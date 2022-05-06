На матчи «Сочи» назначают арбитров из Петербурга. Шесть судей остались без работы

Эксперт «СЭ» — об особенностях выбора судейских бригад на матчи 28-го тура Тинькофф РПЛ

«Сочи», Петербург, Безбородов

Четвертый тур подряд встречу сочинцев будет судить представитель Санкт-Петербурга: «Локомотив» (дома, 2:2, Василий Казарцев), «Ахмат» (дома, 3:2, Кирилл Левников), «Рубин» (в гостях, 6:0, Ян Бобровский).

В ходе чемпионата были еще такие матчи с участием «Сочи»: «Ахмат» (в гостях, 2:1, Иван Сиденков), «Урал» (дома, 2:0, Левников), «Химки» (дома, 3:0, дома, Владислав Безбородов), «Динамо» (дома, 0:1, Казарцев), «Локомотив» (в гостях, 1:2, Безбородов), «Урал» (в гостях, 1:1, Артем Любимов), «Арсенал» (дома, 2:0, Безбородов), «Крылья Советов» (дома, 2:3, Любимов).

В общей сложности 12 игр в 28 турах. И это только если брать те матчи, где петербуржцы работали судьями. К примеру, для Безбородова это будет уже седьмая встреча с участием сочинцев — то есть он попадает на них каждый четвертый тур. Помимо указанных выше матчей он также работал в роли ВАР на следующих играх «Сочи»: «Ахмат» (в гостях, 2:1), «Краснодар» (в гостях, 0:3), «Локомотив» (дома, 2:2).

С завидным постоянством обслуживает матчи «Сочи» ассистент из Петербурга Роман Милюченко. Из семи его последних игр в чемпионате в четырех выступала команда Владимира Федотова.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Амелин и Фролов

Судейские руководители пошли на риск, сформировав пару Алексей Амелин — Антон Фролов и назначив ее на матч «Зенит» — «Химки». Тульский рефери всего раз после возобновления чемпионата выходил на поле — 10 апреля. Москвич в тот же день дебютировал в премьер-лиге в качестве видеоарбитра и провел в этой роли только две встречи.

Любопытно, что Амелин уже в седьмой раз в чемпионате будет судить игру с участием «Химок». Вот с каким счетом заканчивались предыдущие встречи подмосковной команды: 1:3, 1:1, 0:0, 1:4, 1:4, 2:3.

Кукуляк и матч в Самаре

В игре 1-го круга «Динамо» — «Крылья Советов» (0:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил угловой удар вместо пенальти в пользу бело-голубых, когда Юрий Горшков, пытаясь выбить мяч, сбил Арсена Захаряна. Рефери из Калуги вновь получил назначение на игру этих команд, только уже в роли ВАР.

Карасев+Иванов

Интересная связка образовалась — из двух арбитров ФИФА. Матч «Арсенал» — «Нижний Новгород» (2:2) судили Сергей Карасев и Сергей Иванов. Встречу «Арсенал» — «Краснодар» будут судить Иванов и Карасев.

Чистяков и матч в Краснодаре

Артем Чистяков в перенесенной встрече «Краснодар» — «Локомотив» (1:0) трижды наказал команды удалениями. Одно из них, Руслана Апекова, получилось необычным. Судья не зафиксировал его фол в центре поля, остановил игру только спустя минуту с лишним, когда Дмитрий Живоглядов так и не поднялся с газона. Видеоассистенты Кукуляк и Екатерина Курочкина начали проверку, о чем свидетельствовал титр на телеэкране. И вдруг Чистяков достал красную карточку и удалил Апекова.

Решения азовского рефери, принятые в среду, на его дальнейшую работу все равно не влияли. К тому времени он уже получил назначение и поедет в московский ВАР-центр.

Левников и «Рубин»

Кирилл Левников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Левников в шестой раз в чемпионате будет судить игру команды Леонида Слуцкого: «Локомотив» (дома, 2:2, арбитр), ЦСКА (дома, 1:0, ВАР), «Динамо» (дома, 2:3, арбитр), ЦСКА (в гостях, 1:6, арбитр), «Спартак» (в гостях, 1:1, ВАР).

В матче первого круга между «Рубином» и «Локомотивом» судья ошибочно засчитал гол казанцев, но ему на помощь вовремя пришел видеоассистент Евгений Турбин.

«Штрафники»

Напомню, что до конца сезона отстранены Игорь Панин, Артем Любимов, Алексей Сухой. Возможно, этот чемпионат закончился и для Павла Шадыханова. Непонятно, как сложится судьба Алексея Матюнина.

Нет в списках назначений в РПЛ и ФНЛ Анастасии Пустовойтовой.

Общий список

Общий список назначений арбитров и инспекторов выглядит так:

«Крылья Советов» — «Динамо» — Василий Казарцев, Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин, резервный Иван Абросимов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Адлан Хатуев, инспектор Александр Колобаев.

«Урал» — «Спартак» — Владимир Москалев, Владимир Миневич, Игорь Князев, резервный Антон Анопа, ВАР Артем Чистяков, АВАР Валерий Данченко, инспектор Игорь Синер.

«Зенит» — «Химки» — Алексей Амелин, Антон Кобзев, Михаил Иванов, резервный Константин Аверьянов, ВАР Антон Фролов, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Александр Гвардис.

«Нижний Новгород» — «Ахмат» — Ян Бобровский, Максим Ковалев, Дмитрий Ермаков, резервный Артем Смолин, ВАР Евгений Турбин, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Алексей Тюмин.

ЦСКА — «Сочи» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Роман Милюченко, резервный Сергей Цыганок, ВАР Иван Сиденков, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Французов.

«Уфа» — «Ростов» — Павел Кукуян, Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов, резервный Игорь Низовцев, ВАР Виталий Мешков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Сергей Лапочкин.

«Арсенал» — «Краснодар» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Варанцо Петросян, резервный Сергей Чебан, ВАР Сергей Карасев, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Эдуард Малый.

«Локомотив» — «Рубин» — Кирилл Левников, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, резервный Антон Фролов, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Александр Богданов, инспектор Андрей Бутенко.