Выборы тренера «Спартака»: Бердыева и Карпина в финале разделили три голоса!
Невероятным по накалу получился финал проекта «СЭ» «Выбери тренера «Спартака». Курбан Бердыев и Валерий Карпин поочередно лидировали, а в итоге их разделило всего три (!) голоса. Уникальный для голосований случай.
Победу в проекте одержал Бердыев — у него в финале 3842 голоса. У Карпина — 3839 голосов.
Напомним, что мы предложили читателям помочь руководству «Спартака» с выбором тренера. Ведь Доменико Тедеско летом покинет клуб, а перед его преемником будет поставлена сложнейшая задача — выиграть чемпионство к столетию красно-белых. Определяться с кандидатурой нужно уже сейчас.
Мы отобрали 32-х претендентов, среди которых и пошла борьба. И хотя в списке был целый ряд именитых зарубежных специалистов (Клинсманн, Сарри, Жардим, Бенитес, Фонсека, Лэмпард и т. д.), в финал вышли представители отечественной школы.
Читатели «СЭ» отдали свой голос за Бердыева. Интересно, кого выберут руководители «Спартака»?
В комментариях вы можете попробовать угадать, на какой кандидатуре остановятся красно-белые. Скоро узнаем, кто из вас окажется прав.
Посмотреть полные результаты голосования в проекте «Выбери тренера «Спартака» можно здесь
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