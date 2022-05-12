«Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти

Вторая часть большого интервью Юрия Семина.

Во второй части юбилейного интервью обозревателя «СЭ» с легендарным тренером, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны во главе «Локомотива» Юрием Семиным, которому 11 мая исполнилось 75 лет, — об Алексе Фергюсоне, Карло Анчелотти, предстоящем финале ЛЧ, ситуации в «Локомотиве» и главной ошибке в тренерской карьере.

Вино у Фергюсона

— В 1999 году вы, два года подряд тренер — полуфиналист Кубка кубков, ездили на стажировку к Алексу Фергюсону, который в том году выиграл Лигу чемпионов. Что он оказался за человек и что вы из этого общения почерпнули?

— Поразила доброжелательность, с которой он меня принял. Уделил столько внимания при таком напряженном календаре чемпионата Англии! С его помощью удалось все посмотреть, что было на старой базе «Манчестер Юнайтед». Мог посидеть рядом с футбольным полем, посмотреть тренировку, послушать реакцию игроков на то или иное упражнение. Он даже пригласил меня к себе домой выпить вина!

Был у нас и обед в каком-то манчестерском ресторане. По-моему, это даже был специализированный ресторан для болельщиков «МЮ». После любой тренировки мог уделить время, объяснить какие-то нюансы, которые я был способен понять без присутствия переводчика (его и не было). В общем, простой, нормальный человек без какого-то пафоса! Ни словом, ни жестом он не давал понять своего превосходства.

А ведь тренер — абсолютно уникальный. Думаю, что его главный козырь — психология, а жизнь доказывает, что именно этот фактор выходит в управлении футбольными командами на первый план. Взаимодействие внутри команды, нащупывание струн, с помощью которых ее можно по новой мотивировать, взбодрить.

Еще — подбор игроков, необходимость более широкой обоймы футболистов и активной ротации по ходу сезона, чтобы к решающим матчам ведущие игроки не были вымотанными. После этого мы к 2000 году, почти ни с кем не расставшись, пригласили в «Локомотив» целую группу футболистов, которые сыграли потом для нас важные роли, — Евсеева, Нижегородова, Терехина, Цымбаларя, и у нас появилась возможность ротировать состав.

Далее — огромное внимание к своей футбольной академии. Тогда ведь как раз блистала группа игроков, которые из нее вышли, — Бекхэм, Гиггз, Скоулз, братья Невиллы, Батт. Помню, вернулся в Москву с твердым намерением, чтобы наша школа стала лучшей в столице. Не знаю, есть ли тут взаимосвязь, но сегодня в РПЛ больше всего игроков из академий — как раз из «Локомотива». А процесс глобально начался именно в начале века.

Еще одним тезисом Фергюсона было то, что руководитель в клубе — он один и никто в его работу не лезет. Понятно, что те или иные траты на игроков могут быть одобрены акционерами или нет, но футбол — только его епархия. Отсюда и был тот «МЮ». Никто не мог приобрести игрока в обход него.

— Фергюсон когда-то в раздевалке швырнул бутсу в Бекхэма. А вам никогда не было стыдно за какие-то свои поступки или слова?

— Иной раз в перерыве были эмоции, когда игра шла не по нашему сценарию, кто-то из футболистов неудачно играл, — и моя реакция была чересчур резкой. Но после этого я всегда извинялся. Сразу после игры, как бы она ни закончилась.

Такие извинения нельзя было откладывать в долгий ящик или даже на следующий день. Потому что футболист за эту ночь взрастит в себе эту обиду, и дальше погасить ее будет намного сложнее. А после особенно глубоко ничего не оставалось. Таких случаев было достаточно, они случались в каждом сезоне. Но примеры приводить не буду — пусть игроки сами рассказывают.

Карло Анчелотти. Фото Global Look Press

Анчелотти — потрясающий психолог. Сейчас читаю его автобиографию

— Кто еще из иностранных тренеров произвел на вас при личном общении самое большое впечатление?

— Карло Анчелотти, хоть наше знакомство и нельзя назвать таким близким. Тем не менее помню, как в 2007 году, когда я был президентом «Локомотива», он приезжал во главе «Милана» на международный турнир, организованный нашим клубом в Черкизове, и у нас была возможность пообщаться. Очень симпатичный человек! Не зря его команды добиваются таких результатов. Будучи отталкивающим, высокомерным человеком, в современном футболе, в каждодневном общении с самостоятельными и богатыми игроками ты ничего не добьешься.

Еще мы с ним встречались в 2012 году, когда он работал в «ПСЖ», а я в киевском «Динамо» и наши команды оказались в одной группе Лиги чемпионов. Мы проиграли в Париже, и он нам там преподал серьезный урок быстрых контратакующих действий, которые мы никак не могли сдержать. У нас не было шансов, хотя до того при другом тренере мы тот же «ПСЖ» в плей-офф Кубка УЕФА обыграли.

Это выдающийся тренер, и когда где-то читаю, что он, мол, не самый большой тактик, мне становится смешно. Тактика — важная составляющая для тренера, но одна из многих, и те же Фергюсон и Анчелотти это доказали! На одной тактике ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов и все пять главных европейских чемпионатов, как это удалось итальянцу!

— А на чем выиграешь?

— Как и Фергюсон, Анчелотти — потрясающий психолог. Он умеет быстро нащупать струны в душах людей разных стран и национальностей, все быстро видит и правильно оценивает. Он способен изменить ситуацию в команде за очень короткий срок. В начале этого сезона никто не рассматривал «Реал» как кандидата на победу в Лиге чемпионов! Все говорили, что команда старая, все ее ключевые фигуры потихоньку сходят со сцены. А они уже досрочно выиграли чемпионат Испании и вышли в финал ЛЧ!

И ведь не было каких-то существенных покупок — Анчелотти обошелся внутренними перестановками. Если взять второй полуфинал с «Манчестер Сити» — он совсем по-другому играл, чем требует сегодняшнее модное направление — принять мяч от вратаря, сделать долгое развитие атаки через пас. А Анчелотти показал футбол, в который вроде как играли лет пять назад. Но он же победил! И кого — Гвардиолу!

Мне очень понравились его слова: «Не надо трогать Бензема! Не надо его тренировать! Он сам знает, что делать, и надо просто создать ему для этого наилучшие условия!» Эти слова означают доверие игроку, а это очень важно. Тренер не должен брать на себя слишком много и превращать футболистов в роботов, которые только выполняют на поле его задумки. Анчелотти доверяет каждому, кто выходит в его команде на поле. Конечно, до определенного момента. Но именно поэтому у него все игроки прогрессируют — их инициатива поощряется. Посмотрите на того же Винисиуса в предыдущих сезонах и в этом.

Кстати, я сейчас как раз читаю автобиографию Анчелотти, переведенную на русский язык, и это очень познавательная книга. С таким же интересом до того читал книгу Фергюсона и смотрел сериал про Майкла Джордана «Последний танец». Очень люблю такие вещи, потому что после них начинаешь смотреть на спорт глубже.

— Кого считаете фаворитом предстоящего финала ЛЧ?

— «Ливерпуль» продолжает гонку за чемпионство в Англии, у него еще есть суперважные матчи внутри страны, к которым надо готовиться. Напряженный календарь — его минус. «Реал», который 8 мая играл в полную силу с «Атлетико», — уже чемпион. У Анчелотти есть больше времени, чтобы целенаправленно подвести команду к финалу Лиги чемпионов. А во всем остальном это два совершенно равных соперника выдающегося уровня. Футбол, который они демонстрируют, — космический.

— Оба полуфинала «Реала» с «Манчестер Сити» — это было что-то совершенно запредельное.

— Полностью согласен с такой оценкой. Хотя я изначально все-таки считал фаворитом «Манчестер Сити». Но многое сыграло против англичан. И тот самый фактор, что «Реал» к тому времени уже все обеспечил себе в чемпионате Испании, — в том числе. Мне кажется, сейчас у него физическое состояние — наилучшее. А «Сити», как и «Ливерпуль», перенапряжены своим календарем в чемпионате.

— Кстати, собираетесь ли по своей старой традиции на финал главного еврокубка? Или сейчас добыть билеты туда российскому тренеру будет сложно?

— На данный момент очень надеюсь, что попаду в Севилью на финал Лиги Европы «Рейнджерс» — «Айнтрахт». А насчет финала ЛЧ в Париже — посмотрим, удастся ли добыть билет. Но, конечно, хотелось бы.

Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Жалею, что у меня не было второго шанса в сборной России. Но в этом виноват я сам»

— Не жалеете, что в сборной России у вас был всего один неполный отборочный цикл? Что не было второго шанса?

— Наверное, жалею. Но в этом я сам виноват, потому что расставание со сборной было моей инициативой. В тот момент казалось, что в сборной у тренера слишком мало матчей, а мне хотелось работать каждый день. К тому же тогда национальная команда не была под таким хорошим большим контролем, организационным и финансовым вниманием, под каким стала чуть позже. Тогда все было организовано не очень хорошо.

А как раз в следующем цикле, когда спонсором пришел Роман Абрамович, а вслед за ним появился Гус Хиддинк, все стало совсем по-другому. К тому же подошла к пику плеяда талантливых игроков во главе с Андреем Аршавиным. Самые одаренные наши ребята за много лет. Думаю, я тогда совершил ошибку и поторопился.

— С тех пор ни разу не было разговоров с руководителями РФС и предложений?

— Не было.

— Какой совет с высоты своего опыта дадите Леониду Слуцкому, чей «Рубин» после прошлогоднего четвертого места падает в пропасть?

— Просто держать удар. Сейчас для игроков, которые сильно переживают, наступает время чистой психологии. Нужно выбросить из головы тот негатив, который у них накопился, — а его очень много. Тактика в их положении не главное. Главное — внутреннее состояние игроков, которым нужно придать уверенность. А какими методами — не мне советовать. Слуцкий должен сам посмотреть, это можно сделать, только зная ситуацию изнутри.

— А какой лучший в жизни совет вы сами получили от родителей и от жены Любови Леонидовны?

— Лучший совет от родителей вслух даже не произносился. Я просто извлекал его, глядя на их работу. Это — трудолюбие. Они вставали рано утром, тяжело работали каждый день. Я это все видел и впитывал. Одно дело — совет, а другое — пример. И сам стал таким же. Не всегда у тебя может быть успех, но нужно продолжать трудиться. Это самое важное. А от жены исходит стабильность взаимоотношений, которая есть у нас в семье. Еще она часто тормозит мои эмоции, которые зашкаливают.

— Внук по-прежнему занимается футболом в академии «Краснодара»?

— Нет, уже год учится и тренируется в академии ФК «Марбелья». Его пребывание в Испании связали с футболом. Живет в интернате. Ему очень нравятся тренировки. Задатки есть, посмотрим, что будет дальше.

— А по краснодарской академии знали тренера Александра Сторожука, который сейчас творит одну сенсацию за другой во главе «быков», оставшихся без иностранцев?

— Знаю, что этот парень хорошо работал в академии, и рад за него. Они — молодцы. Думаю, Сергей Галицкий сейчас впервые в полной мере увидел плоды своего многолетнего внимания к футбольной школе. Уверен, что это его очень сильно радует. С другой стороны, если бы из «Краснодара» не уехали все эти иностранцы, эта команда была бы главным конкурентом «Зениту». Однозначно!

— Бывший главный тренер «Краснодара» немец Фарке уехал из России, но достойно попрощался с командой. Его соотечественник Шварц остался в «Динамо». А третий немец, Гисдоль из «Локомотива», сбежал, не сказав никому ни слова. Как вы к этому отнеслись?

— Что касается «Локомотива», то буду краток. Вся эта история напоминает мне фильм «Блеф» с Адриано Челентано. Рангник с дальнейшим переездом в «Манчестер Юнайтед», за который англичанам не пришлось платить ни копейки... Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое. Посмотрите «Блеф» — может, это что-то напомнит.

— Как относитесь к работе Рангника в «МЮ» — клубе, к которому вы неравнодушны со времен Фергюсона?

— Отношусь так же, как, по-моему, и все в Англии, как футболисты к нему относятся. Хуже «МЮ», по-моему, не играл никогда. Это входит в ту же историю, в тот же фильм. Одно и то же.

— Каким видите дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»?

— Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания. Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет, — по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте. Например, Цорн в «Локомотиве».

— А чему удивляться, если до того там же были Ольга Смородская и Василий Кикнадзе?

— При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»? Вот и ответ на ваш вопрос.

— Много ли есть в футбольном мире людей, которым вы не подали бы руки?

— Именно в футбольном — всем подам. Но вот среди тех, кто в него попал случайно, такие люди есть.

Юрий Семин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нравится, как работают Федотов, Осинькин, Талалаев

— «Зенит» превращается в русскую «Баварию», или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала?

— Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу. В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл — кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог бы претендовать и на победу в Лиге Европы.

— Даже так?

— В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом, и произвел на меня большое впечатление.

14.05.2022 | Локомотив — Динамо

— Вы упомянули «Сочи» — клуб, который второй сезон подряд в большом порядке. Коллега Дорский подсчитал, что за последние два с половиной года, с момента прихода туда Владимира Федотова, больше очков, чем у сочинцев, во всей РПЛ набрал только «Зенит». В чем видите секрет этого тренера?

— Хорошо его знаю и считаю молодцом. Человек с крепким направлением, который пришел из футбольных низов, прошел все ступеньки — и как игрок, и как тренер. Это уже вызывает уважение, потому что каждая из этих ступенек стала для Федотова серьезной учебой.

Созрело поколение российских тренеров, за которым интересно наблюдать, — он, Игорь Осинькин; мне нравится, как в «Ахмате» работает Андрей Талалаев. Им нужно доверие, их надо поддержать. Если бы в свое время так же не поддержали в Северной Осетии Валерия Газзаева, кто знает, получили ли бы мы выдающегося тренера, который первым в России выиграл еврокубок. У нас есть хорошие тренеры!

Посмотрите, как играют те же «Крылья Советов». «Сочи» мало равных по стабильности, по умению играть на результат — при этом не в ущерб зрелищу. У Федотова в команде вижу большую дисциплину, хотя там есть и возрастные футболисты, и молодые, те, кто пришел из низших дивизионов, — состав довольно разношерстный. Но все четко выполняют задачи, которые он ставит. Появился хороший нападающий Кассьерра, и команда играет на его хороших качествах.

Наверное, внутри «Сочи» тоже все происходит правильно, нет никаких шатаний и экстремальных ситуаций. Эта стабильность дает успех тренеру, который растет с каждым годом. В этом сезоне «Сочи» стилистически играет совершенно по-другому, чем в прошлом, — в намного более атакующий и комбинационный футбол. Это говорит о том, что Федотову в клубе доверяют и он не боится рисковать.

— Видите «Сочи» фаворитом против «Динамо» в борьбе за серебро?

— «Динамо» надо научиться держать удар. Команда-то хорошая, большую часть сезона мне очень нравилась. Думал даже, что она может до конца бороться с «Зенитом» за золото, — но произошло что-то не то. Психологически сегодня ситуация на стороне «Сочи». Стабильные успехи в последнее время, хорошее настроение, положительные эмоции, приличный уровень готовности.

— Какой момент в вашей тренерской карьере назовете самым счастливым?

— Последнее на сегодня чемпионство «Локомотива» в 2018 году. Золотой матч с «Зенитом», решающий удар Эдера в самой концовке. То, что было недавно, всегда воспринимается острее. Помнишь эти эмоции, причем не только для тебя, но и для всех... Тем более что до того сезона на нас никто не ставил.

Вспоминаешь болельщиков и их счастье. Для меня всегда было важным, что какие бы у футболистов ни были контракты, какая бы ни была роскошь, они никогда не должны отрываться от тех людей, которые приезжают на стадион на метро. Разговоры на эту тему были со многими игроками, и в том сезоне я чувствовал, что все так и есть. Неслучайно и средняя посещаемость в том сезоне была очень высокой, одной из лучших для «Локомотива» за все годы. Это было главное завоевание. Люди же все чувствуют, они — главная лакмусовая бумажка. Показывали бы мы плохой футбол — они бы не ходили.

— А какое самое обидное и болезненное поражение в карьере?

— От «Монако» в плей-офф Лиги чемпионов. Мы тогда могли дойти до полуфинала. К тем двум играм были подготовлены очень сильно, и дома хоть и выиграли с минимальным преимуществом, но по игре оно было больше. А в ответной сработал фактор судейства — раннее удаление Лоськова, спорный пенальти, с которого все и решилось. Если уж УЕФА отстранил судью после того матча, что происходит нечасто, — значит, ошибки были слишком явные.

Евгений Трефилов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Поужинал бы с Карполем и Трефиловым

— Были ли в вашей карьере какие-то предложения о работе, которые вы не приняли и сейчас об этом жалеете?

— Конечно, были. Но когда начинаешь следующую работу, перестаешь думать о том, что ты куда-то не пошел. Потому что в целом почти везде получалось успешно. Может, кто-то считает по-другому, но я — именно так. А та работа, о которой жалею, — сборная. Нужно было немножко перетерпеть и остаться еще на один цикл, который сам бы проводил, а не приходил по его ходу.

— С кем из спортивных знаменитостей вы бы поужинали, если бы выдалась такая возможность?

— С Николаем Карполем и Евгением Трефиловым — нашими выдающимися тренерами по волейболу и гандболу. Очень сильно их уважаю, и это мне было бы чрезвычайно интересно!

— Чего вы больше всего боитесь в жизни?

— Темп жизни таков, что ты не успеваешь бояться. Иной раз что-то сделаешь неправильно, а возвратить уже нельзя. Но не вижу, чего бояться. По крайней мере теоретически. Конечно, когда нехорошая ситуация приходит — ты боишься. Но заранее этого не предскажешь.

— Насколько велика опасность для тренера отстать от жизни, от профессии? У вас когда-нибудь был страх перед тем, что такое с вами происходит или может произойти?

— Об этом даже не задумывался. У меня никогда не возникало мысли, что не надо смотреть футбол, не надо о нем читать, не надо им себя загружать. Наоборот, на протяжении всего времени, даже когда был безработным, мне все время хотелось быть рядом с футболом, что-то смотреть и анализировать.

— Зачем вы ездили работать в «Габалу», «Мордовию», уже далеко не тот «Анжи»? Что это вам, тренеру-чемпиону, могло дать?

— Тренер, как и вообще человек, должен работать. Человек должен иметь напряжение. Если ты это напряжение теряешь, если ты не видишь этих футбольных эмоций, то, мне кажется, начнешь деградировать.

— Чью смерть из людей футбола переживали тяжелее всего?

— Многих. Павла Садырина, Валерия Маслова, Юрия Севидова, Геннадия Логофета, Валерия Рейнгольда... Всех не перечислить.

— Какие у вас фирменные способы справляться со стрессом?

— Когда проиграли — побыть одному и выспаться. Когда выиграли — находиться в большой компании, смеяться и обсуждать, в том числе прошедший матч.

— Как поживает ваш бренд одежды?

— Хожу в этой майке! Появились новые майки, худи. Периодически что-то выпускаем для наших болельщиков. Это не особо рассчитано на финансовую составляющую, скорее ради эмоций и удовольствия.

— Верите, что побьете рекорд Бескова, выигравшего с «Динамо» Кубок России в 74 с половиной года?

— Видите, пока не получается. (Смеется.) Надежда умирает последней.

— Вы в принципе представляете, чтобы расхотели тренировать?

— А я от футбола никуда не ухожу. Например, мне очень важно, что в родном Орле есть хорошая футбольная школа, из которой молодые ребята попадают в различные команды. По каким-то параметрам ее не включили в ЮФЛ по зоне «Черноземье». Мне пришлось идти к президенту РФС Александру Дюкову, убеждать его, что этот регион достоин такого места, тем более что губернатор очень любит футбол, и Юношеская лига в Орле будет играть на Центральном стадионе, туда придут люди. Помогло — они будут там играть! Поехал на их тренировки, посмотрел, чтобы удостовериться, что не ошибся. Мне нужно было обязательно убедиться, что ребята конкурентоспособны. Все нормально — и игроки хорошие, и инфраструктура, они в состоянии конкурировать со всеми соперниками.

Там же, в Орле, поехал на турнир, которому помогаю, — турнир детских домов «Игра моей мечты». Ребята-волонтеры за свои деньги организуют соревнования «семь на семь» по всей стране. Такое удовольствие получил, глядя на этих ребят из детдомов! Кто-то приехал из деревень, колхозов, при этом они знают фамилии всех известных футболистов и играют с таким азартом! В прошлом году они играли в Москве, в манеже «Спартак», и смотреть на этих детей было очень радостно.

Был и турнир детских домов в Ростове, одновременно проходил матч «Ростов» — «Спартак». Мне пришлось позвонить президенту «Ростова» и попросить, чтобы ребят — участников этого турнира, команд 8-10, пустили на игру премьер-лиги. Их пригласили на матч. Можете представить, какая это была радость для детей? Это тоже мои эмоции, и это тоже очень важно.

Сейчас будет «Локобол» — турнир, в который вложил столько сил ушедший недавно из жизни Виктор Горлов, основатель и президент Детской футбольной лиги. Впервые мы организовали это соревнование, кажется, в 2007 году, и он встал вровень с «Кожаным мячом». Это тоже футбол, и я в нем участвую! Никуда не ухожу. А нужен будет в большом футболе профессиональный тренер в моем лице — буду работать. Не нужен — не буду.

— Верите, что еще будете главным тренером «Локомотива»?

— (После паузы.) Почему бы не верить? Если они хотят что-то выиграть — то вполне возможно!