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«Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!

«Спартак» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» 29 мая в «Лужниках»
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в
11 мая. «Спартак» — «Енисей» — 3:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
29 мая. «Лужники». «Спартак» — «Динамо».
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Енисей

«Сейчас могу рассказать, что мысленно еще до стартового свистка успел поставить кубок на домашнюю полку с трофеями — настолько был уверен в победе. Чем дело закончилось, думаю, все помнят! До сих пор то поражение — заноза в сердце», — написал о полуфинале с «Тосно» четырехлетней давности спартаковский координатор Артем Ребров.

В своем посте в Telegram-канале он довольно точно передал общее настроение красно-белых: обжегшись на «Тосно», в «Спартаке» дули на «Енисей». Никто раньше времени не выбирал соперника в паре «Динамо» — «Алания», да и какой-то реакции на потенциальное дерби в финале не было. Уж очень болезненным получился тот вылет от «Тосно». Спросите, например, у болельщиков, которые после гола Зе Луиша в Тушине ломанулись покупать билеты в Волгоград на финал. Более того, то поражение фактически стало началом конца для команды Карреры: самый сильный за долгое время «Спартак» после этого не прожил и полугода.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Енисей&raquo;. «Спартак» разгромил «Енисей» и сыграет с «Динамо». Онлайн полуфинала БЕТСИТИ Кубка России

Первый тайм напомнил конкурс буллитов на хоккейном матче звезд. Правда, участвовал в нем только «Спартак». Красно-белые довольно быстро нащупали, что гости в обороне играют в очень высокую линию, и начали вскрывать защиту в одну передачу. А с учетом того, что лайнсмены сейчас не поднимают флажок до завершения эпизода, выходы один на один случались буквально каждые пять минут. Однако забил «Спартак» лишь однажды: Промес пробил под перекладину после передачи Мартинса.

Все остальное красно-белые запороли, причем наибольшее возмущение на трибунах вызывали решения Бакаева.

Во втором тайме ситуация принципиально не изменилась. «Спартак» продолжил легко, в один пас, вскрывать оборону «Енисея», а затем пороть момент за моментом. Трибуны ругались, будто чувствовали призрак «Тосно» в Тушине. Нужен был второй гол, и его автором стал Бакаев: исправился за первый тайм, с левой уложив мяч в дальний угол.

«Полуфиналом сыт не будешь», — под таким лицевым баннером расположились на гостевом секторе болельщики «Енисея». Но пришлось довольствоваться этой стадией. «Спартаку» хватило класса, чтобы без приключений довести этот матч до победы. Разница в уровне команд была примерно такой же, как у «Динамо» с «Аланией» накануне. «Спартак» даже забил столько же: в концовке еще один мяч провел вышедший на замену Соболев.

«Спартак» и «Динамо» не подкачали в матчах с командами ФНЛ и теперь встретятся в кубковом финале. Кстати, впервые аж с 1950 года. Дерби в «Лужниках», безусловно, станет украшением сезона.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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