Арбитр Пустовойтова не назначила два пенальти в ФНЛ

На 14-й и 57-й минутах матча 35-го тура Олимп-ФНЛ «Текстильщик» — «Оренбург» (2:5) арбитр Анастасия Пустовойтова дважды ошибочно не назначила 11-метровые удары.

Сначала при счете 0:0 она оставила без внимания нарушение правил в штрафной площади гостей, когда Адесойе Ойеволе врезался в Хачима Машукова и сбил его. Пустовойтова занимала хорошую позицию, но продолжила игру.

Эпизод матча «Текстильщик» — «Оренбург».

Эпизод матча «Текстильщик» — «Оренбург».

Эпизод матча «Текстильщик» — «Оренбург».

Во втором тайме она не наказала 11-метровым уже хозяев поля, когда Алексей Макушкин обхватил двумя руками Владимира Сычевого и с фолом остановил его проход.

Эпизод матча «Текстильщик» — «Оренбург».

Эпизод матча «Текстильщик» — «Оренбург».

Интересно, что спустя несколько минут в схожей ситуации при задержке руками пенальти все-таки был назначен, и «Оренбург» сравнял счет — 2:2.