«Спартак» выкупает Мартинса у «Янг Бойз». В чем его уникальность и ценность для Ваноли

Лука Каттани подтвердил: сделка активируется после «Енисея»

Вчера «Спартак» снес «Енисей» (3:0) и пробился в финал Кубка России, но за историческим (13 лет такого не было) событием как-то притаились две голевые передачи Кристофера Мартинса. А это, вообще-то, и для него лично был важнейший матч — не только в плане борьбы за трофей. Правда, мы об этом узнали только после финального свистка. Счастливый Лука Каттани декламировал: «Наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке». Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера был обязательным после наступления этого условия».

То есть «Спартак» теперь гарантированно выкупает Мартинса, который прямо сейчас юридически находится в аренде (а принадлежит швейцарскому «Янг Бойз»). Сумма сделки варьируется от 6,5 до 8 миллионов евро, и она входит в резонанс с заявлениями о том, что красно-белые летом активируют режим экономии. Хотя, возможно, деньги на выкуп Мартинса закладывались в бюджет этого сезона.

В любом случае Мартинс — окончательно спартаковец, значит, клуб рассчитывает на него вдолгую. С момента перехода в Россию Ваноли всегда использовал его в центре, но с разными задачами. Например, в 3-5-2, которые выставил Ваноли против ЦСКА сразу после зимнего перерыва, Мартинс занял место одной из «восьмерок» — на одной линии с Зобниным. Разумеется, эксперимент провалился, потому что ни Зобнин, ни Мартинс не обладают последней передачей. И вообще с конструированием позиционных атак у каждого из них — все сложно.

Арбитр Сергей Карасев и Кристофер Мартинс. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Эпизодически Мартинс использовался в роли единственного опорного. Например, во втором тайме матча с «Крыльями», когда «Спартак» перестроился на 4-1-4-1. Выглядело неплохо, но цельной картины так и не вышло — слишком маленькая выборка. Хотя, на мой взгляд, Мартинса нужно пробовать в роли единственного опорного, особенно в ситуациях, когда «Спартак» много владеет мячом и вынужден оборонять пространство при его потерях.

Но сильнейшие матчи за красно-белых Мартинс провел в качестве одного из двух опорных, когда перед «Спартаком» ставилась цель создавать быстрые переходы владения, то есть забирать мяч и максимально быстро доставлять его в финальную треть соперника. В таких моментах Мартинс незаменим: он хорошо чувствует момент для перехвата, быстро бежит с мячом и без мяча, качественно ведет борьбу.

Футболисты вроде Мартинса выглядят гипертрофированно неуклюже, когда ошибаются (мне почему-то вспоминается Мохаммед Сиссоко из «Ливерпуля» Бенитеса), но при этом максимально полезны, если грамотно пользуются своей антропометрией.

С другой стороны, слабая сторона Мартинса — игра с мячом под давлением. Иногда он совершает просто дикие ошибки в простых передачах, которые сложно объяснить техническим браком — скорее потерей концентрации. Возможно, это следствие того, что в академии «Лиона» Кристофер начинал крайним нападающим, где выключаться по ходу игры иногда допустимо. В опорной зоне ситуация совершенно другая. Ещё одна слабость — нестабильный первый пас. Но эта проблема решаема. Мартинсу просто не нужно принимать сверхсложных решений. И, как кажется, в этом смысле он растет.

Ну а вчерашняя игра открыла для Мартинса все возможности для демонстрации мощи. Он затоптал оппонентов по центру поля, много перехватывал, подбирал и мгновенно обеспечивал переход из обороны в атаку.

Помимо двух голевых передач на его счету 9 перехватов, 10 подборов, 56% выигранных единоборств, 87% точных передач и лишь одна потеря. Для вертикальной игры, которую показал «Спартак» против «Енисея», Мартинс — отличный вариант.

Для игры во владение (когда Кристофер вынужден много обращаться с мячом) — вопрос открытый, но «Спартак» так играет нечасто, да и вообще концепция Ваноли больше направлена на вертикальный футбол, чем на владение.

В любом случае подписание полноценного контракта с Мартинсом выглядит с игровой точки зрения шагом оправданным. Но политическая ситуация — другая история. Сам Мартинс, судя по интервью, никуда не собирается, его агент это подтверждает. Но кто знает, что будет послезавтра? Надеюсь, что футбол.