ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?
Красно-синие серьезно укрепляются.
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Бывший защитник, а ныне тренер вошел в штаб армейского клуба, который возглавляет его брат-близнец Алексей. Как повлияет на красно-синих возвращение Василия?
После ухода из ЦСКА Виктора Гончаренко многие ожидали, что команду возглавит Василий Березуцкий. Но руководство армейцев приняло решение назначить главным тренером еще одного бывшего игрока красно-синих — Ивицу Олича, который, как и Березуцкий, не обладал опытом самостоятельной работы главным тренером. Чуть меньше чем через месяц после назначения хорвата Василий вслед за Гончаренко ушел в «Краснодар». Комментируя свое решение на канале «Сычев подкаст и Денис Казанский», он сказал: «Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий. По какой причине мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой? Я просто не понимал. Понял, что надо двигаться в другом направлении».
Нет никаких сомнений в том, что если бы Василий Березуцкий не ушел из ЦСКА, именно ему бы предложили стать главным тренером команды после отставки Ивицы Олича. Но быть запасным вариантом ему не хотелось. Василий и будучи игроком, в отличие от своего брата, намного реже оказывался в роли запасного. При этом Алексей легче подстраивался под нужды армейцев и при необходимости мог переместиться как на непрофильную для себя позицию крайнего защитника, так и присесть на скамейку. Вот и сейчас он спокойнее отнесся к назначению хорвата и остался в штабе красно-синих, в результате его возглавив.
Сколь сильно братья Березуцкие похожи друг на друга внешне, столь же сильно они друг от друга отличаются по характеру. Учитывая темперамент и харизму, кажется, что возглавлять тренерский штаб ЦСКА должен именно Василий. Алексей же больше подходит на роль немногословного и мудрого помощника, который в нужное время даст верный совет и поможет рулевому. Но что бы нам ни казалось, уверен, главным тренером армейцев продолжит оставаться Алексей. Не только де-юре, но и де-факто. И это будет справедливо.
То, с каким спокойствием, хоть и не без ошибок, Алексей работал в первой части сезона, достойно уважения. Несмотря на кадровые проблемы и на всю шумиху, которая была вокруг клуба, он с полной уверенностью в себе и в своих подопечных шел от матча к матчу. Пытаясь найти замену ушедшему Николе Влашичу в атаке, сумев навести порядок в обороне благодаря Яке Бийолу и отвечая на каверзные вопросы журналистов, Березуцкий сделал главное — в кажущейся многим безнадежной ситуации сохранил для ЦСКА надежду на вторую часть сезона.
Тем самым он заслуженно получил доверие со стороны руководства армейского клуба. Об этом свидетельствует не только возвращение Василия в штаб, но и активность красно-синих на трансферном рынке.
Трансферная кампания ЦСКА
12 января ЦСКА отправился в испанский Кампоампор на первый тренировочный сбор. С первых дней к армейцам присоединится первый новичок зимнего трансферного окна. Полузащитник Хесус Медина на правах свободного агента подпишет с красно-синими контракт на 3,5 года. В прошлом сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах в составе «Нью-Йорк Сити», став чемпионом МЛС. Он должен закрыть позицию на правом фланге атаки, на которой в первой части сезона безуспешно использовались Федор Чалов, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов и Бактиер Зайнутдинов.
С большой долей вероятности чуть позже в стан красно-синих также прибудет полузащитник Юсуф Языджи. Семь голов и четыре результативные передачи 24-летнего турка в 32 встречах в сезоне-2020/21 помогли «Лиллю» отобрать титул чемпиона Франции у «ПСЖ». Нынешний сезон он проводит менее успешно, забив один мяч и отдав одну результативную передачу в 15 играх за французскую команду. Переход в армейский клуб должен помочь ему перезапустить карьеру, как это некогда сделал Никола Влашич. В качестве замены хорвату Языджи и приглашают.
Полагаю, что на этом зимняя трансферная кампания ЦСКА не закончится. «Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой? Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно», — заявил Алексей Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Если красно-синим удастся усилиться тремя игроками, то, учитывая состоявшееся усиление тренерского штаба, они могут всерьез рассчитывать на попадание в еврокубки.
Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Не пора ли армейцам вернуться в Лигу чемпионов?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7