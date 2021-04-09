«Спартак» потеряет очки в матче с «Локомотивом», ЦСКА победит на своем поле. Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.

«Химки» — «Тамбов»

Дмитрий Кузнецов — 2:0. «Химки» набрали хороший ход. Поражение от «Зенита» не стоит брать в расчет, потому что он претендует на более высокие места и уровнем повыше. Химчане 10 туров шли без поражений и показали, что умеют играть в хороший футбол и отнимать очки. У «Тамбова» проблемы с финансированием и составом. Я думаю, он уже доигрывает сезон.

Иван Бочаров — 2:1. «Химки» демонстрируют неплохой футбол в РПЛ. Не проигрывали с ноября, оступившись лишь в прошлом туре в матче против лидера чемпионата. Вряд ли «Тамбов» станет для них существенной преградой, учитывая разноплановые проблемы клуба. Ставлю на победу химчан.

«Уфа» — «Ахмат»

Кузнецов — 1:1. «Уфа» приложит все силы, чтобы не проиграть. Мячей много забито не будет, хотя «Ахмат» и разразился в прошлом туре пятью голами. Будет ничья.

Бочаров — 1:1. Подопечные Андрея Талалаева побеждают два тура подряд, забив при этом семь мячей и оставив ворота в неприкосновенности. У «Уфы» дела идут неважно. Команда борется за выживание, но, возможно, именно это и поможет хозяевам набрать хотя бы очко.

«Ростов» — «Рубин»

Кузнецов — 1:1. «Ростов» играл со «Спартаком» на равных. «Рубин» в последнее время стал боеспособной командой, которая претендует на высокие места и попадание в еврокубки. Думаю, что игра получится очень захватывающей, с большим количеством борьбы.

Бочаров — 0:1. Обе команды надеются зацепиться за еврокубки. «Рубин» стабильнее, «Ростов» немало сил оставил в матче со «Спартаком». Ставлю на победу гостей.

«Арсенал» — «Краснодар»

Кузнецов — 1:2. «Краснодар» по уровню футболистов выше, и непонятно, почему он находится на такой позиции. Смена тренера его встряхнет. Хоть «Арсенал» не подарок и может отнять очки, считаю, что краснодарцам по силам победить в Туле.

Бочаров — 0:2. «Арсенал» находится не в лучшей форме, много пропускает, мало забивает. «Краснодар» в последнее время тоже был явно не на подъеме, как результат — смена главного тренера. Возможно, приход Виктора Гончаренко освежит игру гостей и принесет им победу.

«Динамо» — «Урал»

Кузнецов — 2:0. Здесь сразу виден явный фаворит: «Динамо» в последнее время показывает очень хорошую игру. Думаю, будет победа хозяев.

Бочаров — 3:1. При всем уважении к «Уралу», вряд ли он сможет что-то противопоставить динамовцам, которые стремятся зацепиться за еврокубки.

«Сочи» — «Зенит»

Кузнецов — 2:2. Команды решают свои задачи. Не знаю, как все получится. Поставлю на результативную ничью.

Бочаров — 1:2. Сочинцы могут навязать борьбу, но «Зениту» сейчас очки лучше не терять, чтобы не сокращать отрыв в чемпионской гонке.

«Локомотив» — «Спартак»

Кузнецов — 2:1. Тяжелый матч. «Локомотив» и «Спартак» претендуют на высокие места и еврокубки. Спартаковцы много забивают, но в то же время и много пропускают. «Локомотив» — более строгая команда, которая внимательней играет в обороне.

Бочаров — 1:1. Московское дерби, важнейший матч, цена которого высока для обеих команд. И «Локомотив», и «Спартак» пока что великолепно проводят концовку чемпионата. Игра может быть как бескомпромиссной, так и осторожной. Предположу, что будет ничья.

ЦСКА — «Ротор»

Кузнецов — 2:0. ЦСКА не сумел забить с игры «Тамбову», у которого нет ни состава, ни сил. Не знаю, встряхнет ли армейцев Ивица Олич. Давайте думать, что все-таки сумеет это сделать. Победа ЦСКА.

Бочаров — 2:0. Обе команды мотивированы на победу в этом матче. Правда, задачи в турнирной таблице они решают противоположные. Считаю, что армейцы на своем поле одержат такую важную для них победу.

Сергей Нуждин