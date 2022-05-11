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«Вы сами создаете слухи о моем уходе — я бьюсь за «Спартак»!» Ваноли — о выходе в финал Кубка и битве с «Зенитом»

Ваноли подвел итоги матча «Спартак» — «Енисей»
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

— Паоло, какие впечатления от победы над «Енисеем»?

— Для нас этот матч был очень важен. Иногда случается, что результат важнее самой игры. В первом тайме мы порой играли медленно, слишком растянуто — проявлялся определенный эгоизм. Во втором тайме перешли на игру в пять защитников, а Игнатов был под нападающим. Это принесло результат.

— Показалось, что у команды проблемы с реализацией моментов.

— Не могу не согласиться. Так было и до моего прихода в «Спартак». В решающих эпизодах не хватало решающего паса. Но хотел бы отметить, что в последних трех матчах мы забили восемь голов, а могли еще больше. Я сделал большой акцент на линии атаки и изменил игру в центре поля.

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— Как вы реагируете на постоянные слухи о вашем уходе?

— Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией.

— Что финал Кубка значит лично для вас?

— Это большая ответственность. Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон. Показательно, что они хотят идти дальше и побеждать. Сегодня мы увидели это на поле. Приятно будет закончить сезон на «Лужниках». У меня есть личная история с этим стадионом, я там выигрывал Кубок УЕФА в составе «Пармы».

— В финале основным вратарем будет Максименко?

— Не знаю, посмотрим. Вы бы поставили его?

— Конечно!

— Это хорошо.

— Как будете готовиться к «Зениту» после такой победы?

— Сказал в раздевалке ребятам, что сегодня можем праздновать, но с завтрашнего дня мы должны работать. Нам нужно реабилитироваться после разгрома в первом круге. То поражение для нас — главная мотивация.

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— Как себя чувствуют травмированные игроки?

— Думаю, Зобнин восстановится к важным матчам — сегодня мы просто решили его поберечь. А вот Кутепов, несмотря на свои старания и усилия, скорее всего, не будет готов к финалу Кубка. К сожалению. С Умяровым ситуация получше — он, думаю, успеет вернуться в строй. Что касается Чернова, то у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра проведем медобследование и посмотрим, сколько он пропустит.

ФК Енисей
Паоло Ваноли
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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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