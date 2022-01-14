Снимет ли Фарке своего «Фарго» в «Краснодаре»?

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о причинах выбора и перспективах нового главного тренера «быков».

«Твоя беда в том, что ты прожил всю жизнь так, будто в ней есть правила. А их нет».

«Фарго».

Мода на презентации новичков в стиле пародий на культовые кино дошла и до «Краснодара». Даниэля Фарке представили ассоциативным постером сериала «Фарго». Учитывая сюжетную линию и образ героя Мартина Фримена — первая его роль в качестве «жуткого, жалкого и недалекого человека, типичного неудачника из провинциального города», выбор отважный. Возможно, когда искали, как представить нового тренера, обратили внимание на то, что если Федор Смолов возвращался в «Динамо» как в райский Хогвартс, то здесь нужен был образ не менее яркий. Плюс имела значение созвучность фамилий.

Ну да ладно. Постер в любом случае запомнится. Но угадает ли он судьбу Фарке в России — ту, что ему предрекает сонм скептиков? Или все наоборот — у третьего представителя немецкой тренерской школы пойдет в «Краснодаре» как надо?

Выбор Фарке все еще выглядит ошеломляюще. Во многом потому, что он делался в цейтноте после стремительной отставки Виктора Гончаренко. И потому, что нам пока не объяснили, почему выбрали именно Даниэля.

Наивно ждать объяснений, но общее уважение к Сергею Галицкому заставляет гадать — как это происходило? Очевидно, что готового свободного специалиста в России для него не было. Очевидно, что хоронить сезон, оставляя решение на лето, он не хотел. Очевидно, что выбор ограничен — как любой выбор тренера в зимнюю паузу.

Пытаясь понять такого человека, как Галицкий, обязательно сядешь в лужу. Его решения часто выходят за рамки логики и стратегии. Все чаще думаешь, что влияние сердца и эмоций ничуть не меньше, а может, и больше, чем логических цепей. В конце концов, все большие состояния сделаны на игре. Особенность успешных в бизнесе людей именно в том, что они видят и угадывают.

Но с Гончаренко угадать у Галицкого не получилось. Вероятно, настолько, что «Краснодар» решил шагнуть в новом для себя направлении. Коллеги написали, что это попытка выйти из зоны комфорта и резкий ход, чтобы измениться внутренне — но нет, не думаю, что это так.

«Краснодару» срочно требовался тренер. Способный сделать сейчас и в ближайшем сезоне что-то новое. Быть при этом гибким, понимая степень вовлеченности Галицкого в жизнь клуба. Сложно спорить, что «Краснодар» -это и есть Галицкий. Или Галицкий — это и есть «Краснодар».

Может ли изменить его такой, как Фарке? Не уверен. Может ли оказаться хорошим вариантом «прямо сейчас»? Вполне.

Самое сложное — оценивать это назначение, не понимая ближайших задач, которые стоят и перед клубом, и перед тренером, и перед Галицким. Стоило всплыть кандидатуре немца, как сразу же вспомнили цитаты про Тухелей, про стартовый состав из собственных воспитанников и про атакующий футбол. Но это не задачи, а образы. Которые остаются в памяти, даже став анахронизмами.

Конечно, основная задача Фарке — стать успешным в РПЛ. Заставить «Краснодар» играть в футбол, дающий зрелище и результат, на лучших качествах состава. Если почитать его немногие интервью, отдельные цитаты дают понять, что именно могло заинтересовать в нем Галицкого.

Цитата: «Мне нравится, когда мы владеем мячом. Разница между хорошей командой и действительно хорошей командой заключается в том, что вы можете создать моменты против прочной защиты — и это моя философия. Важно иметь четкие принципы, но должны быть разные планы того, как применить эти принципы на поле, поэтому наша базовая схема изменчивая. Важно иметь планы B, C, D и Е, хочу, чтобы игроки были гибкими».

Все это очень современно, интересно — и должно было подкупить Галицкого. Идея развития футболистов, работающая в «Динамо», помноженная на великолепную готовность команды, — то, о чем второй сезон говорят все без исключения. Последние месяцы бело-голубые словно обкрадывали «Краснодар», забирая его мечту — южане не могли об этом не думать и не чувствовать.

Но...

В любом хорошем фильме постоянно есть эти «но».

Фарке уже взял высокую планку, получив этот пост. Работа в АПЛ с аутсайдером, выход в свет из Championship — это одновременно критерий и нет, таких тренеров немало. Взгляды немца, его резюме помогли ему прийти в «Краснодар», который долго живет ожиданиями и сейчас стал еще более амбициозным. Это уже другой клуб, голодный — когда все заметнее акцент на дорогих иностранцев, когда карьера Акинфеева глазами Сафонова не воспринимается как идеальная.

Фарке надо будет соответствовать тому, чего от него ждут. А ждут очень многого. Пожалуй, больше, чем от любого из предшественников.

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