«Близость «Спартака» к первому месту кого-то раздражает». В клубе отреагировали на слив финансовых документов
Telegram-канала BlackMirror слил в сеть масштабные данные о финансовой деятельности «Спартака». Источник уверяет, что информация взята из архивов владельца клуба Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой с более чем 10 тысячами писем с 2016 по 2020 год. Часть данных можно получить только на коммерческой основе, однако в общем доступе оказалось немало цифр о деятельности красно-белых. Мы обратились за комментариями к Фетисову.
— Как в клубе отреагировали на появившуюся сегодня якобы внутреннюю документацию и многочисленную финансовую информацию?
— Мы были удивлены как времени появления этой информации, так и ее содержанию.
— Что вы имеете в виду?
— Очевидно, что присутствие «Спартака» в непосредственной близости к первому месту турнирной таблицы кого-то раздражает. К тому же часть опубликованной информации вызывает удивление и вопросы.
— Например?
— Лично я никогда не видел опубликованных сегодня документов, и цифры в них не соответствуют действительности. Например, финансовая и управленческая отчетность в клубе ведется в рублях, а не в валюте. Так же непонятно, к какой категории относить, например, трансферы Джикии и Зобнина: эти футболисты все еще играют, клуб не намерен с ними расставаться. Является ли это убытком, даже учитывая то, что за них были заплачены солидные деньги? Еще отмечу, что за 16 лет рубль подешевел в два с половиной раза относительно того же евро. В общем, эти цифры точно не соответствуют действительности.
— Публикация зарплатной ведомости может внести раскол в команду?
— Любая публикация конфиденциальных сведений — это неприятный момент, который вносит дополнительные сложности в процесс управления. Но я уверен, мы все успешно с этим справимся. Ну и надо понимать, что ни один футболист не станет заключать контракт на невыгодных для себя условиях.
— Означает ли ваш ответ, что данные по зарплатам верны, но не учитывают полагающиеся игрокам бонусы?
— Часть цифр верна, но они и ранее появлялись в открытых источниках.
— Писалось об идее создания клубом собственного агентства...
— Какие только фантастические проекты не предлагаются «Спартаку»! Если проект не реализован, значит, он потенциально неэффективен.
— Не так давно клуб покинул (главный юрист) Александр Цомая. Вскоре уйдет (финансовый директор) Юрий Денисевич. Эти люди непосредственно работают с документами. Вы не подозреваете их в сегодняшнем сливе?
— Ни в коем случае не хочу даже думать плохо о бывших коллегах. Повторюсь, сильный «Спартак» кого-то очень раздражает. Но вряд ли стоит искать врагов среди нынешних и бывших сотрудников клуба. Отмечу лишь, что расследованием данного инцидента занимаются куда более компетентные люди, чем я.
— Ожидаете ли вы возможных новых информационных ударов? И готовы ли к ним в «Спартаке»?
— К «Спартаку» всегда приковано максимальное внимание среди российских клубов. Поэтому здесь всегда нужно быть во всеоружии.
— Слив внутренних документов «Лукойла» может нанести вред бизнесу Леонида Федуна. Не скажется ли это на «Спартаке»?
— Уверен, что нет. Против Леонида Арнольдовича, равно как и против «Спартака», не в первый раз используются грязные, а в данном случае еще и противозаконные методы конкурентной борьбы.
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