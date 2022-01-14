Снимет ли Фарке своего «Фарго» в «Краснодаре»?
«Твоя беда в том, что ты прожил всю жизнь так, будто в ней есть правила. А их нет».
«Фарго».
Мода на презентации новичков в стиле пародий на культовые кино дошла и до «Краснодара». Даниэля Фарке представили ассоциативным постером сериала «Фарго». Учитывая сюжетную линию и образ героя Мартина Фримена — первая его роль в качестве «жуткого, жалкого и недалекого человека, типичного неудачника из провинциального города», выбор отважный. Возможно, когда искали, как представить нового тренера, обратили внимание на то, что если Федор Смолов возвращался в «Динамо» как в райский Хогвартс, то здесь нужен был образ не менее яркий. Плюс имела значение созвучность фамилий.
Ну да ладно. Постер в любом случае запомнится. Но угадает ли он судьбу Фарке в России — ту, что ему предрекает сонм скептиков? Или все наоборот — у третьего представителя немецкой тренерской школы пойдет в «Краснодаре» как надо?
Выбор Фарке все еще выглядит ошеломляюще. Во многом потому, что он делался в цейтноте после стремительной отставки Виктора Гончаренко. И потому, что нам пока не объяснили, почему выбрали именно Даниэля.
Наивно ждать объяснений, но общее уважение к Сергею Галицкому заставляет гадать — как это происходило? Очевидно, что готового свободного специалиста в России для него не было. Очевидно, что хоронить сезон, оставляя решение на лето, он не хотел. Очевидно, что выбор ограничен — как любой выбор тренера в зимнюю паузу.
Пытаясь понять такого человека, как Галицкий, обязательно сядешь в лужу. Его решения часто выходят за рамки логики и стратегии. Все чаще думаешь, что влияние сердца и эмоций ничуть не меньше, а может, и больше, чем логических цепей. В конце концов, все большие состояния сделаны на игре. Особенность успешных в бизнесе людей именно в том, что они видят и угадывают.
Но с Гончаренко угадать у Галицкого не получилось. Вероятно, настолько, что «Краснодар» решил шагнуть в новом для себя направлении. Коллеги написали, что это попытка выйти из зоны комфорта и резкий ход, чтобы измениться внутренне — но нет, не думаю, что это так.
«Краснодару» срочно требовался тренер. Способный сделать сейчас и в ближайшем сезоне что-то новое. Быть при этом гибким, понимая степень вовлеченности Галицкого в жизнь клуба. Сложно спорить, что «Краснодар» -это и есть Галицкий. Или Галицкий — это и есть «Краснодар».
Может ли изменить его такой, как Фарке? Не уверен. Может ли оказаться хорошим вариантом «прямо сейчас»? Вполне.
Самое сложное — оценивать это назначение, не понимая ближайших задач, которые стоят и перед клубом, и перед тренером, и перед Галицким. Стоило всплыть кандидатуре немца, как сразу же вспомнили цитаты про Тухелей, про стартовый состав из собственных воспитанников и про атакующий футбол. Но это не задачи, а образы. Которые остаются в памяти, даже став анахронизмами.
Конечно, основная задача Фарке — стать успешным в РПЛ. Заставить «Краснодар» играть в футбол, дающий зрелище и результат, на лучших качествах состава. Если почитать его немногие интервью, отдельные цитаты дают понять, что именно могло заинтересовать в нем Галицкого.
Цитата: «Мне нравится, когда мы владеем мячом. Разница между хорошей командой и действительно хорошей командой заключается в том, что вы можете создать моменты против прочной защиты — и это моя философия. Важно иметь четкие принципы, но должны быть разные планы того, как применить эти принципы на поле, поэтому наша базовая схема изменчивая. Важно иметь планы B, C, D и Е, хочу, чтобы игроки были гибкими».
Все это очень современно, интересно — и должно было подкупить Галицкого. Идея развития футболистов, работающая в «Динамо», помноженная на великолепную готовность команды, — то, о чем второй сезон говорят все без исключения. Последние месяцы бело-голубые словно обкрадывали «Краснодар», забирая его мечту — южане не могли об этом не думать и не чувствовать.
Но...
В любом хорошем фильме постоянно есть эти «но».
Фарке уже взял высокую планку, получив этот пост. Работа в АПЛ с аутсайдером, выход в свет из Championship — это одновременно критерий и нет, таких тренеров немало. Взгляды немца, его резюме помогли ему прийти в «Краснодар», который долго живет ожиданиями и сейчас стал еще более амбициозным. Это уже другой клуб, голодный — когда все заметнее акцент на дорогих иностранцев, когда карьера Акинфеева глазами Сафонова не воспринимается как идеальная.
Фарке надо будет соответствовать тому, чего от него ждут. А ждут очень многого. Пожалуй, больше, чем от любого из предшественников.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7