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Два ключевых защитника «Спартака» получили «лишние» предупреждения. Благодаря кому дисквалифицирован Жиго?

Два защитника «Спартака» получили дисквалификации после матча с «Крыльями»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Евгений Турбин показывает желтую карточку игроку «Спартака».
Фол в штрафной площади «Крыльев Советов».
Желтая карточка защитнику «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.
Официальный сайт РПЛ.
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По итогам игры 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1) четыре футболиста получили «лишние» желтые карточки и заработали одноматчевые дисквалификации.

Четвертые предупреждения в чемпионате России-2021/22 у спартаковцев Кристофера Мартинса Перейры и Георгия Джикии, а также самарца Александра Солдатенкова. В восьмой раз наказан Самюэль Жиго.

"Спартак" - "Крылья Советов".
Фол в штрафной площади «Крыльев Советов».

Применение санкций к Жиго и Солдатенкову заслуживает отдельного разбора. Ключевой защитник «Спартака» получил желтую карточку через 30 с лишним секунд после совершенного им фола. Наказан он не за споры с судьей (такое предположение прозвучало во время телетрансляции), а за грубую игру — так написано в послематчевом протоколе.

"Спартак" - "Крылья Советов".
Желтая карточка защитнику «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.

А Солдатенков увидел желтую карточку через одну минуту и 40 секунд после того, как Турбин зафиксировал его фол и назначил 11-метровый удар. Телекомментаторы и в этом случае решили, что нарушитель правил наказан за излишнее возмущение и споры, но предупреждение вынесено за грубую игру.

"Спартак" - "Крылья Советов".
Официальный сайт РПЛ.

То есть в течение 30 секунд (в первом тайме) и одной минуты и 40 секунд (во втором) Турбин получил от кого-то подсказки, что нарушения правил заслуживают применения дисциплинарных санкций? Кто же лишил Жиго и Солдатенкова возможности сыграть в следующем туре — ассистенты Турбина или резервный Алексей Амелин? Или же судье помог видеоарбитр Иван Сиденков, который не имел права давать такие подсказки?

Георгий Джикия
Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Турбин
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3
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4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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