Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:30

«Спартак» не пожаловался — Мешков и Безбородов продолжают судить. Эксперты поддержали решения этих арбитров

Мешков и Безбородов получили назначения на игры 27-го тура РПЛ после скандального матча «Ростов» — «Спартак»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков, Зарема Салихова и Владислав Безбородов.
Фото «СЭ»
Объявлены судьи и инспекторы матчей 27-го тура чемпионата России, которые пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Мешков, Безбородов, «Спартак»

Виталий Мешков и Владислав Безбородов получили назначения арбитрами на игры очередного тура. Это значит, что в матче «Ростов» — «Спартак» (3:2) они не приняли ошибочных решений. То есть и гол спартаковца Игнатова отменен верно, и Кофрие правильно наказан 11-метровым ударом.

Красно-белые не обратились в экспертно-судейскую комиссию с жалобой на эти эпизоды. Но их в любом случае разбирали руководители департамента судейства и эксперты ЭСК.

Мешков будет работать арбитром пятый тур подряд — впечатляющий показатель для этого чемпионата.

Виталий Мешков. Арбитров РПЛ станет еще меньше. Хачатурянц отстранит Матюнина, но не тронет Мешкова?

Подчиненный Мешкова, «Спартак»

Второй тур подряд игру красно-белых будет судить рефери из Дмитрова. Отмечу, что Евгений Турбин не только представляет тот же город, что и Мешков. Он также работает вместе с Мешковым и выступает в роли его подчиненного — в Академии РФС и в Федерации футбола Московской области, где Виталий Петрович вице-президент.

Виталий Мешков. Арбитров для российского футбола будет готовить Мешков

Безбородов, «Ростов», «Краснодар»

Любопытно, что Безбородова второй тур подряд назначили на игру ростовчан. А еще он впервые с сентября прошлого года будет судить матч «быков». Тогда «Краснодар» был недоволен его работой в роли ВАР на встрече с «Сочи».

Ашот Хачатурянц, Виталий Мешков и&nbsp;Владислав Безбородов. Когда арбитрам найдут настоящего руководителя? В матче «Спартака» новый судейский скандал

Сиденков, «Спартак»

В трех турах, когда Иван Сиденков работал на матчах «Спартака», случались скандалы: «Локомотив» (14-й, 1:1, арбитр), «Ахмат» (17-й, 2:1, ВАР), «Нижний Новгород» (22-й, 1:1, ВАР).

Амелин, «Урал», «Арсенал»

Алексей Амелин назначен видеоарбитром на игру с участием «Урала». Этот судья из Тулы. Команда из этого города — прямой конкурент уральцев в борьбе за сохранение места в премьер-лиге.

Как отреагирует на такой выбор департамента судейства президент «Урала» Григорий Иванов?

Российские видеоарбитры останутся без офсайдных линий. Российские видеоарбитры останутся без офсайдных линий

Центральный матч тура

Если судить по выбору арбитров на игру в Туле, матч «Арсенал» — «Нижний Новгород» центральный в туре. В противном случае, как объяснить назначение на него пары Сергей Карасев — Сергей Иванов?

Кстати, ростовчанин в третий раз за последние шесть туров будет судить встречу с участием нижегородцев. До этого они сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и уступили «Динамо» (0:1).

Что касается Карасева, то он весной работает почти без пауз. А вот его постоянный помощник Игорь Демешко, похоже, наказан: после матча «Локомотив» — «Спартак» уже четвертый тур подряд не получает назначений ассистентом.

Кукуян, «Динамо»

Павел Кукуян, в свою очередь, стал специалистом по «Динамо». Он тоже в третий раз за последние шесть туров будет работать на игре бело-голубых. Ранее они уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Судья Алексей Матюнин. Арбитры Матюнин и Шадыханов не обязаны проходить полиграф. Такое право им дано РФС

«Штрафники»

До конца сезона отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Скорее всего, к ним присоединятся Алексей Матюнин и Павел Шадыханов.

30.04.2022 | Зенит — Локомотив

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов, получивших назначения, выглядит так:

«Динамо» — «Урал» — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Александр Машлякевич, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Александр Богданов, инспектор Юрий Баскаков.

«Рубин» — «Сочи» — арбитр Ян Бобровский, ассистенты Валерий Данченко, Рустам Мухтаров, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» — «Ростов» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Алексей Воронцов, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Антон Фролов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Локомотив» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты Алексей Лунев, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Алексей Амелин, ВАР Иван Сиденков, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Зуев.

«Химки» — «Уфа» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Рашид Абусуев, Роман Милюченко, резервный Антон Фролов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Александр Гончар.

«Ахмат» — ЦСКА — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Игорь Демешко, инспектор Николай Левников.

«Арсенал» — «Нижний Новгород» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Игорь Синер.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Владислав Безбородов
48
45
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Слишком много клиентов, чтобы умирать. Почему слухи о смерти агента Мины Райолы так всполошили весь футбольный мир
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Селюк: «Чемпионат России можно завершать, «Зенит» будет чемпионом»
Селюк дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»
Дзюба останется в «Зените». Можно не сомневаться. Колонка Казакова
«Динамо» — «Урал»: Смолов и компания скинут соперника в зону вылета
Газизов заявил о намерении продолжать судебные разбирательства со «Спартаком»
Канчельскис: «Я бы согласился стать президентом «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья Матюнин уже проходил проверку на детекторе лжи. Когда Халк обвинил его в расизме

«Алания» — открытие нашего футбола: выбила «Зенит» и влюбила в себя болельщиков. Почему ее не ждут в РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости