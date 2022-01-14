«Иногда Кухта не может сдержать эмоций по отношению к тренерам». Что думают в Чехии о новичке «Локомотива»
— Шарка, что думаешь о Яне и его игре?
— Это форвард, который забивает не просто важные, но часто — решающие мячи. И он очень здорово ориентируется в чужой штрафной.
— А сможет ли Кухта, на твой взгляд, быстро адаптироваться к России и нашему футболу?
— Думаю, да. Парень голоден до голов в каждой игре. А что касается частых и нередко длинных переездов по вашей стране, то у «Славии» тоже большое количество матчей и разъездов. Для него это не станет проблемой.
— Слышал, что у Кухты непростой характер, случались конфликты с тренерами. Это действительно в чем-то токсичный футболист?
— У него просто есть свое мнение. Иногда он не может сдержать эмоций по отношению к тренерам. Как мне кажется, Ян больше индивидуалист, чем командный игрок. Однако Кухта сделает все для победы, когда будет находиться поле.
— В РПЛ-2021/22 остается 12 туров. Как считаешь, сколько голов забьет Кухта в составе «Локо» за этот период?
— Это, конечно, в первую очередь зависит от того, сколько встреч Ян проведет. Но предположу, что минимум пять.
— Что писали про этот трансфер в чешских СМИ?
— Отмечалась высокая сумма компенсации «Славии» и длительность контракта. Также упоминалось, что спортивный директор москвичей Томас Цорн очень доволен приобретением Кухты. Ну и говорилось о том, что Ян пришел на смену Федору Смолову.
— Есть ли у Яна какое-то прозвище?
— Да — Кухтич.
— Насколько хорошо ты знакома с ним лично?
— Разговаривала пару раз, но не более. Но я хорошо знаю его девушку: как-то снимали с ней один футбольный репортаж, потому что она была репортером чешского клуба «Млада Болеслав». Вот она — очень хороший и скромный человек. Думаю, отношения с ней могут помочь Яну оставаться более скромным и благодарным. Уверена, что Кухта идет правильным путем.
Ушедший из «Локо» в «Динамо» Смолов — десятый бомбардир в истории чемпионата России
Федор Смолов занимает десятое место в списке бомбардиров нашего национального первенства. В 263 матчах он отличился 89 раз: 53 — за «Краснодар», 23 — за «Локомотив», 8 — за «Урал», 3 — за «Динамо», 2 — за «Анжи». Любопытно, что в составе бело-голубых он провел 25,85 процента игр, но забил только 3,37 процента голов. Сейчас от восьмого места 31-летнего форварда отделяет девять мячей, от замыкающего пятерку Дмитрия Лоськова — 31, а от владеющего рекордом Артема Дзюбы — 58.
Кирилл Бурдаков
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7