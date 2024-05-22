Мнение Константина Алексеева.

Что ни весна — у аутсайдеров РПЛ просыпается реформаторский зуд. То расширить лигу до 18 команд, то сократить число клубов, участвующих в стыковых матчах, до двух — 14-е место премьер-лиги против третьего из ФНЛ. А вот 13-ю команду высшего дивизиона, мол, от такой нагрузки надо освободить. На днях «РБ Спорт» написал, что эту инициативу обсудят летом в РПЛ и наверняка поддержит большинство.

Аргументы известны: четыре команды под ударом из 16 — это слишком высокая возможная ротация, к тому же в ФНЛ нет столько достойных представителей, подготовленных к уровню премьер-лиги. Но очевидно: каждый при этом думает не о лучшем варианте для всего российского футбола, а исключительно о перспективах своего клуба.

Аутсайдеров можно понять: чем меньше риск — тем лучше. Но что мы получим на выходе? Увеличение зоны, которую называют болотом. При том, что с отстранением России от еврокубков она и так расширилась. Раньше повышенную ценность представляли четвертое, пятое, а когда-то и шестое место, дававшие право сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас же этого серьезного бонуса нет, так что мотивация прилично снижается. Если же убрать еще и одну стыковую пару, то растут шансы превратить в формальность концовку для многих клубов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы хвалим нынешний сезон в РПЛ за невероятную битву как наверху, так и внизу таблицы. Она получилась такой в том числе из-за существующего формата обмена лиг. Трогать его в нынешних условиях — стрелять себе в ногу. Искусственно снижать градус интриги. Получая больше случаев, когда команды, решив вопросы, невольно расслабляются. Как, скажем, сейчас «Ахмат», одержавший пять побед, ушедший из зоны риска, а затем не собравшийся серьезным образом на «Зенит» — 1:5.

Аргумент о неготовности клубов ФНЛ тоже натянут. Если они такие слабые, то обыграйте их спокойно в стыковых матчах, докажите превосходство.

Решать, к счастью, не клубам РПЛ, а РФС, стоящему над схваткой. Если бы такие вопросы определяли лиги, то и ФНЛ могла бы проголосовать за три, а то и четыре стыковые пары. А почему нет? Борьба в двух дивизионах стала бы еще более напряженной. Но во всем должен быть баланс. И нынешний формат обмена представляется идеальным.