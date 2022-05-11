Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

— Паоло, какие впечатления от победы над «Енисеем»?

— Для нас этот матч был очень важен. Иногда случается, что результат важнее самой игры. В первом тайме мы порой играли медленно, слишком растянуто — проявлялся определенный эгоизм. Во втором тайме перешли на игру в пять защитников, а Игнатов был под нападающим. Это принесло результат.

— Показалось, что у команды проблемы с реализацией моментов.

— Не могу не согласиться. Так было и до моего прихода в «Спартак». В решающих эпизодах не хватало решающего паса. Но хотел бы отметить, что в последних трех матчах мы забили восемь голов, а могли еще больше. Я сделал большой акцент на линии атаки и изменил игру в центре поля.

— Как вы реагируете на постоянные слухи о вашем уходе?

— Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», обеспечивать результат и убеждать футболистов справляться с этой ситуацией.

— Что финал Кубка значит лично для вас?

— Это большая ответственность. Хочу поблагодарить футболистов, потому что у них был сложный сезон. Показательно, что они хотят идти дальше и побеждать. Сегодня мы увидели это на поле. Приятно будет закончить сезон на «Лужниках». У меня есть личная история с этим стадионом, я там выигрывал Кубок УЕФА в составе «Пармы».

— В финале основным вратарем будет Максименко?

— Не знаю, посмотрим. Вы бы поставили его?

— Конечно!

— Это хорошо.

— Как будете готовиться к «Зениту» после такой победы?

— Сказал в раздевалке ребятам, что сегодня можем праздновать, но с завтрашнего дня мы должны работать. Нам нужно реабилитироваться после разгрома в первом круге. То поражение для нас — главная мотивация.

— Как себя чувствуют травмированные игроки?

— Думаю, Зобнин восстановится к важным матчам — сегодня мы просто решили его поберечь. А вот Кутепов, несмотря на свои старания и усилия, скорее всего, не будет готов к финалу Кубка. К сожалению. С Умяровым ситуация получше — он, думаю, успеет вернуться в строй. Что касается Чернова, то у него повреждение задней поверхности бедра. Завтра проведем медобследование и посмотрим, сколько он пропустит.