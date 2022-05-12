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Сегодня, 01:20

«Спартак» — самый великий и славный клуб России". Каттани — о сравнении с «Зенитом», Кубке и трансферах

Пресс-конференция спортивного директора «Спартака» Каттани после победы над «Енисеем»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Слова спортивного директора красно-белых после разгрома «Енисея».
Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. «Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты

«Я здесь не для того, чтобы переписывать историю»

— Какие эмоции от матча?

— Очень устал. Эмоций не осталось. Есть удовлетворение от игры. У нас будет хороший вечер, но праздновать надо недолго. Впереди много важных игр.

— Впереди «Зенит», они уже чемпионы и хотели бы утвердиться в этом статусе в матче против «Спартака».

— Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. Не важно, чемпион это или нет. «Енисей» тоже хотел выиграть. У любого, кто играет против «Спартака», есть дополнительная мотивация, потому что «Спартак» — это главный клуб России. Это может не нравиться, но это факт. Когда мы говорим об этом, то вижу реакцию. Но я в самом великом клубе России — это не моя проблема, а кого-то другого.

— Когда вы приходили в микст-зону в прошлый раз, то критиковали судей. В последних матчах все хорошо. Вам не кажется, что их стоит похвалить?

— Я говорил о судьях последний раз после «Краснодара». Говорил и после «Локомотива». Были разные слова. Сейчас лучше вообще не затрагивать эту тему. Надо говорить о «Спартаке». О том, что мы заслужили сегодняшний результат. Все остальные разговоры бессмысленны.

— Вы сказали про главный клуб России. Что вы подразумеваете под этим? «Зенит» же стал чемпионом четвертый раз подряд.

— Я здесь не для того, чтобы переписывать историю. Мне даже не надо было приезжать сюда, чтобы понять, что самый великий, самый славный клуб России — это московский «Спартак». Я думаю, что бесполезно тратить время на то, чтобы переписать историю. Говорю не о прошлом, а о настоящем и будущем. Для меня это факт, зачем лишний раз это обсуждать?

— Что нужно сделать, чтобы побить «Зенит»?

— Сейчас не хочу говорить об этом. Нам надо отдохнуть. Я не очень люблю приходить после победных матчей, потому что думаю, что забираю кусок славы у команды, но меня попросили.

Горжусь Литвиновым

— Что будет с Зелимханом Бакаевым?

— Не время говорить об этом. Я хочу, что вся команда была сфокусирована только на игре. Когда придет время, мы обязательно обсудим контракты. Команда полностью сконцентрирована на тренировочном процессе и на матчах.

— Перед игрой с «Енисеем» вы сказали, что Мартинс будет выкуплен. Правильно ли понимаем, что это было обязательное право выкупа?

— Я не знаю, что вы думаете — я просто счастлив, что Мартинс будет в «Спартаке». Осуществились условия, по которым мы его покупаем. Сегодня он сделал ассист. Это хорошие новости.

— Что вы понимаете под условиями?

— Я не буду вдаваться в подробности — просто осуществился пункт, благодаря чему Мартинс будет выкуплен. Он проведет следующий сезон в «Спартаке» — это важно.

— Можете пояснить, там было приоритетное право или обязательное право выкупа?

— Оно было обязательным при достижении определенных условий.

— Удовлетворены ли вы новичками, которые пришли в зимнее трансферное окно? Есть ли игрок, которым вы больше всего гордитесь?

— Знаете, кем я горжусь, но кого я не покупал? Это Литвинов. Я сейчас объясню, почему. Потому что когда Литвинов приезжает на тренировку и надевает спартаковскую форму, он самый счастливый человек на земле. У меня много ребят — таких же, как и он. Я очень счастлив. Я счастлив, что молодой парень из «Спартака» играет такую важную роль сейчас и так себя проявляет. Я рад, что такие молодые ребята, как Руслан, Миша Игнатов, которые выросли в «Спартаке», вывели команду в финал Кубка России. Я удовлетворен всеми игроками, несмотря на ту критику, которая обрушилась после первой зимней игры. Я думаю, парни отлично играют, хотя вы можете быть не согласны.

11&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Енисей&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. «Спартак» не подвел. Нас ждет суперфинал БЕТСИТИ Кубка России!

Есть игроки не из России, которые ждут моего звонка

— Как поживает сейчас Леонид Федун и Зарема Салихова? Как часто вы общаетесь? Раньше мы могли иногда общаться с Леонидом Арнольдовичем около стадиона, но сейчас такой возможности нет.

— До игры, после игры, каждый день мы с ними общаемся. Как их настроение? Они очень довольны.

— Май — время начала работы над трансферами. Как вы сейчас их планируете? Больше смотрите на российский рынок?

— План уже подготовлен, но сейчас не время раскрывать все карты. Сегодня мы выиграли, еще надо провести три очень важных матча. После них поговорим о трансферах.

— Просто скажите, смотрите ли вы в принципе на европейских игроков?

— Да. На Европу, Россию.

— Нет ощущения, что европейские игроки не захотят сюда ехать?

— У меня уже есть пару готовых игроков не из России. Они ждут, что я им позвоню — они тут же поставят подпись.

— Последний вопрос: какова судьба проекта «Спаратак-2»?

— Ничего не решено, есть еще время подумать. Сейчас неподходящий момент, чтобы об этом говорить. Но это неправда, что команду решили прикрыть.

Квинси Промес. «Я всегда поддерживал Россию, это мой второй дом!» Промес — об исключении из еврокубков и своем будущем

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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