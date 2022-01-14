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ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?

Карен Саркисян
Корреспондент
Алексей и Василий Березуцкие руководят ЦСКА на зимних сборах.
Фото ПФК ЦСКА
ЦСКА вернул Василия Березуцкого и берет двух сильных новичков. Армейцы рвутся в Лигу чемпионов?

Красно-синие серьезно укрепляются.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Бывший защитник, а ныне тренер вошел в штаб армейского клуба, который возглавляет его брат-близнец Алексей. Как повлияет на красно-синих возвращение Василия?

После ухода из ЦСКА Виктора Гончаренко многие ожидали, что команду возглавит Василий Березуцкий. Но руководство армейцев приняло решение назначить главным тренером еще одного бывшего игрока красно-синих — Ивицу Олича, который, как и Березуцкий, не обладал опытом самостоятельной работы главным тренером. Чуть меньше чем через месяц после назначения хорвата Василий вслед за Гончаренко ушел в «Краснодар». Комментируя свое решение на канале «Сычев подкаст и Денис Казанский», он сказал: «Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий. По какой причине мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной командой? Я просто не понимал. Понял, что надо двигаться в другом направлении».

Алексей Березуцкий. «Еще возможно взять чемпионство». Алексей Березуцкий — о ЦСКА, Оличе, Гинере и трансферах

Нет никаких сомнений в том, что если бы Василий Березуцкий не ушел из ЦСКА, именно ему бы предложили стать главным тренером команды после отставки Ивицы Олича. Но быть запасным вариантом ему не хотелось. Василий и будучи игроком, в отличие от своего брата, намного реже оказывался в роли запасного. При этом Алексей легче подстраивался под нужды армейцев и при необходимости мог переместиться как на непрофильную для себя позицию крайнего защитника, так и присесть на скамейку. Вот и сейчас он спокойнее отнесся к назначению хорвата и остался в штабе красно-синих, в результате его возглавив.

Сколь сильно братья Березуцкие похожи друг на друга внешне, столь же сильно они друг от друга отличаются по характеру. Учитывая темперамент и харизму, кажется, что возглавлять тренерский штаб ЦСКА должен именно Василий. Алексей же больше подходит на роль немногословного и мудрого помощника, который в нужное время даст верный совет и поможет рулевому. Но что бы нам ни казалось, уверен, главным тренером армейцев продолжит оставаться Алексей. Не только де-юре, но и де-факто. И это будет справедливо.

То, с каким спокойствием, хоть и не без ошибок, Алексей работал в первой части сезона, достойно уважения. Несмотря на кадровые проблемы и на всю шумиху, которая была вокруг клуба, он с полной уверенностью в себе и в своих подопечных шел от матча к матчу. Пытаясь найти замену ушедшему Николе Влашичу в атаке, сумев навести порядок в обороне благодаря Яке Бийолу и отвечая на каверзные вопросы журналистов, Березуцкий сделал главное — в кажущейся многим безнадежной ситуации сохранил для ЦСКА надежду на вторую часть сезона.

Тем самым он заслуженно получил доверие со стороны руководства армейского клуба. Об этом свидетельствует не только возвращение Василия в штаб, но и активность красно-синих на трансферном рынке.

Хесус Медина. Пришел в «Нью-Йорк» на место Пирло и учился у Вильи. ЦСКА подписывает чемпиона МЛС

Трансферная кампания ЦСКА

12 января ЦСКА отправился в испанский Кампоампор на первый тренировочный сбор. С первых дней к армейцам присоединится первый новичок зимнего трансферного окна. Полузащитник Хесус Медина на правах свободного агента подпишет с красно-синими контракт на 3,5 года. В прошлом сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах в составе «Нью-Йорк Сити», став чемпионом МЛС. Он должен закрыть позицию на правом фланге атаки, на которой в первой части сезона безуспешно использовались Федор Чалов, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов и Бактиер Зайнутдинов.

С большой долей вероятности чуть позже в стан красно-синих также прибудет полузащитник Юсуф Языджи. Семь голов и четыре результативные передачи 24-летнего турка в 32 встречах в сезоне-2020/21 помогли «Лиллю» отобрать титул чемпиона Франции у «ПСЖ». Нынешний сезон он проводит менее успешно, забив один мяч и отдав одну результативную передачу в 15 играх за французскую команду. Переход в армейский клуб должен помочь ему перезапустить карьеру, как это некогда сделал Никола Влашич. В качестве замены хорвату Языджи и приглашают.

Полагаю, что на этом зимняя трансферная кампания ЦСКА не закончится. «Сколько игроков может оказаться в ЦСКА зимой? Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех игроков будет достаточно», — заявил Алексей Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. Если красно-синим удастся усилиться тремя игроками, то, учитывая состоявшееся усиление тренерского штаба, они могут всерьез рассчитывать на попадание в еврокубки.

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА. Не пора ли армейцам вернуться в Лигу чемпионов?

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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