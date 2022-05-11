«Вы сами создаете слухи о моем уходе — я бьюсь за «Спартак»!» Ваноли — о выходе в финал Кубка и битве с «Зенитом»
— Паоло, какие впечатления от победы над «Енисеем»?
— Для нас этот матч был очень важен. Иногда случается, что результат важнее самой игры. В первом тайме мы порой играли медленно, слишком растянуто — проявлялся определенный эгоизм. Во втором тайме перешли на игру в пять защитников, а Игнатов был под нападающим. Это принесло результат.
— Показалось, что у команды проблемы с реализацией моментов.
— Не могу не согласиться. Так было и до моего прихода в «Спартак». В решающих эпизодах не хватало решающего паса. Но хотел бы отметить, что в последних трех матчах мы забили восемь голов, а могли еще больше. Я сделал большой акцент на линии атаки и изменил игру в центре поля.
— Как вы реагируете на постоянные слухи о вашем уходе?
— Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией.
— Что финал Кубка значит лично для вас?
— Это большая ответственность. Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон. Показательно, что они хотят идти дальше и побеждать. Сегодня мы увидели это на поле. Приятно будет закончить сезон на «Лужниках». У меня есть личная история с этим стадионом, я там выигрывал Кубок УЕФА в составе «Пармы».
— В финале основным вратарем будет Максименко?
— Не знаю, посмотрим. Вы бы поставили его?
— Конечно!
— Это хорошо.
— Как будете готовиться к «Зениту» после такой победы?
— Сказал в раздевалке ребятам, что сегодня можем праздновать, но с завтрашнего дня мы должны работать. Нам нужно реабилитироваться после разгрома в первом круге. То поражение для нас — главная мотивация.
— Как себя чувствуют травмированные игроки?
— Думаю, Зобнин восстановится к важным матчам — сегодня мы просто решили его поберечь. А вот Кутепов, несмотря на свои старания и усилия, скорее всего, не будет готов к финалу Кубка. К сожалению. С Умяровым ситуация получше — он, думаю, успеет вернуться в строй. Что касается Чернова, то у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра проведем медобследование и посмотрим, сколько он пропустит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0