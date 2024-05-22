Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — трехкратный чемпион России в составе «Спартака», а сейчас главный тренер кировского «Динамо».

1 — Кто станет чемпионом России?

— «Динамо». Все-таки у него из трех претендентов на золото самая простая задача — 25 мая устроит и ничья. Думаю, серебро получит «Зенит», а бронзу — «Краснодар».

2 — На данный момент «Динамо» — лучший клуб РПЛ по набранным очкам. А по игре?

— Начнем с того, что в этом сезоне я вообще не вижу команды, которая была бы на голову выше всех и заслуживала золотых медалей. Чемпионский футбол никто не показывает. Яркие вспышки случались и у «Динамо», и у «Зенита», и у «Краснодара», но стабильности даже близко нет.

Если говорить исключительно о качестве игры, то весной самым интересным выглядит «Сочи». Из разношерстного состава Морено на удивление быстро слепил очень симпатичную команду. От нее прямо свежестью какой-то повеяло. Главное, чувствуется тренерская рука. Четкий игровой рисунок, акцент на атаке.

При испанце «Сочи» стал узнаваемой командой. Со своим стилем. Разве в последнем туре она смотрелась хуже «Краснодара»? Да ничего подобного! Если бы в первом тайме хозяева реализовали все моменты, которые успели создать, для гостей чемпионская гонка тогда бы и закончилась.

Жаль, что сочинцы вылетают. Но тут уже вопросы не к Морено, а к тем, кто работал в 2023-м и опустил клуб на дно.

29 ноября 2023 года. Родригао и Константин Тюкавин в матче Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:0). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

3 — Что стряслось с «Зенитом»?

— Явно сбавили лидеры — те, кто тащил клуб в чемпионские годы. Я о Венделе и Клаудиньо. Ну и конечно, не прошли бесследно потери Малкома и Кузяева. Оба — системообразующие футболисты. Один на поле делает разницу, другой дает невероятный объем.

В полузащите у тренерского штаба вроде богатый выбор, но равноценной альтернативы Далеру не нашлось. Малкома планировали заменить Артуром, однако тот не впечатляет. Особенно если вспомнить, что заплатили за него 15 миллионов евро. Пока это деньги на ветер.

4 — К Сергею Семаку вопросы есть?

— Так, по мелочи. Например, не понимаю, почему в тех матчах, когда используется схема с тремя центральными защитниками, одним из них часто становится Барриос. На мой взгляд, «Зенит» это ослабляет. Без цепкого и работоспособного колумбийца сразу проседает опорная зона.

А еще... Любому тренеру сложно управлять командой, которая пять лет подряд становится чемпионом. Ведь всё приедается, в том числе и победы. Чистая психология! Когда цель достигнута, у тебя уже нет запредельной мотивации, трудно заставить себя в каждом матче выкладываться на полную катушку.

Вот в воскресенье в Грозном мы увидели прежний «Зенит». Было движение, азарт, кураж. Отсюда и счет — 5:1. Если бы команда все встречи проводила с таким настроем, никто ее не обогнал бы.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

5 — Лучший тренер сезона?

— Личка. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место.

С точки зрения подбора футболистов динамовцы точно уступают конкурентам. Огромные проблемы в защите, нет надежного вратаря. И эта команда в шаге от золота! Фантастика! Скажу больше: чемпионство при таком раскладе выглядит противоестественно.

Да, у ребят есть характер. Потрясающий сезон проводит Тюкавин. Но ключевой фактор — работа Лички. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой. Может не только в атаку сыграть, но и от обороны.

И с «Зенитом» дома так было, и в последнем туре с «Крыльями». Зная, что самарцы особенно опасны на контратаках, чех лишил их этого козыря, перекрыл пространство — и добился важнейшей победы.

Благодаря ему засверкали новыми красками Тюкавин и Нгамале. В какой-то момент не побоялся посадить в запас Смолова — знаковую для «Динамо» фигуру. Перезагрузил Карраскаля, на котором после невнятного сезона в ЦСКА многие поставили крест...

Так что сегодня в РПЛ Личка — тренер номер один!

6 — Лучший игрок чемпионата?

— Внезапный пента-трик в Грозном заставил вспомнить о Кассьерре, который теперь недосягаем в бомбардирской гонке. Но если в первой половине чемпионата колумбиец был очень хорош, то весной вплоть до игры с «Ахматом» не блистал.

Поэтому назову Тюкавина. Сколько матчей он вытащил для «Динамо»! Парень всегда отлично готов физически. Взрывной, быстрый, техничный, здорово открывается, постоянно нацелен на ворота. Еще и в подыгрыше полезен, не тянет одеяло на себя. Настоящий командный игрок.

7 — Пару месяцев назад хоккеист Никита Филатов назвал блевотиной игру «Ак Барса». В РПЛ такая команда есть?

— Сейчас — точно нет. Слава богу, эра «автобусов» уходит в прошлое.

Если года-три четыре назад в РПЛ нередко были матчи, сопоставимые по качеству с тем, что сказал Филатов, то в последнее время никто в своей штрафной по десять человек не держит. Наоборот, все стараются играть в атаку. Даже аутсайдеры — «Сочи», «Балтика», «Факел», «Оренбург»... Разве что «Нижний» во второй половине сезона потух. А осенью тоже показывал симпатичный футбол.

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

8 — Главное разочарование сезона?

— «Спартак» Абаскаля. Как все начиналось! Классная игра, ставка на молодежь, «химия» между тренером и футболистами... Казалось, еще чуть-чуть — и команда превратится в реального претендента на титул.

Но вместо взлета мы увидели деградацию. Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется, и прогресса не будет. Почему руководители тянули с увольнением? Чего ждали? Если бы поменяли тренера в декабре, думаю, весной у «Спартака» был бы шанс побороться за медали.

9 — В четверг клуб объявил о назначении Деяна Станковича, в субботу — об уходе Георгия Джикии. Что больше удивило?

— Первое. Особенно отсутствие утечки. Обычно СМИ и Telegram-каналы в такой ситуации пестрят инсайдами. А тут тишина. Поразительно!

Мне кажется, для «Спартака» Станкович — удачный выбор. Сербы легко адаптируются в России, прекрасно понимают наш менталитет. В прошлом великолепный игрок, Деян уже и как тренер себя зарекомендовал. Три чемпионства с «Црвеной Звездой» и одно с «Ференцварошем» заслуживают уважения.

Но в любом случае летом «Спартаку» надо ударно поработать на трансферном рынке. Все линии, кроме вратарской, нуждаются в усилении. Только тогда клуб сможет вернуться в борьбу за трофеи.

10 — Джикии всего 30. Сегодняшнему «Спартаку» он действительно уже не помощник?

— Ну... Давайте называть вещи своими именами — Георгий уступил в конкуренции Бабичу, тот как защитник объективно сильнее. Если будет стабильная игровая практика, возможно, Джикия и наберет кондиции. Но решение не продлевать с ним контракт напрашивалось. Футболист, который еще вчера носил капитанскую повязку, не должен сидеть на скамейке. Это влияет на командную атмосферу.

11 — Как тренер вы поработали в разных лигах. Самое экзотическое предложение?

— Года три назад Василий Уткин звал в «Эгриси». Зарплата — на уровне скромных клубов второй лиги. 120 тысяч рублей плюс премиальные. Ну и раскрутку в медиапространстве обещал. Я ответил: «Спасибо, Вася. Не готов. Хочу работать в профессиональном футболе».

Виктор Булатов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

12 — Когда с Уткиным познакомились?

— Ой, давно, я еще за «Спартак» играл. Был у нас общий приятель — Дима Федякин, вот и оказывались периодически в одной компании. Но в дальнейшем редко пересекались.

Когда Вася позвонил и предложил возглавить «Эгриси», я очень удивился. За медиафутболом-то не следил. Но, поговорив с Васей, понял, что для него «Эгриси» больше чем увлечение. Он реально жил этой командой, вкладывал в нее деньги, душу и всё-всё-всё.

13 — Лучшая книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Сейчас читаю то, что может пригодиться по работе. Например, очень понравилась книжка Алекса Фергюсона. Вышла давно, но я лишь в этом году до нее добрался. Теперь на очереди биография Юргена Клоппа.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Согласен с Жегловым — вор должен сидеть в тюрьме!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — холодец. С детства! Еще ненавижу хамство. И промозглую погоду. Вот в жару мне комфортно. В свое время три года отыграл в Астрахани, где летом плюс 40 в тени. Никаких проблем.