Мешков и Безбородов получили назначения на игры 27-го тура РПЛ после скандального матча «Ростов» — «Спартак»

Объявлены судьи и инспекторы матчей 27-го тура чемпионата России, которые пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Мешков, Безбородов, «Спартак»

Виталий Мешков и Владислав Безбородов получили назначения арбитрами на игры очередного тура. Это значит, что в матче «Ростов» — «Спартак» (3:2) они не приняли ошибочных решений. То есть и гол спартаковца Игнатова отменен верно, и Кофрие правильно наказан 11-метровым ударом.

Красно-белые не обратились в экспертно-судейскую комиссию с жалобой на эти эпизоды. Но их в любом случае разбирали руководители департамента судейства и эксперты ЭСК.

Мешков будет работать арбитром пятый тур подряд — впечатляющий показатель для этого чемпионата.

Подчиненный Мешкова, «Спартак»

Второй тур подряд игру красно-белых будет судить рефери из Дмитрова. Отмечу, что Евгений Турбин не только представляет тот же город, что и Мешков. Он также работает вместе с Мешковым и выступает в роли его подчиненного — в Академии РФС и в Федерации футбола Московской области, где Виталий Петрович вице-президент.

Безбородов, «Ростов», «Краснодар»

Любопытно, что Безбородова второй тур подряд назначили на игру ростовчан. А еще он впервые с сентября прошлого года будет судить матч «быков». Тогда «Краснодар» был недоволен его работой в роли ВАР на встрече с «Сочи».

Сиденков, «Спартак»

В трех турах, когда Иван Сиденков работал на матчах «Спартака», случались скандалы: «Локомотив» (14-й, 1:1, арбитр), «Ахмат» (17-й, 2:1, ВАР), «Нижний Новгород» (22-й, 1:1, ВАР).

Амелин, «Урал», «Арсенал»

Алексей Амелин назначен видеоарбитром на игру с участием «Урала». Этот судья из Тулы. Команда из этого города — прямой конкурент уральцев в борьбе за сохранение места в премьер-лиге.

Как отреагирует на такой выбор департамента судейства президент «Урала» Григорий Иванов?

Центральный матч тура

Если судить по выбору арбитров на игру в Туле, матч «Арсенал» — «Нижний Новгород» центральный в туре. В противном случае, как объяснить назначение на него пары Сергей Карасев — Сергей Иванов?

Кстати, ростовчанин в третий раз за последние шесть туров будет судить встречу с участием нижегородцев. До этого они сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и уступили «Динамо» (0:1).

Что касается Карасева, то он весной работает почти без пауз. А вот его постоянный помощник Игорь Демешко, похоже, наказан: после матча «Локомотив» — «Спартак» уже четвертый тур подряд не получает назначений ассистентом.

Кукуян, «Динамо»

Павел Кукуян, в свою очередь, стал специалистом по «Динамо». Он тоже в третий раз за последние шесть туров будет работать на игре бело-голубых. Ранее они уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Штрафники»

До конца сезона отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Скорее всего, к ним присоединятся Алексей Матюнин и Павел Шадыханов.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов, получивших назначения, выглядит так:

«Динамо» — «Урал» — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Александр Машлякевич, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Александр Богданов, инспектор Юрий Баскаков.

«Рубин» — «Сочи» — арбитр Ян Бобровский, ассистенты Валерий Данченко, Рустам Мухтаров, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — «Ростов» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Алексей Воронцов, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Антон Фролов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Локомотив» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты Алексей Лунев, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Алексей Амелин, ВАР Иван Сиденков, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Зуев.

«Химки» — «Уфа» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Рашид Абусуев, Роман Милюченко, резервный Антон Фролов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Александр Гончар.

«Ахмат» — ЦСКА — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Игорь Демешко, инспектор Николай Левников.

«Арсенал» — «Нижний Новгород» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Игорь Синер.