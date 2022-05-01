Два ключевых защитника «Спартака» получили «лишние» предупреждения. Благодаря кому дисквалифицирован Жиго?
По итогам игры 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1) четыре футболиста получили «лишние» желтые карточки и заработали одноматчевые дисквалификации.
Четвертые предупреждения в чемпионате России-2021/22 у спартаковцев Кристофера Мартинса Перейры и Георгия Джикии, а также самарца Александра Солдатенкова. В восьмой раз наказан Самюэль Жиго.
Применение санкций к Жиго и Солдатенкову заслуживает отдельного разбора. Ключевой защитник «Спартака» получил желтую карточку через 30 с лишним секунд после совершенного им фола. Наказан он не за споры с судьей (такое предположение прозвучало во время телетрансляции), а за грубую игру — так написано в послематчевом протоколе.
А Солдатенков увидел желтую карточку через одну минуту и 40 секунд после того, как Турбин зафиксировал его фол и назначил 11-метровый удар. Телекомментаторы и в этом случае решили, что нарушитель правил наказан за излишнее возмущение и споры, но предупреждение вынесено за грубую игру.
То есть в течение 30 секунд (в первом тайме) и одной минуты и 40 секунд (во втором) Турбин получил от кого-то подсказки, что нарушения правил заслуживают применения дисциплинарных санкций? Кто же лишил Жиго и Солдатенкова возможности сыграть в следующем туре — ассистенты Турбина или резервный Алексей Амелин? Или же судье помог видеоарбитр Иван Сиденков, который не имел права давать такие подсказки?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0