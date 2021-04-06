Экс-капитан «Зенита» — о победе команды Семака над «Химками» (2:0).

Понравилось, как Дзюба работал с мячом

— «Зениту» пришлось сегодня потрудиться, — говорит Радимов. — «Химки» — действительно очень крепкая команда. Знаете, как обычно говорят про такие победы?

— Как?

— Игрой меньше, тремя очками больше. «Химки» — вязкий соперник. Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться.

— По ходу игры возникали тревожные мысли, что «Зенит» упустит победу?

— Да, пока не был забит второй мяч, все могло качнуться в любую сторону. Помните, кто-то из гостей опасно пробил головой? Попади он в створ — и вот вам 1:1. Понятно, что «Зенит» играл с преимуществом. Мне вообще понравилась игра питерцев. Все довольно четко, сбалансированно. Но теперь я понимаю, почему «Химки» долгое время не проигрывали.

— Кого бы выделили в составе «Зенита»?

— Мне понравился Малком. Я давно не был на трибуне — все как-то некогда. А тут смог пристально понаблюдать за игроками. Бразилец здорово работает с мячом, у него очень тяжело его отобрать.

— Не многовато ли он ошибается в передачах?

— Да, брак присутствует. Но в то же время он рискует больше партнеров. Плюс Малком недавно восстановился после травмы, не набрал оптимальную форму. И тем не менее уверенно вошел в игру. Отметил бы, как Дзюба принимал мячи. Он действовал нестандартно. Мне очень понравилось, как он работал с мячом!

Мостовому нужна уверенность в своих силах

— При этом некоторые специалисты полагали, что после трех матчей сборной Артему не хватит сил на сегодняшнюю игру.

— Это и так видно со стороны, что сил у него уже не так много. Ясно, что он устал выступать в таком графике. Но я все-таки говорю про работу с мячом, а не про его физическое состояние. Еще назову Ракицкого. Ярослав читает игру, выбирает направление атаки и в самый нужный момент способен сделать длинную передачу, которая обрежет большое количество соперников.

— Что скажете о вышедшем на замену Мостовом, который убил интригу в матче?

— Очень здорово вошел в игру! Мы же с ним работали в «Зените-2». Поддерживаю с ним связь. Говорю ему: неважно, сколько тебе дают игрового времени — 5, 10 минут, — но ты в этот отрезок должен проявить себя по полной программе! Тогда получишь шанс в следующем матче — и уже не 10, а 30 минут. Рад за него. Он оправдывает доверие. Выходит, создает моменты. Важно, что он уже все делает сам на скорости, берет игру на себя, а не подыгрывает партнерам.

— Какой у него потенциал?

— Андрей может стать игроком основы «Зенита», одним из лидеров. Но ему пока еще немного не хватает уверенности в своих силах. По мастерству он соответствует уже и сборной России. Но нужна уверенность в себе, понимаете? Я ему привожу в пример Оздоева. Магомед ведь не сразу пробился в основной состав. Где-то полтора года сидел на скамейке, и его не критиковал только ленивый. Но в итоге же получилось, он дождался своего часа. Так и Андрей должен верить в себя. Одно дело быть лидером в «Сочи», а другое — в «Зените».

— Как он воспринял обратную замену Черчесова в матче со Словакией?

— Считаю, эта замена пошла ему на пользу! Он должен понять, что и через такое в футболе нужно пройти. Рад, что Мостовой воспринял все правильно. Сегодня вышел и показал свой уровень.

Дыхание «Спартака»

— В Питере ощущается дыхание «Спартака»?

— Когда я только ехал на стадион, поймал себя на мысли, что если «Зенит» допустит осечку, отрыв от «Спартака» может вообще сократиться до одного очка... Все очень близко, на расстоянии вытянутой руки. Поэтому сегодня была одержана трудная и очень важная победа над «Химками». Повторю свою мысль: одной игрой меньше, тремя очками больше.

— По качеству игры вы «Зенит» ставите выше «Спартака»?

— Считаю, в этом туре обе команды проявили себя очень хорошо. Мне понравился матч «Ростов» — «Спартак». Скорости были сумасшедшие. Соперники были достойны друг друга. И выиграть, на самом деле, мог любой. В составе красно-белых выделил бы Соболева. Он здорово прибавил, прогрессирует! Очень хороший нападающий у нас растет.

— Допускаете, что вопрос с чемпионством может быть решен только в последнем туре?

— Вполне возможно. Но сейчас в этой гонке «Зенит» фаворит, хотя бы потому, что превосходит «Спартак» на четыре очка.

— Осенью вы сказали: «Медалей «Спартаку» не видать»...

— Подождите, сезон еще не закончен. Еще играть и играть. Красно-белым еще предстоят матчи с «Локомотивом», ЦСКА. А там сзади «Рубин», «Динамо». Не спешите с выводами. А если в следующем туре команда Николича шлепнет «Спартак»? Что вы тогда будете говорить?