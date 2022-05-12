«Спартак» выкупает Мартинса у «Янг Бойз». В чем его уникальность и ценность для Ваноли
Вчера «Спартак» снес «Енисей» (3:0) и пробился в финал Кубка России, но за историческим (13 лет такого не было) событием как-то притаились две голевые передачи Кристофера Мартинса. А это, вообще-то, и для него лично был важнейший матч — не только в плане борьбы за трофей. Правда, мы об этом узнали только после финального свистка. Счастливый Лука Каттани декламировал: «Наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке». Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера был обязательным после наступления этого условия».
То есть «Спартак» теперь гарантированно выкупает Мартинса, который прямо сейчас юридически находится в аренде (а принадлежит швейцарскому «Янг Бойз»). Сумма сделки варьируется от 6,5 до 8 миллионов евро, и она входит в резонанс с заявлениями о том, что красно-белые летом активируют режим экономии. Хотя, возможно, деньги на выкуп Мартинса закладывались в бюджет этого сезона.
В любом случае Мартинс — окончательно спартаковец, значит, клуб рассчитывает на него вдолгую. С момента перехода в Россию Ваноли всегда использовал его в центре, но с разными задачами. Например, в 3-5-2, которые выставил Ваноли против ЦСКА сразу после зимнего перерыва, Мартинс занял место одной из «восьмерок» — на одной линии с Зобниным. Разумеется, эксперимент провалился, потому что ни Зобнин, ни Мартинс не обладают последней передачей. И вообще с конструированием позиционных атак у каждого из них — все сложно.
Эпизодически Мартинс использовался в роли единственного опорного. Например, во втором тайме матча с «Крыльями», когда «Спартак» перестроился на 4-1-4-1. Выглядело неплохо, но цельной картины так и не вышло — слишком маленькая выборка. Хотя, на мой взгляд, Мартинса нужно пробовать в роли единственного опорного, особенно в ситуациях, когда «Спартак» много владеет мячом и вынужден оборонять пространство при его потерях.
Но сильнейшие матчи за красно-белых Мартинс провел в качестве одного из двух опорных, когда перед «Спартаком» ставилась цель создавать быстрые переходы владения, то есть забирать мяч и максимально быстро доставлять его в финальную треть соперника. В таких моментах Мартинс незаменим: он хорошо чувствует момент для перехвата, быстро бежит с мячом и без мяча, качественно ведет борьбу.
Футболисты вроде Мартинса выглядят гипертрофированно неуклюже, когда ошибаются (мне почему-то вспоминается Мохаммед Сиссоко из «Ливерпуля» Бенитеса), но при этом максимально полезны, если грамотно пользуются своей антропометрией.
С другой стороны, слабая сторона Мартинса — игра с мячом под давлением. Иногда он совершает просто дикие ошибки в простых передачах, которые сложно объяснить техническим браком — скорее потерей концентрации. Возможно, это следствие того, что в академии «Лиона» Кристофер начинал крайним нападающим, где выключаться по ходу игры иногда допустимо. В опорной зоне ситуация совершенно другая. Ещё одна слабость — нестабильный первый пас. Но эта проблема решаема. Мартинсу просто не нужно принимать сверхсложных решений. И, как кажется, в этом смысле он растет.
Ну а вчерашняя игра открыла для Мартинса все возможности для демонстрации мощи. Он затоптал оппонентов по центру поля, много перехватывал, подбирал и мгновенно обеспечивал переход из обороны в атаку.
Помимо двух голевых передач на его счету 9 перехватов, 10 подборов, 56% выигранных единоборств, 87% точных передач и лишь одна потеря. Для вертикальной игры, которую показал «Спартак» против «Енисея», Мартинс — отличный вариант.
Для игры во владение (когда Кристофер вынужден много обращаться с мячом) — вопрос открытый, но «Спартак» так играет нечасто, да и вообще концепция Ваноли больше направлена на вертикальный футбол, чем на владение.
В любом случае подписание полноценного контракта с Мартинсом выглядит с игровой точки зрения шагом оправданным. Но политическая ситуация — другая история. Сам Мартинс, судя по интервью, никуда не собирается, его агент это подтверждает. Но кто знает, что будет послезавтра? Надеюсь, что футбол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0