«Иногда Кухта не может сдержать эмоций по отношению к тренерам». Что думают в Чехии о новичке «Локомотива»

Интервью спортивной журналистки и блогера Шарки Пековой — о 25-летнем форварде, который перешел к железнодорожникам из пражской «Славии».

— Шарка, что думаешь о Яне и его игре?

— Это форвард, который забивает не просто важные, но часто — решающие мячи. И он очень здорово ориентируется в чужой штрафной.

— А сможет ли Кухта, на твой взгляд, быстро адаптироваться к России и нашему футболу?

— Думаю, да. Парень голоден до голов в каждой игре. А что касается частых и нередко длинных переездов по вашей стране, то у «Славии» тоже большое количество матчей и разъездов. Для него это не станет проблемой.

— Слышал, что у Кухты непростой характер, случались конфликты с тренерами. Это действительно в чем-то токсичный футболист?

— У него просто есть свое мнение. Иногда он не может сдержать эмоций по отношению к тренерам. Как мне кажется, Ян больше индивидуалист, чем командный игрок. Однако Кухта сделает все для победы, когда будет находиться поле.

Шарка Пекова. из личного архива

— В РПЛ-2021/22 остается 12 туров. Как считаешь, сколько голов забьет Кухта в составе «Локо» за этот период?

— Это, конечно, в первую очередь зависит от того, сколько встреч Ян проведет. Но предположу, что минимум пять.

— Что писали про этот трансфер в чешских СМИ?

— Отмечалась высокая сумма компенсации «Славии» и длительность контракта. Также упоминалось, что спортивный директор москвичей Томас Цорн очень доволен приобретением Кухты. Ну и говорилось о том, что Ян пришел на смену Федору Смолову.

— Есть ли у Яна какое-то прозвище?

— Да — Кухтич.

— Насколько хорошо ты знакома с ним лично?

— Разговаривала пару раз, но не более. Но я хорошо знаю его девушку: как-то снимали с ней один футбольный репортаж, потому что она была репортером чешского клуба «Млада Болеслав». Вот она — очень хороший и скромный человек. Думаю, отношения с ней могут помочь Яну оставаться более скромным и благодарным. Уверена, что Кухта идет правильным путем.

Ушедший из «Локо» в «Динамо» Смолов — десятый бомбардир в истории чемпионата России



Федор Смолов занимает десятое место в списке бомбардиров нашего национального первенства. В 263 матчах он отличился 89 раз: 53 — за «Краснодар», 23 — за «Локомотив», 8 — за «Урал», 3 — за «Динамо», 2 — за «Анжи». Любопытно, что в составе бело-голубых он провел 25,85 процента игр, но забил только 3,37 процента голов. Сейчас от восьмого места 31-летнего форварда отделяет девять мячей, от замыкающего пятерку Дмитрия Лоськова — 31, а от владеющего рекордом Артема Дзюбы — 58.



Кирилл Бурдаков