Галицкий не хотел Тухелей, но имеет право «переобуться». В «Краснодар» едет ноунейм, но с хорошей репутацией

«Быков» должен возглавить немец Даниэль Фарке.

«Мурад (Мусаев) сам из Краснодара. Это очень важно. Мы потеряли национальную идентификацию. Ужасно, когда призывают, чтобы Смолов уезжал в Германию, а мы ходили смотреть на легионеров, а не на своих.



Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники. На таких ребятах, как Мурад, будет строиться клуб.



Молодые ребята не придут в первую команду в следующем сезоне. Им надо еще два — два с половиной года. Для нас это самое важное сейчас. Уже больше 11 футболистов есть в нашей академии, которые могут решать большие задачи. Но не надо торопиться. У нас уже выходили воспитанники на поле. Я считаю, что не надо было этого делать».

Конечно, цитата принадлежит Сергею Галицкому. Произнесено это весной 2018-го в эфире программы «8-16» на канале «Наш футбол». Прошло четыре года, 11 воспитанников в составе мы не видим, а новым тренером, как утверждает солидный источник SkySport, должен стать иностранец —Даниэль Фарке, товарищ Томаса Тухеля.

При этом я буду последним, кто станет ловить владельца «Краснодара» на слове и как-то иронизировать по поводу «переобувания». Просто потому, что все течет, все меняется. Тогда, в 2018-м, Галицкий был уверен в одной стратегии развития, однако жизнь подсказала — он ошибался. И тренеры-патриоты из академии вовсе не панацея. Можно до потери сознания биться головой в закрытую дверь, а можно смело попробовать поиск в новом направлении. Возможно, именно там ждет удача.

При этом стоит учитывать опыт коллег. И помнить, что тренеру надо всячески помогать. Ведь может получиться как у Сандро Шварца, которому «Динамо» оказывает максимальную поддержку, а может случиться так, как у Маркуса Гисдоля и Руя Витории, которых Ральф Рангник и Дмитрий Попов бросили выплывать в одиночку.

Желание Галицкого понимать любое решение штаба объяснимо, но важно не перебарщивать, давая определенную свободу тренеру. И чтобы у того не возникало ощущения, что идет с руководителями параллельными курсами, о чем после увольнения заявил Виктор Гончаренко.

Главное для «быков» — создать работающую модель. И тогда тот же Фарке вполне способен дать результат. Да, он, по сути, даже у себя на родине ноунейм. Я поговорил со знакомыми немецкими футбольными деятелями — у них крайне мало сведений о 45-летнем специалисте. В Германии наивысший уровень, где работал Даниэль, — вторая команда дортмундской «Боруссии», за которой, конечно, внимательно никто не следит.

При этом по Англии репутация у Фарке очень хорошая. Дважды за четыре года вывести со скромным бюджетом «Норвич» из чемпионшипа в премьер-лигу — это серьезно. При этом команда показывала интересный атакующий футбол, что должно быть по нраву Галицкому. Да, в АПЛ задерживаться не удавалось, но объективно это тот случай, когда лилипут попадал в страну Гулливеров.

В «Краснодаре», повторю, у Фарке вполне может получиться. Но зависеть это будет не столько от тренера самого по себе, сколько от его взаимодействия с руководством.