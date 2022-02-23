Чем крут Языджи, роли Медины и Карраскаля, переход на более оборонительный стиль. Как ЦСКА изменился за зиму

«СЭ» разбирает работу Алексея Березуцкого на сборах.

На сборах в Испании ЦСКА провел шесть контрольных матчей: против «Лонгбю», «Норшелланна», «Виборга», «Дюделанжа», «Мурсии» и «Рубина». По этим играм можно сделать промежуточные выводы и ответить на ключевые вопросы: как армейцы перестраиваются с учетом прихода новичков и чего ждать от команды Березуцкого после рестарта РПЛ?

Березуцкий определился со схемой и парой центральных защитников

Зимой ЦСКА окончательно перешел на схему с четырьмя защитниками, хотя раньше периодически выходил с расстановкой 5-3-2. Также в состав постепенно вводят Бруно Фукса. Для него эти сборы сыграли решающую роль, так как летнюю подготовку к сезону бразилец пропустил из-за Олимпиады в Токио. Он действовал уверенно, не суетился, а также часто поднимался выше и благодаря своей правой ноге подавал оттуда в штрафную. В матче с «Лонгбю» это привело к голу Заболотного.

В большинстве матчей в паре центрбеков с бразильцем выходил Яка Бийол. Оба защитника хороши в отборе и отлично плассируются. По этой причине ЦСКА может перестраиваться в опорной зоне без потери в качестве обороны и не бояться, что одного из защитников «провернет» габаритный форвард.

Но с «Рубином» Фукса в основе заменил Дивеев. А Алексей Березуцкий ранее предупреждал, что на последнем сборе армейцы будут наигрывать основной состав. Поэтому, вероятно, весну ЦСКА начнет со связкой защитников Дивеев — Бийол, а Фукс окажется первым кандидатом на замену.

Тренировка ЦСКА на сборах. ПФК ЦСКА

Переход к более оборонительному стилю, работа флангов

На протяжении этого сезона армейцы постепенно отказывались от претензий на территориальное преимущество. На сборах стало ясно: тренерский штаб все-таки настаивает на владении, но вот находиться с мячом, при этом двигая его вперед, армейцы не хотят.

Возможно, причина заключается в том, что лишь единицы в команде готовы выполнять тот объем работы, который дают игроки в том же «Зените» или «Динамо». А без выносливых футболистов с высокой двигательной активностью доминировать и добиваться результата тяжело. Немаловажную роль могла сыграть также медлительность центральных полузащитников. Мухин и Зайнутдинов долго думают, когда и каким образом отдать передачу, — из-за этого часто случаются обрезы (при передачах и поперек, и вразрез). То есть переход ЦСКА к более оборонительному стилю — скорее вынужденная мера, чем желание Березуцкого внедрить новые идеи.

4-1-4-1 — схема, максимально приближенная к той, которую армейцы будут использовать весной. Крайние защитники в этой расстановке — Марио Фернандес/Кирилл Набабкин на правом краю и Георгий Щенников/Хердур Магнуссон на левом. Выделить какой-то один фланг у красно-синих нельзя: они оба нацелены только на то, чтобы вовремя возвращаться назад. Например, еще пару лет назад подключения Фернандеса были его фишкой — за счет его проходов по правому краю и ЦСКА, и сборная России вытащили кучу матчей. Сейчас Марио подключается к атакам реже — вероятно, из-за потери в скорости спринтов.

Через противоположный фланг москвичи организовывают ситуативный прессинг: армейцы начинают давить, когда на каком-то участке поля численно превосходят соперника и максимально близко к нему находятся. Чаще всего так происходит во вторых таймах, когда команды обычно раскрываются. Но логика здесь такая же, как и в случае с желанием много владеть мячом: самим играть очень осторожно и безопасно, одновременно оставляя минимум шансов оппонентам.

Алексей Березуцкий. ПФК ЦСКА

Новая роль Языджи, как будут использовать Медину

Традиционные два опорных хавбека у ЦСКА остались прежними, но их роли изменились. Максим Мухин, располагавшийся в тройке полузащиты на позиции игрока типа «бокс-ту-бокс», опустился под всю среднюю линию и стал больше работать на разрушение. Бахтиер Зайнутдинов, игравший до этого правого инсайда, теперь примкнул к той группе футболистов, которая крайне редко в течение матча переходит на чужую половину поля. При потере он создает на одном из флангов (в зависимости от того, через какую зону соперник двигает мяч) треугольник вместе с латералем и центральным защитником, тем самым притупляя его атаки. Периодически Зайнутдинов размещается чуть выше и выполняет забросы в центральный канал в надежде на то, что кто-то из партнеров вбежит в эту зону — например, Хесус Медина.

В большинстве матчей парагваец стартовал с позиции правого вингера. По ходу игры он, становясь ложной «девяткой», искал ошибку соперника около штрафной и пытался подключать к атаке партнеров.

Похожим образом действует другой новичок армейцев — Юсуф Языджи. Его сразу начали сравнивать с Николой Влашичем, так как в «Лилле» на турке, как и на хорвате в ЦСКА, была ответственность за вариативность комбинаций и игру в завершающей стадии. Но Березуцкий решил разместить Языджи не на позиции «восьмерки», а слева в атаке. И теперь у ЦСКА есть футболист, который при выходе на ударную позицию будет акцентировано бить по воротам (к Чидере Эджуке в таких моментах было много вопросов). Но главная фишка Юсуфа — стандарты. Подачи Языджи отличаются точностью: партнеры получают мячи на удобной для себя и одновременно недосягаемой для соперников высоте. Неудивительно, что на счету турка уже четыре голевые передачи — одна со штрафного и три с угловых.

Иван Обляков перешел с левого фланга обороны на позицию атакующего хавбека. В полузащите, где он иногда появлялся и раньше, футболист чувствует себя гораздо комфортнее. Благодаря высокой скорости принятия решений и хорошему чувству мяча, полузащитник завершает из глубины те моменты, которые ему создают партнеры с помощью передач за спины защитникам или под удар.

В этом смысле очень удачно для ЦСКА набирает форму Алан Дзагоев, который пока выходит только на замену, но в ближайшее время наверняка сможет начинать матчи в стартовом составе. Благодаря прекрасному видению поля и отличному пасу с обеих ног, он спускается в зону между центральными защитниками и способствует тому, чтобы латерали команды могли подниматься выше по флангу и получать там мяч, не тратя силы на ускорения.

Тренировка ЦСКА на сборах. ПФК ЦСКА

В чем главная претензия к Эджуке и как ее исправит Карраскаль

Еще один способ выйти из обороны в атаку — забрасывать мячи на Антона Заболотного. Форвард качественно уходит с острия атаки в полуфланг и навязывает там силовую борьбу. Передачи на него рассчитаны прежде всего на подбор буквально в радиусе пары метров от форварда, а не на скидки мячей на ход, так как в финальной трети ЦСКА играет максимально аккуратно и не готов сильно рисковать. Так же происходит и во время стандартов у своих ворот: Заболотный остается помогать обороне, а не ждет отскока или выноса для того, чтобы убежать в контратаку.

Удачно сыграть на подборе и продвинуться с мячом к чужим воротам при территориальном преимуществе соперника у армейцев может разве что Эджуке. Но и тут есть проблема: несмотря на дриблинг и умение раскачивать соперников в статике, Чидера не совсем понимает, что делать, владея мячом в финальной четверти. Да, в этом сезоне он играет более конкретно: стал замечать забегающих партнеров и выполнять все действия в одно-два касания. Однако самостоятельно решить какой-то эпизод нигериец пока не в силах.

Именно поэтому ЦСКА подписал Хорхе Карраскаля — юркого, взрывного и уверенного в себе форварда. Но полноценно оценить его игру пока не удалось. В дебютном матче с «Рубином» колумбиец провел на поле всего 30 минут и удалился, получив за фол в центре поля вторую желтую карточку. Так что по-настоящему показать себя и продемонстрировать свой уровень он сможет только после возобновления чемпионата России — уже в официальных играх.