Спартак» позовут» нет

— Сейчас в Ростове болельщики «Спартака» подходили, просили вернуться?

— Нет. Не видел фанатов красно-белых нигде, кроме трибуны. Да для этого и не нужно общаться вживую: пишут же в соцсетях. Кто-то призывает: «Валера, давай в «Спартак»!», кто-то выступает против: «Да на фиг он нам нужен, хватит уже». Словом, много разных мнений.

— Превалируют-то какие?

— Те, кто ко мне обращается, — такие за «возвращайся». А те, кто говорит «на фиг нужен», и не пишут.

— Недавно мы на своем сайте проводили баттл «Выбери тренера для «Спартака»: разбили 32 специалиста на пары, они начинали с 1/16 финала. В финал вышли вы и Курбан Бердыев — там произошло удивительное. При том что участвовали тысячи пользователей, Курбан Бекиевич набрал всего на три голоса больше.

— 50 на 50, короче. Это то, что мы обсуждали.

— Бывают все-таки мысли о камбэке? Не для того, чтобы что-то кому-то доказывать, — просто «Спартак» это «Спартак».

— Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

— А если вдруг последует приглашение от красно-белых?

— Если бы да кабы. Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему.

— Я не сказал, что не верю, — просто спросил.

— Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут?» нет.

На Норманна есть спрос. Но сколько он стоит — без понятия

— Результат матча с москвичами по делу или «Ростов» заслуживал большего?

— Раз потерпели поражение, значит, большего не заслуживали. Если брать с точки зрения содержания, то считаю, что игра была плюс-минус равная. Где-то можно ссылаться на везение или невезение, но сто процентов, что сами в чем-то недоработали, — это уже претензии к нам, ко мне и футболистам.

Вот случился рикошет, когда Мозес открывал счет, — значит, нужно не допускать, чтобы этот рикошет вообще стал возможен. Второй гол гостей: не вынесли мяч — значит, нельзя давать подавать.

Но если говорить в целом, то матч получился хороший с обеих сторон, яркий. Сказать «нам не повезло» — самое простое.

— Вы заметили: «кто-то из игроков и я». Футболистам вы наверняка все уже сказали, а в чем ваш фейл как тренера?

— Прилюдно говорить, конечно, не стану. Возможно, какие-то вещи нужно было сделать по-другому, но это опять же маленькие детали, а не глобальные вещи. Однако, как мы знаем, детали в футболе решают все. После каждого поражения — да и после побед тоже, — наверное, любой тренер предъявляет себе претензии, анализирует, что можно было улучшить.

— То есть нет ощущения, что «Спартак» оказался сильнее в принципе, — все решили те самые детали?

— Да, небольшие штрихи, начиная с рикошета после удара Мозеса и заканчивая стандартом, после которого Соболев забил решающий мяч. Если на этом угловом мы недоработали, это не значит, что в целом была проблема на стандартах. Вот если бы соперник создавал угрозы после каждого штрафного и углового, то тогда да. Всегда, хочешь не хочешь, включается человеческий фактор, хотя его желательно минимизировать.

— Норманна сильно не хватало в этой встрече?

— Что значит в этой? Хорошего исполнителя не хватает всегда, в любом матче. Но какой смысл вспоминать о потерях? У «Спартака» тоже кто-то отсутствовал, там тоже могут сказать, что не хватает того-то и того-то. У нас не до конца готовы Мамаев, Хашимото и Осипенко. Но это внутренние проблемы «Ростова», не вижу смысла акцентировать на них внимание. Потери есть у каждой команды.

— А как сейчас дела у Норманна, когда ждете его возращения?

— Пока не до конца понятно, проводим консультации.

— Если уж мы заговорили о норвежце — правда ли, что у него есть некий пунктик: если и готов уйти из «Ростова», то только в клуб — участник Лиги чемпионов, причем без разницы российский или зарубежный?

— Честно говоря, не знаю, конкретно на эту тему с ним не разговаривал. Насколько я знаю, Норманну все нравится в «Ростове», но если поступит хорошее предложение, которое устроит всех, то будем думать.

— Для вас как для тренера такой трансфер станет большой потерей?

— Конечно, это станет потерей, но, как бывший футболист, понимаю игроков, которые стремятся перейти на более высокий уровень — сам был таким же, это нормальное явление. Для этого люди и работают.

— Помню, вы в свое время говорили про Шомуродова, что он стоит в районе 20 миллионов евро. Какова сейчас может быть цена на Норманна?

— Смотря кто и как ее определяет. Понятно, что по факту сколько заплатят, столько и стоит. Но вот вам ситуация: моя машина тянет на миллион рублей, но за нее предлагают только 500 тысяч, а у меня нужда и отдаю за эту сумму. Или у меня ее нет — ну если дадите миллион, тогда продам. Или появилось два покупателя, каждый готов выложить миллион, — значит, авто может уйти уже за 1,5 миллиона. Хотя это больше вопрос не ко мне, а к руководству клуба.

— Но я правильно понимаю, что минимальная стоимость Матиаса — где-то в районе 12-13 миллионов евро?

— Цену определяю не я.

— Вы хороший пример привели про машину и нужду. Сейчас у «Ростова» нет такой ситуации, как полтора года назад, когда с деньгами все обстояло совсем нехорошо?

— Опять же я не генеральный директор и не президент клуба, мне это знать не нужно.

Соболев — не плохой. Но сдерживать нужно всю команду соперника, а не одного человека

— Давайте вернемся к спорту. На пресс-конференции после «Спартака» вы сказали, возможно на эмоциях, о Соболеве: «Ну а что особенного — два раза подставил голову». Не поменяли мнение, действительно считаете, что Александру просто повезло?

— Контекст был абсолютно другим. Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал, — и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса. Если бы держали их, возможно, и Соболев забил бы. В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» — да кто угодно. А не в том, что Александр — плохой.

— На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно". Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

— Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто — банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско. Что здесь еще расшифровывать?

— Просто слово такое — «невычурно»... Значит, вычурно — это плели кружева, а невычурно — их не было?

— В первом матче в Москве спартаковцы старались выходить из обороны за счет коротких передач, а в ростовской встрече даже и не пытались. Опять же это Тедеско говорит, что действовали просто. Упростили игру, так скажем.

— Почему, на ваш взгляд, получился такой контраст в плане зрелищности по сравнению с матчем в Тушине, где «Ростов» победил со счетом 1:0? Потому что «Спартак» стал действовать проще, но быстрее доставлять мяч вперед? Или вы сами в столице более строго играли?

— Содержание часто меняется в зависимости от текущего результата: кто и как быстро первым забил, сумели стремительно отыграться или нет. Можно на первой минуте открыть счет и уйти в оборону или, наоборот, пропустить и активно пойти вперед.

— Почему вообще пятиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ против «Спартака» прервалась? Соперник стал сильнее? «Ростов» ослаб?

— Я бы сформулировал по-другому: как вообще такая серия могла получиться? Как это «Спартак» не мог в пяти встречах победить «Ростов»? Удивляет больше это, а не то, что она прервалась. Результат одного отдельно взятого матча не говорит о силе или слабости команды. Ну вот, например, года два назад победили 1:0 в расстановке 5-3-2. При этом «Спартак» создал три или четыре убойных момента, но там наш голкипер потащил. Могла еще тогда серия прерваться. Тогда красно-белые были сильнее нас, сто процентов. Но выиграл «Ростов».

«Спартак» или «Зенит»? Мне не до них

— В следующем туре у «Ростова» тоже серьезный соперник — «Рубин». У вас вообще как складываются тренерские взаимоотношения с Леонидом Слуцким? Может, приходит в голову что-то особенное?

— Честно говоря, без понятия. Это больше интересует болельщиков и журналистов. Команды всякий раз могут быть абсолютно разные, в разном состоянии. Например, в первом круге у казанцев не выходили на поле пять-шесть основных исполнителей, и мы взяли три очка. Так что сухая статистика мне ни о чем не говорит.

— А нет впечатления, что «Рубин» до зимней паузы и после нее словно два разных коллектива? По-моему, очевидно, что весной казанцы стали опаснее. Что с ними произошло? В чем прибавили?

— Козыри у них все те же. Не могу сказать, что осенний «Рубин» радикально отличается от нынешнего. Другой вопрос, что прошли сборы. Летом был собран, по сути, новый состав — люди сыгрывались. Но и в осенней части Казань выглядела хорошо. Да, наваливались травмы, ковид. Сейчас же проблем с этим нет, плюс появилось взаимопонимание. Причем не только на поле, но и за его пределами. Со стороны кажется именно так. И оппонент, конечно, тяжелый. Сейчас ни для кого легких нет.

— Даже если это «Тамбов»?

— Даже если «Тамбов». Вот мы недавно победили «Ротор» — не могу сказать, что это была легкая игра. Там могло все повернуться в любую сторону, особенно в начале встречи. Пропускаешь один мяч — и все переворачивается.

— Наша лига более-менее ровная?

— Более-менее — да. В любом чемпионате есть какие-то аутсайдеры, есть клубы, которые все время наверху. Возьмем Испанию — «Атлетико», «Реал» и «Барселона» всегда в топе, внизу же могут оказаться практически все остальные.

Сейчас все наглядно показывает наша таблица: 3-е от 8-го места отделяет всего шесть очков. Любой может и победить кого угодно, и уступить любому сопернику. Да и кто ниже 10-го способен обыграть лидера. Это показывает пример «Химок».

— Ваше мнение: «Зенит» — чемпион?

— «Спартак», «Зенит» — мне не до них.

— Хорошо. Тогда другой вопрос: за шесть туров до финиша отрыв питерцев от красно-белых составляет четыре очка. Есть шанс у москвичей, как считаете?

— Конечно — он всегда есть, и не только у «Спартака». В той же Испании пять туров назад отрыв лидера от 3-го места был 8-9 очков, а сейчас всего три.

Об уходе Еременко жалеют все — и он сам, и клуб

— В «Ростове» недавно попрощались с Еременко. Правда ли, что Роман сам понял, что ему уже тяжело выполнять весь требуемый функционал, особенно в обороне, и попросил отпустить?

— Нет, неправда.

— Тогда в чем причина его неожиданного ухода?

— Он же сам все озвучил — семейные обстоятельства, про которые мы знали и раньше. Так что не понимаю, зачем еще что-то додумывать. Настал момент, когда Рома сказал, что больше не может оставаться в Ростове-на-Дону. Все друг друга поняли, все сожалеют — и Роман, и мы. Вот и все. Естественно, это большая потеря.

— Еще и Мамаев не в лучшей форме...

— В какой есть... На сто процентов не готов, что сейчас нормально. Пока выходит на 10-15 минут.

— Какие прогнозы по его полному восстановлению?

— Здесь невозможно ничего предсказать. Если все пойдет хорошо, то дай бог скоро будет готов на 60 процентов.

— Довольны ли вы им с точки зрения профессионального подхода к делу?

— Доволен — так же, как и всеми остальными.

— Тедеско после матча назвал Алмквиста одним из самых быстрых футболистов в РПЛ. Как он оказался в «Ростове»?

— Как обычно это и происходит. Заметили, понаблюдали и смогли привезти Понтуса сюда. А с коллегой согласен — у Алмквиста действительно стремительный бег.

— А какая история с Соу?

— Примерно такая же, как с Алмквистом.

— Соу в какой-то степени заменил Шомуродова?

— Ну если они оба — нападающие? Конечно, это прямая замена Элдору.

— Вы с ним на связи? Ожидали, что у него все будет настолько хорошо складываться в Европе?

— Иногда переписываемся, но не могу сказать, что у него все прямо супер — пока не стал в «Дженоа» твердым игроком основы. Никто не говорит, что у него все плохо — идет процесс адаптации к команде, к чемпионату. Это нормально. У него адекватный, так скажем, прогресс. Но так как не вижу его каждый день на тренировках, мне сложно более глубоко судить.

— Перед «Спартаком» Байрамян вернулся из сборной Армении, которая взяла 9 очков на старте отборочного турнира ЧМ-2022. Вас удивило его решение выступать за эту национальную команду, а не ждать вызова из России?

— Можно немного потянуть, но ему уже не 20 лет. У нас Байрамяна раньше не вызывали, а в Армении он стабильно играет. То же самое среди футболистов «Ростова» произошло с Хаджикадуничем, который выбрал не Швецию, а Боснию — там шансы Денниса попасть в основу здесь и сейчас значительно выше. Для каждого игрока важно выступить на таком уровне, так что отношусь к таким шагам ребят с пониманием.

Три разных «Ростова»

— У вас контракт до 2024 года. Не стало ли вам скучно в Ростове? Не надоело каждые полгода начинать строительство команды с нуля?

— Не скучно — это сто процентов. Если по большому счету, то за три года здесь у нас было три команды. Первая с расстановкой 5-3-2, назовем ее условно «исландцы» (тогда за дончан выступали защитники Сигурдссон и Ингасон, форварды Сигурдарсон и Кьяртанссон. — Прим. В.К.). Потом — 4-3-3 с Ионовым, Еременко, Поповым, Черновым, Норманном. Третья — та, что сейчас, молодая, задорная, перспективная. Так что мне точно скучать не приходится.

— Не напрягает такая большая текучка? Трудно всякий раз оставаться на плаву при подобной ротации и бюджете 25-30 миллионов евро — в четыре-пять раз меньше, чем у лидеров РПЛ?

— Напрягать — не напрягает. То, что это сложно, — да, кривить душой не стану. Говорить, что приходится начинать с нуля... Все-таки это не так. За исключением этого сезона, такого не было. В чемпионате-2020/21 уход игроков пришелся на тот момент, когда матчи уже были в самом разгаре. Ушли пять-семь человек основного состава — наш самый тяжелый период в «Ростове», сто процентов. А так... Хотелось по-другому? Да. Но такие условия у нас — ну и нормально. И, повторю, совсем нескучно.

— А есть уже какой-то прогноз по лету? Вот «на витрине» Норманн, но может туда встать еще кто-то?

— Если поступят предложения, которые устроят клуб, то ничего исключать нельзя.

— Вы упомянули о возможных трансферах на выход двоих-троих. А сколько вам хотелось бы получить игроков на вход и на какие позиции?

— Никогда не говорил ни сколько, ни на какие места. У нас хорошая команда и те футболисты, которые уже есть, — лучшие.

— В конце прошлого сезона после того, как на матч в Сочи пришлось везти 16-17-летних пацанов, у вас возникали вопросы к соблюдению принципа равноправия для всех участников РПЛ. Сейчас, когда прошло четыре пятых следующего чемпионата, как с этим дело обстоит?

— В этом розыгрыше, как понимаю, от ковида пострадал только «Ростов». Единственный клуб, поэтому сравнивать не с чем. Просто в прошлом году это было повальное явление, примеров — с десяток.

— Но ведь есть еще, к примеру, календарные вопросы. Вроде нюансы, а на самом деле важные вещи.

— При желании можно всегда до чего-нибудь докопаться, но это не такие глобальные вещи, про которые мы говорили в период пандемии.

— ЭСК РФС официально признала, что гол Соу во встрече с «Химками» отменен неправильно. Как, на ваш взгляд, судят в этом сезоне «Ростов» в целом? Много претензий к арбитрам или все более-менее?

— Более-менее — нет. Нехорошо — назовем это так. Даже с этим голом с «Химками» — ничего положительного, например. Я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову — такое никак не поможет. Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли — уже забыл, честно говоря.

Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчетам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял 7-8 очков — наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их все равно не вернешь. В Химках вот не засчитали чистый гол — и что с этим делать? Вроде бы арбитра ВАР отстранили на две встречи — и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет.

— И что делать, если так и будет продолжаться?

— Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь? Если промахи допускают даже ВАР — когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них все понятно, но что с этим делать — вопрос, повторю, не ко мне.

— После встречи с «Сочи» в 1-м туре чемпионата Леонид Федун пригрозил, что «Спартак» снимется с турнира. И судейство красно-белых поменялось.

— Это же озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Я не президент и не гендиректор, я тренер. Тот же Тедеско не решает, сниматься или нет. Это не входит в компетенцию ни одного тренера: ни Карпина, ни Слуцкого, ни еще какого-то.

— То, что угроза снятия — действенный метод, — дичь?

— Конечно. Вот до чего мы докатились.

— В следующем сезоне тоже ничего хорошего от судейства не ждете?

— Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это — уже который год... Другого не дано.

Валерий Карпин. Фото Артем Гусев, ФК «Ростов»

Давайте скажу, что сам себе ставлю задачу выиграть следующий чемпионат. Ну и?

— «Ростов» сейчас восьмой, и на вопросы про задачу вы отвечаете одно и то же — побеждать в каждом матче. А если предположить, что так и останетесь на этом месте, как оцените подобный результат?

— Останусь не удовлетворен. Но если честно, не очень понимаю, почему всех так интересуют наши задачи. Допустим, в следующем сезоне я скажу, что цель «Ростова» выиграть чемпионат. Тогда все успокоятся?

— Точно будет хайп.

— А потом мы этой цели не достигнем — и что?

— Все вам припомнят.

— Ну если от этого кому-то станет легче, то ради бога.

— И все-таки с учетом того, что вы в «Ростове» построили третью команду за три года, а осенью ушли 15-17 игроков, из которых семеро — основные, восьмая строчка — хороший итоговый результат?

— Как уже говорил, мы будем не удовлетворены. Но, думаю, и трагедии не случится. Потому что есть понимание, как у нас все происходит и куда движемся.