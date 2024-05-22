Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать
Что ни весна — у аутсайдеров РПЛ просыпается реформаторский зуд. То расширить лигу до 18 команд, то сократить число клубов, участвующих в стыковых матчах, до двух — 14-е место премьер-лиги против третьего из ФНЛ. А вот 13-ю команду высшего дивизиона, мол, от такой нагрузки надо освободить. На днях «РБ Спорт» написал, что эту инициативу обсудят летом в РПЛ и наверняка поддержит большинство.
Аргументы известны: четыре команды под ударом из 16 — это слишком высокая возможная ротация, к тому же в ФНЛ нет столько достойных представителей, подготовленных к уровню премьер-лиги. Но очевидно: каждый при этом думает не о лучшем варианте для всего российского футбола, а исключительно о перспективах своего клуба.
Аутсайдеров можно понять: чем меньше риск — тем лучше. Но что мы получим на выходе? Увеличение зоны, которую называют болотом. При том, что с отстранением России от еврокубков она и так расширилась. Раньше повышенную ценность представляли четвертое, пятое, а когда-то и шестое место, дававшие право сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас же этого серьезного бонуса нет, так что мотивация прилично снижается. Если же убрать еще и одну стыковую пару, то растут шансы превратить в формальность концовку для многих клубов.
Мы хвалим нынешний сезон в РПЛ за невероятную битву как наверху, так и внизу таблицы. Она получилась такой в том числе из-за существующего формата обмена лиг. Трогать его в нынешних условиях — стрелять себе в ногу. Искусственно снижать градус интриги. Получая больше случаев, когда команды, решив вопросы, невольно расслабляются. Как, скажем, сейчас «Ахмат», одержавший пять побед, ушедший из зоны риска, а затем не собравшийся серьезным образом на «Зенит» — 1:5.
Аргумент о неготовности клубов ФНЛ тоже натянут. Если они такие слабые, то обыграйте их спокойно в стыковых матчах, докажите превосходство.
Решать, к счастью, не клубам РПЛ, а РФС, стоящему над схваткой. Если бы такие вопросы определяли лиги, то и ФНЛ могла бы проголосовать за три, а то и четыре стыковые пары. А почему нет? Борьба в двух дивизионах стала бы еще более напряженной. Но во всем должен быть баланс. И нынешний формат обмена представляется идеальным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4