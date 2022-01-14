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«Иногда Кухта не может сдержать эмоций по отношению к тренерам». Что думают в Чехии о новичке «Локомотива»

Александр Чурилин
Ответственный секретарь
Ян Кухта.
Фото Getty Images
Шарка Пекова.
Фото из личного архива
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.
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Интервью спортивной журналистки и блогера Шарки Пековой — о 25-летнем форварде, который перешел к железнодорожникам из пражской «Славии».

— Шарка, что думаешь о Яне и его игре?

— Это форвард, который забивает не просто важные, но часто — решающие мячи. И он очень здорово ориентируется в чужой штрафной.

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— А сможет ли Кухта, на твой взгляд, быстро адаптироваться к России и нашему футболу?

— Думаю, да. Парень голоден до голов в каждой игре. А что касается частых и нередко длинных переездов по вашей стране, то у «Славии» тоже большое количество матчей и разъездов. Для него это не станет проблемой.

— Слышал, что у Кухты непростой характер, случались конфликты с тренерами. Это действительно в чем-то токсичный футболист?

— У него просто есть свое мнение. Иногда он не может сдержать эмоций по отношению к тренерам. Как мне кажется, Ян больше индивидуалист, чем командный игрок. Однако Кухта сделает все для победы, когда будет находиться поле.

Шарка Пекова. Фото из личного архива
Шарка Пекова.
из личного архива

— В РПЛ-2021/22 остается 12 туров. Как считаешь, сколько голов забьет Кухта в составе «Локо» за этот период?

— Это, конечно, в первую очередь зависит от того, сколько встреч Ян проведет. Но предположу, что минимум пять.

— Что писали про этот трансфер в чешских СМИ?

— Отмечалась высокая сумма компенсации «Славии» и длительность контракта. Также упоминалось, что спортивный директор москвичей Томас Цорн очень доволен приобретением Кухты. Ну и говорилось о том, что Ян пришел на смену Федору Смолову.

— Есть ли у Яна какое-то прозвище?

— Да — Кухтич.

— Насколько хорошо ты знакома с ним лично?

— Разговаривала пару раз, но не более. Но я хорошо знаю его девушку: как-то снимали с ней один футбольный репортаж, потому что она была репортером чешского клуба «Млада Болеслав». Вот она — очень хороший и скромный человек. Думаю, отношения с ней могут помочь Яну оставаться более скромным и благодарным. Уверена, что Кухта идет правильным путем.

Ушедший из «Локо» в «Динамо» Смолов — десятый бомбардир в истории чемпионата России

Федор Смолов занимает десятое место в списке бомбардиров нашего национального первенства. В 263 матчах он отличился 89 раз: 53 — за «Краснодар», 23 — за «Локомотив», 8 — за «Урал», 3 — за «Динамо», 2 — за «Анжи». Любопытно, что в составе бело-голубых он провел 25,85 процента игр, но забил только 3,37 процента голов. Сейчас от восьмого места 31-летнего форварда отделяет девять мячей, от замыкающего пятерку Дмитрия Лоськова — 31, а от владеющего рекордом Артема Дзюбы — 58.

Кирилл Бурдаков

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Славия (Прага)
Ян Кухта
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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