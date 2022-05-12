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«Спартак» выкупает Мартинса у «Янг Бойз». В чем его уникальность и ценность для Ваноли

«Спартак» выкупит полузащитника Мартинса у «Янг Бойз»
Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арбитр Сергей Карасев и Кристофер Мартинс.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лука Каттани подтвердил: сделка активируется после «Енисея».

Вчера «Спартак» снес «Енисей» (3:0) и пробился в финал Кубка России, но за историческим (13 лет такого не было) событием как-то притаились две голевые передачи Кристофера Мартинса. А это, вообще-то, и для него лично был важнейший матч — не только в плане борьбы за трофей. Правда, мы об этом узнали только после финального свистка. Счастливый Лука Каттани декламировал: «Наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке». Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера был обязательным после наступления этого условия».

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То есть «Спартак» теперь гарантированно выкупает Мартинса, который прямо сейчас юридически находится в аренде (а принадлежит швейцарскому «Янг Бойз»). Сумма сделки варьируется от 6,5 до 8 миллионов евро, и она входит в резонанс с заявлениями о том, что красно-белые летом активируют режим экономии. Хотя, возможно, деньги на выкуп Мартинса закладывались в бюджет этого сезона.

В любом случае Мартинс — окончательно спартаковец, значит, клуб рассчитывает на него вдолгую. С момента перехода в Россию Ваноли всегда использовал его в центре, но с разными задачами. Например, в 3-5-2, которые выставил Ваноли против ЦСКА сразу после зимнего перерыва, Мартинс занял место одной из «восьмерок» — на одной линии с Зобниным. Разумеется, эксперимент провалился, потому что ни Зобнин, ни Мартинс не обладают последней передачей. И вообще с конструированием позиционных атак у каждого из них — все сложно.

Арбитр Сергей Карасев и Кристофер Мартинс. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арбитр Сергей Карасев и Кристофер Мартинс.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Эпизодически Мартинс использовался в роли единственного опорного. Например, во втором тайме матча с «Крыльями», когда «Спартак» перестроился на 4-1-4-1. Выглядело неплохо, но цельной картины так и не вышло — слишком маленькая выборка. Хотя, на мой взгляд, Мартинса нужно пробовать в роли единственного опорного, особенно в ситуациях, когда «Спартак» много владеет мячом и вынужден оборонять пространство при его потерях.

Но сильнейшие матчи за красно-белых Мартинс провел в качестве одного из двух опорных, когда перед «Спартаком» ставилась цель создавать быстрые переходы владения, то есть забирать мяч и максимально быстро доставлять его в финальную треть соперника. В таких моментах Мартинс незаменим: он хорошо чувствует момент для перехвата, быстро бежит с мячом и без мяча, качественно ведет борьбу.

Футболисты вроде Мартинса выглядят гипертрофированно неуклюже, когда ошибаются (мне почему-то вспоминается Мохаммед Сиссоко из «Ливерпуля» Бенитеса), но при этом максимально полезны, если грамотно пользуются своей антропометрией.

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С другой стороны, слабая сторона Мартинса — игра с мячом под давлением. Иногда он совершает просто дикие ошибки в простых передачах, которые сложно объяснить техническим браком — скорее потерей концентрации. Возможно, это следствие того, что в академии «Лиона» Кристофер начинал крайним нападающим, где выключаться по ходу игры иногда допустимо. В опорной зоне ситуация совершенно другая. Ещё одна слабость — нестабильный первый пас. Но эта проблема решаема. Мартинсу просто не нужно принимать сверхсложных решений. И, как кажется, в этом смысле он растет.

Ну а вчерашняя игра открыла для Мартинса все возможности для демонстрации мощи. Он затоптал оппонентов по центру поля, много перехватывал, подбирал и мгновенно обеспечивал переход из обороны в атаку.

Помимо двух голевых передач на его счету 9 перехватов, 10 подборов, 56% выигранных единоборств, 87% точных передач и лишь одна потеря. Для вертикальной игры, которую показал «Спартак» против «Енисея», Мартинс — отличный вариант.

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Для игры во владение (когда Кристофер вынужден много обращаться с мячом) — вопрос открытый, но «Спартак» так играет нечасто, да и вообще концепция Ваноли больше направлена на вертикальный футбол, чем на владение.

В любом случае подписание полноценного контракта с Мартинсом выглядит с игровой точки зрения шагом оправданным. Но политическая ситуация — другая история. Сам Мартинс, судя по интервью, никуда не собирается, его агент это подтверждает. Но кто знает, что будет послезавтра? Надеюсь, что футбол.

Роман Зобнин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
ФК Янг Бойз
Лука Каттани
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 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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