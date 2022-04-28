«Спартак» не пожаловался — Мешков и Безбородов продолжают судить. Эксперты поддержали решения этих арбитров
Мешков, Безбородов, «Спартак»
Виталий Мешков и Владислав Безбородов получили назначения арбитрами на игры очередного тура. Это значит, что в матче «Ростов» — «Спартак» (3:2) они не приняли ошибочных решений. То есть и гол спартаковца Игнатова отменен верно, и Кофрие правильно наказан 11-метровым ударом.
Красно-белые не обратились в экспертно-судейскую комиссию с жалобой на эти эпизоды. Но их в любом случае разбирали руководители департамента судейства и эксперты ЭСК.
Мешков будет работать арбитром пятый тур подряд — впечатляющий показатель для этого чемпионата.
Подчиненный Мешкова, «Спартак»
Второй тур подряд игру красно-белых будет судить рефери из Дмитрова. Отмечу, что Евгений Турбин не только представляет тот же город, что и Мешков. Он также работает вместе с Мешковым и выступает в роли его подчиненного — в Академии РФС и в Федерации футбола Московской области, где Виталий Петрович вице-президент.
Безбородов, «Ростов», «Краснодар»
Любопытно, что Безбородова второй тур подряд назначили на игру ростовчан. А еще он впервые с сентября прошлого года будет судить матч «быков». Тогда «Краснодар» был недоволен его работой в роли ВАР на встрече с «Сочи».
Сиденков, «Спартак»
В трех турах, когда Иван Сиденков работал на матчах «Спартака», случались скандалы: «Локомотив» (14-й, 1:1, арбитр), «Ахмат» (17-й, 2:1, ВАР), «Нижний Новгород» (22-й, 1:1, ВАР).
Амелин, «Урал», «Арсенал»
Алексей Амелин назначен видеоарбитром на игру с участием «Урала». Этот судья из Тулы. Команда из этого города — прямой конкурент уральцев в борьбе за сохранение места в премьер-лиге.
Как отреагирует на такой выбор департамента судейства президент «Урала» Григорий Иванов?
Центральный матч тура
Если судить по выбору арбитров на игру в Туле, матч «Арсенал» — «Нижний Новгород» центральный в туре. В противном случае, как объяснить назначение на него пары Сергей Карасев — Сергей Иванов?
Кстати, ростовчанин в третий раз за последние шесть туров будет судить встречу с участием нижегородцев. До этого они сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) и уступили «Динамо» (0:1).
Что касается Карасева, то он весной работает почти без пауз. А вот его постоянный помощник Игорь Демешко, похоже, наказан: после матча «Локомотив» — «Спартак» уже четвертый тур подряд не получает назначений ассистентом.
Кукуян, «Динамо»
Павел Кукуян, в свою очередь, стал специалистом по «Динамо». Он тоже в третий раз за последние шесть туров будет работать на игре бело-голубых. Ранее они уступили ЦСКА (0:1) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
«Штрафники»
До конца сезона отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Скорее всего, к ним присоединятся Алексей Матюнин и Павел Шадыханов.
Общий список
Общий список арбитров и инспекторов, получивших назначения, выглядит так:
«Динамо» — «Урал» — арбитр Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Александр Машлякевич, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Александр Богданов, инспектор Юрий Баскаков.
«Рубин» — «Сочи» — арбитр Ян Бобровский, ассистенты Валерий Данченко, Рустам Мухтаров, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
«Краснодар» — «Ростов» — арбитр Владислав Безбородов, ассистенты Адлан Хатуев, Алексей Воронцов, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Антон Фролов, АВАР Антон Кобзев, инспектор Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Локомотив» — арбитр Владимир Москалев, ассистенты Алексей Лунев, Варанцо Петросян, резервный Артур Федоров, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Сергей Мацюра.
«Спартак» — «Крылья Советов» — арбитр Евгений Турбин, ассистенты Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Алексей Амелин, ВАР Иван Сиденков, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Зуев.
«Химки» — «Уфа» — арбитр Кирилл Левников, ассистенты Рашид Абусуев, Роман Милюченко, резервный Антон Фролов, ВАР Василий Казарцев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Александр Гончар.
«Ахмат» — ЦСКА — арбитр Виталий Мешков, ассистенты Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Игорь Демешко, инспектор Николай Левников.
«Арсенал» — «Нижний Новгород» — арбитр Сергей Карасев, ассистенты Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Сергей Иванов, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Игорь Синер.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0