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В ЦСКА едет «стеклянный» опорник из АПЛ, которого вырастил Шварц. Кто такой Гбамен

ЦСКА договорился об аренде центрального полузащитника «Эвертона» из АПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Жан-Филипп Гбамен (слева).
Фото Instagram
Красно-синие возьмут в аренду у «Эвертона» 26-летнего ивуарийца Жан-Филиппа Гбамена.

Школа «Ланса»

Гбамен родился в Кот-д'Ивуаре, хотя рос во Франции и прошел все юношеские и молодежные команды «Трехцветных». Распространенная история: Гбамен выбирал, чей флаг защищать на уровне взрослых сборных, и остановился на родной стране. За Кот-д'Ивуар будущий хавбек ЦСКА сыграл 12 матчей, хотя последний раз в футболке «Слонов» его видели лишь на Кубке африканских наций-2019.

Гбамен — воспитанник «Ланса», за который он дебютировал еще в 17 лет. Тренер Антуан Комбуаре долго не мог найти конкретное место для ивуарийца. В первые сезоны на взрослом уровне Жан-Филипп чаще всего играл на позициях правого или центрального защитника. Только во второй половине 2015-го Гбамен утвердился в роли опорного хавбека и так хорошо себя зарекомендовал, что уже летом следующего года перебрался в бундеслигу — за 5 миллионов евро его купил «Майнц».

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Похвала от Шварца

В первый год в «Майнце» у Гбамена наблюдались проблемы с дисциплиной — за один сезон он получил аж три красные карточки. В «Лансе» у африканца такого не было, хотя за пределами поля его однажды сурово наказали — лишили водительских прав за превышение скорости. В сезоне-2016/17 «Майнц» с огромным трудом остался в высшей лиге, а летом команду возглавил Сандро Шварц.

С будущим тренером «Динамо» Гбамен добился значительного прогресса. Это видно хотя бы по динамике оценочной стоимости футболиста на Transfermarkt: в июне 2017 года африканец стоил 5 миллионов евро, а в декабре 2018-го — уже 30 миллионов.

При Шварце Гбамен не всегда играл на позиции опорника — иногда выходил на месте правого центрального защитника в тройке и блестяще справлялся с задачей. «Гбамен — чрезвычайно важный игрок для нас во всех областях. Он доказывает это и тем, что играет в центре защиты, — признавался Шварц в 2018-м. — В команде его ценят, поскольку Жан-Филипп берет на себя ответственность не только на поле, но и за его пределами. Гбамену всегда интересна команда. Он динамичный, харизматичный и технически одаренный. Я слышал, что поначалу Гбамен был довольно застенчивым. Сейчас он очень открытый — всегда смеется и болтает со всеми в раздевалке».

Два с половиной года почти без футбола

В апреле 2019-го Гбамен даже стал капитаном: в матче с «Ганновером» ивуариец вышел на поле с повязкой. А тем же летом африканца продали в «Эвертон» за 25 миллионов фунтов — это в пять с лишним раз больше суммы, которую «Майнц» заплатил «Лансу».

Тем летом в «ПСЖ» перешел основной опорник «Эвертона» Идрисса Гей, и «ириски» видели в Гбамене готовую замену. Но все сразу пошло не так: в августе 2019-го новичок «Эвертона» успел провести два матча, а затем получил травму подколенного сухожилия. Сперва клуб сообщал, что Гбамен пропустит всего восемь недель, но восстановление затянулось. В октябре ивуариец перенес операцию, весной 2020-го вернулся в строй, но почти сразу порвал ахиллово сухожилие. Всем известно, что это одна из самых страшных травм для футболиста, но у Гбамена восстановление затянулось на целый год.

Только в апреле 2011-го африканец появился на 11 минут в матче с «Кристал Пэлас» — спустя 20 месяцев после предыдущей игры. И едва ли не на следующей тренировке повредил связки колена.

Нетрудно вычислить, что за два первых года в АПЛ Гбамен сыграл жалкие три матча. Столько же раз ивуариец появлялся на поле в матчах премьер-лиги этого сезона (и еще по разу — в Кубке лиги и Кубке Англии). В общей сложности за два с половиной года в «Эвертоне» Гбамен провел 332 минуты — это меньше четырех полных матчей.

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Зачем он ЦСКА?

Здоровье ивуарийца вызывает тревогу. А у болельщиков «Эвертона» — нервный смех. В августе 2021 года «Эвертон» писал, что Гбамен пропускает матч с «Брайтоном» из-за зубного абсцесса, и эта новость у многих вызвала недоумение. В Twitter даже есть профиль под названием «Сколько дней прошло с последней игры Гбамена за «Эвертон». Этот профиль был особенно популярен в прошлом сезоне, но в феврале 2021-го его автору, видимо, надоело считать дни — он остановился на числе 541.

Сейчас ивуариец здоров — по крайней мере, официально о его травме ничего не известно. Но очевидно, что Гбамен не в форме: африканец в этом сезоне крайне редко играл, а в последних матчах даже не попадал в заявку. Предсезонная подготовка ЦСКА вот-вот закончится, и внедрить Гбамена в команду с ходу не получится — потребуется время.

В «Майнце» африканец действительно был хорош, им интересовались многие клубы АПЛ. И до «Эвертона» Жан-Филипп не считался хрупким — ничто не предвещало таких аномальных проблем со здоровьем. Теперь, конечно, уровень Гбамена упал, и очевидно, что подобная история болезни отразится на нем. Сейчас невозможно предположить, как будет играть африканец.

Болельщики ЦСКА давно хотят опорного полузащитника, и вот их желание сбывается. Но вряд ли они могут быть довольны выбором — Гбамен точно не был номером один в шорт-листе ЦСКА. Впрочем, аренда на полгода без права выкупа — компромиссный вариант, который не очень сильно ударит по бюджету армейцев. А вдруг ивуариец расцветет после двух с половиной лет на койке?

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Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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