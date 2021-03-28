Выборы тренера «Спартака»: Бердыева и Карпина в финале разделили три голоса!

Невероятным по накалу получился финал проекта «СЭ» «Выбери тренера «Спартака». Курбан Бердыев и Валерий Карпин поочередно лидировали, а в итоге их разделило всего три (!) голоса. Уникальный для голосований случай.

Победу в проекте одержал Бердыев — у него в финале 3842 голоса. У Карпина — 3839 голосов.

Напомним, что мы предложили читателям помочь руководству «Спартака» с выбором тренера. Ведь Доменико Тедеско летом покинет клуб, а перед его преемником будет поставлена сложнейшая задача — выиграть чемпионство к столетию красно-белых. Определяться с кандидатурой нужно уже сейчас.

Мы отобрали 32-х претендентов, среди которых и пошла борьба. И хотя в списке был целый ряд именитых зарубежных специалистов (Клинсманн, Сарри, Жардим, Бенитес, Фонсека, Лэмпард и т. д.), в финал вышли представители отечественной школы.

Читатели «СЭ» отдали свой голос за Бердыева. Интересно, кого выберут руководители «Спартака»?

В комментариях вы можете попробовать угадать, на какой кандидатуре остановятся красно-белые. Скоро узнаем, кто из вас окажется прав.

Посмотреть полные результаты голосования в проекте «Выбери тренера «Спартака» можно здесь