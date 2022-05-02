В двух матчах Левников удалил трех игроков «Химок» и тренера Юрана

Арбитр Кирилл Левников установил своеобразный рекорд: в двух последних играх «Химок» в Тинькофф РПЛ, которые он обслуживал в качестве судьи, были удалены три футболиста подмосковной команды и ее главный тренер Сергей Юран.

26 февраля в матче с «Динамо» (0:3) еще до перерыва красную карточку получил Филип Дагерстоль. В той же встрече за ним в подтрибунное помещение последовал Лоуренс Анвон Николас, который потом за «Химки» больше не играл.

1 мая в игре с «Уфой» (1:1) в первом тайме был удален Эльмир Набиуллин. А после финального свистка Левников показал красную карточку Юрану. Причина наказания: «выйди на футбольное поле высказывал свое недовольство решениям судейской бригады» (пунктуация и орфография сохранены, протокол обычно заполняет резервный арбитр).

Сам Юран потом заявил, что судей не оскорблял, только назвал их «чудотворцами».

Дагерстоля, Николаса и Набиуллина Левников удалил после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеоповторов, тренера — самостоятельно.