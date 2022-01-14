ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?

ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?

Красно-синие серьезно укрепляются.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Бывший защитник, а ныне тренер вошел в штаб армейского клуба, который возглавляет его брат-близнец Алексей. Как повлияет на красно-синих возвращение Василия?

После ухода из ЦСКА Виктора Гончаренко многие ожидали, что команду возглавит Василий Березуцкий. Но руководство армейцев приняло решение назначить главным тренером еще одного бывшего игрока красно-синих — Ивицу Олича, который, как и Березуцкий, не обладал опытом самостоятельной работы главным тренером. Чуть меньше чем через месяц после назначения хорвата Василий вслед за Гончаренко ушел в «Краснодар». Комментируя свое решение на канале «Сычев подкаст и Денис Казанский», он сказал: «Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий. По какой причине мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой? Я просто не понимал. Понял, что надо двигаться в другом направлении».

Нет никаких сомнений в том, что если бы Василий Березуцкий не ушел из ЦСКА, именно ему бы предложили стать главным тренером команды после отставки Ивицы Олича. Но быть запасным вариантом ему не хотелось. Василий и будучи игроком, в отличие от своего брата, намного реже оказывался в роли запасного. При этом Алексей легче подстраивался под нужды армейцев и при необходимости мог переместиться как на непрофильную для себя позицию крайнего защитника, так и присесть на скамейку. Вот и сейчас он спокойнее отнесся к назначению хорвата и остался в штабе красно-синих, в результате его возглавив.

Сколь сильно братья Березуцкие похожи друг на друга внешне, столь же сильно они друг от друга отличаются по характеру. Учитывая темперамент и харизму, кажется, что возглавлять тренерский штаб ЦСКА должен именно Василий. Алексей же больше подходит на роль немногословного и мудрого помощника, который в нужное время даст верный совет и поможет рулевому. Но что бы нам ни казалось, уверен, главным тренером армейцев продолжит оставаться Алексей. Не только де-юре, но и де-факто. И это будет справедливо.

То, с каким спокойствием, хоть и не без ошибок, Алексей работал в первой части сезона, достойно уважения. Несмотря на кадровые проблемы и на всю шумиху, которая была вокруг клуба, он с полной уверенностью в себе и в своих подопечных шел от матча к матчу. Пытаясь найти замену ушедшему Николе Влашичу в атаке, сумев навести порядок в обороне благодаря Яке Бийолу и отвечая на каверзные вопросы журналистов, Березуцкий сделал главное — в кажущейся многим безнадежной ситуации сохранил для ЦСКА надежду на вторую часть сезона.

Тем самым он заслуженно получил доверие со стороны руководства армейского клуба. Об этом свидетельствует не только возвращение Василия в штаб, но и активность красно-синих на трансферном рынке.

Трансферная кампания ЦСКА

12 января ЦСКА отправился в испанский Кампоампор на первый тренировочный сбор. С первых дней к армейцам присоединится первый новичок зимнего трансферного окна. Полузащитник Хесус Медина на правах свободного агента подпишет с красно-синими контракт на 3,5 года. В прошлом сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах в составе «Нью-Йорк Сити», став чемпионом МЛС. Он должен закрыть позицию на правом фланге атаки, на которой в первой части сезона безуспешно использовались Федор Чалов, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов и Бактиер Зайнутдинов.

С большой долей вероятности чуть позже в стан красно-синих также прибудет полузащитник Юсуф Языджи. Семь голов и четыре результативные передачи 24-летнего турка в 32 встречах в сезоне-2020/21 помогли «Лиллю» отобрать титул чемпиона Франции у «ПСЖ». Нынешний сезон он проводит менее успешно, забив один мяч и отдав одну результативную передачу в 15 играх за французскую команду. Переход в армейский клуб должен помочь ему перезапустить карьеру, как это некогда сделал Никола Влашич. В качестве замены хорвату Языджи и приглашают.

Полагаю, что на этом зимняя трансферная кампания ЦСКА не закончится. «Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой? Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно», — заявил Алексей Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Если красно-синим удастся усилиться тремя игроками, то, учитывая состоявшееся усиление тренерского штаба, они могут всерьез рассчитывать на попадание в еврокубки.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Не пора ли армейцам вернуться в Лигу чемпионов?