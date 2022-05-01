Два ключевых защитника «Спартака» получили «лишние» предупреждения. Благодаря кому дисквалифицирован Жиго?

По итогам игры 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1) четыре футболиста получили «лишние» желтые карточки и заработали одноматчевые дисквалификации.

Четвертые предупреждения в чемпионате России-2021/22 у спартаковцев Кристофера Мартинса Перейры и Георгия Джикии, а также самарца Александра Солдатенкова. В восьмой раз наказан Самюэль Жиго.

Фол в штрафной площади «Крыльев Советов».

Применение санкций к Жиго и Солдатенкову заслуживает отдельного разбора. Ключевой защитник «Спартака» получил желтую карточку через 30 с лишним секунд после совершенного им фола. Наказан он не за споры с судьей (такое предположение прозвучало во время телетрансляции), а за грубую игру — так написано в послематчевом протоколе.

Желтая карточка защитнику «Крыльев Советов» Александру Солдатенкову.

А Солдатенков увидел желтую карточку через одну минуту и 40 секунд после того, как Турбин зафиксировал его фол и назначил 11-метровый удар. Телекомментаторы и в этом случае решили, что нарушитель правил наказан за излишнее возмущение и споры, но предупреждение вынесено за грубую игру.

Официальный сайт РПЛ.

То есть в течение 30 секунд (в первом тайме) и одной минуты и 40 секунд (во втором) Турбин получил от кого-то подсказки, что нарушения правил заслуживают применения дисциплинарных санкций? Кто же лишил Жиго и Солдатенкова возможности сыграть в следующем туре — ассистенты Турбина или резервный Алексей Амелин? Или же судье помог видеоарбитр Иван Сиденков, который не имел права давать такие подсказки?