Подробно объяснил «СЭ», как не увидел игру рукой у Дивеева и был отстранен до конца года.

Василий Казарцев возвращается к работе. После ошибки в матче ЦСКА — «Краснодар» его отстранили до конца года: Казарцев был видеоарбитром и в концовке встречи не увидел, как Игорь Дивеев сыграл рукой.

Это не первый громкий бан в карьере рефери. Год назад мы делали интервью о скандальном решении Казарцева в матче «Спартак» — «Сочи», поэтому в рамках нового разговора больше не затрагивали те события.

На судейском сборе в Турции мы обсудили новое возвращение, работу в строительном бизнесе и влияние медиа на работу российских судей.

«В Германии на начальном уровне судьи на лекциях сидят с пивом, смеются и не понимают, что происходит. Не могу представить такого в России»

— Это первые сборы при Виторе Перейре. Что нового?

— Пришел человек очень опытный, с большим судейским и менеджерским бэкграундом. Передает знания и свой подход. Период сборов стал немного длиннее, чем раньше. Мы в первый же день сдали и теорию, и видео, и фитнес-тест — такого раньше не было.

Во время тренировок на поле Витор вместе с Йоуни (Хютия - заместитель руководителя департамента судейства РФС. — Прим. «СЭ») моделировали различные игровые ситуации, активно участвовали. Не могу сказать, что это кардинально что-то новое. В 2012-2013 годах при Роберто Розетти тоже на занятиях моделировались ситуации. Такого давно не было.

— Закончился этап работы Виктора Кашшаи в России. Все говорят: «Судейство лучше не стало».

— А было плохо? Кто оценивает, что у нас плохо или хорошо?

— Есть общественное мнение.

— Нужно с чем-то сравнивать. Если взять глубокий анализ в ведущих чемпионатах, на которые нас просят равняться, наверняка там тоже найдутся громкие и мелкие ошибки, недопонимание между экспертным и общественным мнением.

Есть примеры, когда российские судьи (может быть, не топ-уровня, а начинающие) уезжают за рубеж и вливаются там в судейские структуры. Порой они хватаются за головы, сравнивая, насколько классно у нас все устроено даже на начальном уровне и какая беда за границей. Свежий пример — петербурженка Наталья Столярова уехала в Германию. Недавно вышло ее интервью Анатолию Синяеву (автор телеграм-канала «Алё, рэф!». - Прим. «СЭ») - интересно почитать, каково там.

— Плохо?

— Там на начальном уровне люди сидят на лекциях с пивом, смеются и не понимают, что вообще происходит. Не могу себе и близко такое представить в России.

— Может, так и надо?

— Давайте попробуем. Предложите со своей стороны такой вариант нашему руководству... Это все из области троллинга.

— Вы никогда не думали поехать работать в Европу?

— Кто нас туда звал?

— Но можно же взять и перевернуть свою жизнь, уехать.

— Не везде можно заниматься судейством, будучи нерезидентом страны. К моему удивлению, в Германии так можно. Например, у нас так не работает - ты должен быть россиянином. Я не готов ехать в другие страны, менять гражданство ради профессии. Люблю свою страну.

Василий Казарцев в матче «Химки» — «Рубин». Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Поработал в строительном бизнесе . Б ыстро понял, что это не мое»

— С какими мыслями подходили к рестарту своей карьеры в прошлый раз?

— Наверное, в силу того, что я уже не молодой мальчик, все эти истории менее эмоционально переносятся. Если ты уверен в своих навыках и способностях, то выходишь на поле совершенно спокойным. Вне зависимости от того, что было до этого.

Не важно, громко было или тихо, если был какой-то косяк, всегда сам себя «сверлю». [В прошлый раз] было громко. Хорошо, сделали выводы, пошли вперед.

А если у тебя есть какие-то сомнения, то лучше, наверное, не продолжать.

— То есть у вас никогда не было мыслей, что, возможно, вы занимаетесь чем-то не тем в жизни?

— Последние несколько лет таких мыслей нет.

— Когда были?

— Наверное, у всех такие мысли бывают, когда мы только начинаем заниматься каким-то делом и еще не понимаем, к чему это все приведет. Когда ты застаиваешься в каком-то дивизионе на много лет, порой проскакивают мысли: «Во мне ли дело? Мое ли это?»

После вылета из премьер-лиги в первую лигу (Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году, отработал 12 матчей, а затем четыре сезона подряд не работал в РПЛ. — Прим. «СЭ») какое-то время были мысли: смогу ли я что-то изменить в себе и вернуться обратно?

— За счет чего не сломались?

— Я был на распутье — продолжать службу в армии или работать в судействе (президент РФС Николай Толстых запретил Казарцеву совмещать судейство со службой в армии. — Прим. «СЭ»). Каждый сам делает выбор, и об этом нельзя жалеть. Я сделал выбор в пользу спорта и оставил службу после семнадцати с половиной лет. Направил все свои устремления в футбол, хотя и там все было не очень. Какое-то время был нигде — практически без работы.

— Что делали?

— Как раз родился второй ребенок, занимался воспитанием сына.

— Как обеспечить семью, когда нет работы?

— Были варианты мелкой подработки у друзей в бизнесе. Одалживал у товарищей.

Тогда еще травму получил во время игры в футбол во дворе. Все навалилось: из армии ушел, понизили из РПЛ, травма. Интересное время...

— Что за бизнес у друзей?

— Строительный. Пытался поработать прорабом, но быстро понял, что это не мое. Оно, конечно, интересно, но не мое.

— Сколько проработали? Что строили?

— Наверное, пару месяцев. Тогда фирма занималась инженерными коммуникациями в детском саду. Даже не знаю, ввели ли его в эксплуатацию.

— Так и не понял, почему вы не бросили судейство, когда все это навалилось.

— К тому моменту я был в судействе уже 13 лет. Не хотелось просто так выкидывать это время.

Василий Казарцев и Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Слуцкий сказал: «Спасибо, что наконец -то нам что-то объясняете»

— То есть, когда вы возвращались в прошлый раз, вообще не сомневались в себе?

— Первый матч был в Калининграде — «Балтика» играла с «Велесом». Внутри все эмоционально бурлило. Перед матчем футболисты обеих команд подошли и сказали: «Реф, не парься, со всеми бывает. Оно того не стоит, чтобы так сильно страдать. Суди, все нормально». Это дорогого стоит!

Но игра пошла сложно... 11 желтых карточек показал. В следующем матче было 10 желтых, а потом 13. Друзья шутили, что я накопил карточки, пока без футбола сидел. И теперь их раздаю. Возможно, несколько из них были необязательными. Непросто было.

— А были примеры обратной реакции футболистов? Издевки?

— Во время игры иногда ведешь с футболистами эмоциональные батлы, но за пределами поля они абсолютно другие люди: адекватные, спокойные, со всеми можно общаться.

— Прямо со всеми?

— Да. А с кем невозможно общаться?

— Слуцкий часто кидается на судей.

— Мы с ним последний раз встречались в матче «Химки» — «Рубин». Он был возмущен тем, что против его команды был фол, за который я не показал желтую карточку. Объяснил ему, почему принял такое решение. Он сказал: «Спасибо, что наконец-то нам что-то объясняете». Возможно, это было сказано сквозь зубы, но он не кидался точно. Реагировал адекватно.

Василий Казарцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

« Вышел из комнаты ВАР — все кричали: «Караул! »

— Переносимся в этот сезон. Матч ЦСКА — «Краснодар»: вы работаете видеопомощником арбитра, не замечаете игру Дивеева рукой в концовке. Что произошло?

— Что произошло... Ошибочный процесс принятия решения. Не прошло дня, чтобы не вспоминал тот эпизод. Каждый раз учащается сердцебиение, когда вспоминаю.

— Почему?

— Когда я вышел из комнаты ВАР, на большом экране уже шел обзор матча. Все кричали: «Караул!» Увидел повтор того эпизода - как током ударило! Я не понимал, как можно было не увидеть [игру рукой]. Думаю: «Блин, это огромная очевидная ошибка, которая не поддается никакому объяснению». Любому человеку, который смотрел тот матч по телевизору, непонятно, как можно было не увидеть игру рукой.

— Почему не увидели этого изначально?

— Поскольку Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в интервью уже частично озвучил, в чем была проблема, наверное, могу рассказать чуть подробнее. Но вряд ли это изменит мнение тех, кто после этой ситуации подумал, что за монитором сидел слепой. Момент был комплексный. Чтобы понять, надо углубиться в процесс работы ВАР.

Шла атака. Был возможный офсайд у игрока «Краснодара», возможная игра рукой у него же после игры головой. Дальше - возможная игра рукой у защитника ЦСКА и, соответственно, возможный пенальти. Пока я проверял три эти отметки, случился еще один эпизод, который потом надо было отсматривать. Если кто-то думает, что мы с АВАР (помощник ВАР. - Прим. «СЭ») просто пропустили этот момент, потому что смотрели другие эпизоды, — это невозможно.

В видеооперационной комнате много мониторов. У каждого из нас есть два дисплея. Один показывает трансляцию с главной ТВ-камеры. Под ним еще один монитор. У оператора видеоповторов он разделен на несколько экранов, на которых транслируется картинка со всех ТВ-камер. У ВАР монитор разделен на четыре мини-экрана, на которых транслируется эпизод с четырех разных ракурсов. Когда на верхнем мониторе вижу, что происходит какой-то эпизод, я опускаю глаза на нижний монитор и проверяю момент.

Нижний монитор с сенсорным экраном реагирует на прикосновения. Разрешение этого монитора несколько ниже, чем у других. Тот эпизод с игрой рукой защитника на стоп-кадре нижнего монитора был заблюрен. То есть четкой уверенности в том, что между игрой Классона грудью и попаданием мяча в бедро Дивеева последний точно сыграл рукой, ни у меня, ни у АВАР не было из-за того, что на том дисплее картинка была размыта. Сейчас, конечно, все скажут, что я ищу оправдания. Это не так. Я совершил грубейшую ошибку, признаю это! Но я рассказываю процесс принятия решения. После матча я видел картинку в HD-качестве, которую видели все телезрители. Там не о чем спорить — очевидная игра рукой.

Если ВАР зовет судью матча к монитору для просмотра эпизода, он должен его «обескуражить» картинкой: арбитр должен быть в шоке от того, что он в поле увидел не то, что было на самом деле. Представьте, я зову судью и показываю ему картинку, на которой не видно четко, играет ли защитник рукой. Получается, я просто снимаю с себя ответственность. «Володя (матч судил Москалев. - Прим. «СЭ»), я не уверен, что произошло. Может быть, рука, а может быть, нет. Иди и решай сам. Я умываю руки», — так не работает ВАР. Если я не вижу четкого доказательства, то не могу перекладывать ответственность с себя на судью в поле.

— Вся эта система достаточно дорогая. Почему там такие плохие мониторы?

— Они не такие плохие. Но проблема была озвучена, и не только мной. Некоторые мои коллеги тоже сталкивались с ситуациями, когда «зависали» с моментами из-за нечеткого изображения. Но, насколько я знаю, над этим работают и уже поставили новые мониторы.

— Что почувствовали, когда впервые посмотрели повтор на HD-мониторе?

— Одно дело, когда ты судишь в поле и после матча видишь свою ошибку, понимаешь, что два глаза против 20 камер не могут конкурировать. А когда ты ВАР, то не имеешь права на ошибку, потому что сидишь перед мониторами и видишь все камеры трансляции.

Что было?.. Удар током! Начинаешь накручивать и поедать себя изнутри.

— Цитата Хачатурянца: «Когда он вышел и увидел на большом экране эпизод, у него похолодели ноги и руки».

— Так и было.

— Откуда он знал вашу реакцию?

— Я говорил это руководителю проекта ВАР Кириллу Верхолетову.

Оправданий нет. Был готов, что наказание будет достаточно серьезным.

— Насколько это сопоставимо с тем, что было после «Спартак» — «Сочи»?

— Матч «Спартак» — «Сочи» остался в истории. О нем написано, сказано и показано вдоль и поперек. Мне больше нечего добавить.

— Я про реакцию.

— Это были разные эмоции.

— Объясните.

— После матча ЦСКА — «Краснодар» чувствовал свою вину в десятки раз больше.

— А реакция общественности? «Краснодара»?

— Не могу вспомнить ничего особенного. Но я принес извинения официальным лицам клуба «Краснодар».

— Галицкому звонили?

— Нет, с такими лицами я не уполномочен общаться. Не буду говорить, кому конкретно звонил. Хотя кому нужны эти извинения?

— Как отреагировали?

— Поблагодарили за честность.

— Чувствуете вину перед Москалевым?

— Чувствую, потому что я не спас его. Я его помощник, запасной парашют. Это была та ситуация, когда ВАР должен был помочь. Судья был прикрыт игроками, не мог видеть этот эпизод. Получается, я во всем виноват.

Василий Казарцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Зашел в аудиторию со словами: «Здравствуйте, ребята! Слепой ВАР вас сейчас будет чему-то обучать...»

— На следующий день после того матча вы должны были работать ВАР в матче «Ахмата» и «Спартака», но вас сняли.

— Да, это должна была быть моя первая встреча со «Спартаком» после той игры [с «Сочи»].

— Как узнали, что вас снимают с матча?

— Я сам отчасти инициировал это. Сказал, что осознаю степень ошибки и будет некорректно, неэтично и нелогично, если буду работать на следующий день после такого. Сказал это руководителю проекта ВАР.

— Почему так решили? Это же проявление слабости... Или, наоборот, силы?

— Решал же не я. Просто сказал, что пойму это решение. С моей точки зрения, оно было верным. Если серьезно накосячил, то должен понести наказание.

— Реакция на отстранение?

— По иронии судьбы в тот день (7 октября. - Прим. «СЭ») я приехал на сбор, где обучалась новая группа ВАР и АВАР. Должен был участвовать в нем как человек, консультирующий обучаемых по точечным вопросам. Зашел в аудиторию со словами: «Здравствуйте, ребята! Слепой ВАР вас сейчас будет чему-то обучать...» Самоирония помогает в таких ситуациях.

Приехал в отель, захожу в номер, друзья присылают новость со ссылкой на СМИ: отстранен на год. Удар! Обдало ушатом кипятка! Был готов к серьезному наказанию, но год... О'кей. Проходит 10 минут - СМИ уже пишут, что я отстранен пожизненно. Тут уже показалось, что год — это не так страшно. Посыпались звонки из прессы, но я сам ничего не знал. Из пресс-службы РФС мне сообщили, что этим новостям верить не нужно. На следующий день появилось официальное заявление Ашота Рафаиловича, что я отстранен до конца календарного года.

— С учетом не только этой ошибки, а еще и бэкграунда...

— О каком бэкграунде мы говорим? У каждого судьи случаются ошибки: большие, мелкие, громкие, тихие. Нет тех, кто не ошибается. У меня в сумме около 100 матчей в РПЛ: как судьи и как ВАР. Этот сезон, тьфу-тьфу-тьфу, достаточно неплохо идет, как у судьи [в поле]. У меня нет глобально низких оценок. Никто даже не говорил о матчах с моим участием.

В качестве судьи ВАР это была 35-я игра. В матче ЦСКА — «Краснодар» у меня первая ошибка на ВАР. Какой бэкграунд? Из почти 100 матчей все вспоминают только несколько.

— Они были громкие.

— Кто делает их громкими? Медиа. А из классных решений судей никто не делает новости. У меня в карьере было достаточно верных решений, которые были приняты в сложных ситуациях.

— Но есть Александр Бобров из «СЭ», есть телеграм-канал «Алё, рэф!» — они выделяют и правильные решения судей в сложных ситуация. Мы об этом уже говорили год назад.

— И насколько масштабно они расходятся?

— Это уже вопрос интереса аудитории, а не наличия контента.

— Но глобально СМИ делают рейтинги только на негативе. Сергей Галицкий классно сказал в интервью «Коммент.Шоу» о работе медиа: «Стиль работы СМИ сейчас — провокация и безответственность».

Даже в этом интервью большинство вопросов про мои ошибки. Сева, получается, ты провоцируешь меня на какие-то ответы для заголовка. Но потом не будешь нести за это никакой ответственности, потому что все стрелы полетят в меня.

Игорь Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Федотов? Поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду»

— В день матча ЦСКА — «Краснодар» РФС подал рекомендации в списки ФИФА. Вы там были, но в итоге вас не утвердили. Есть понимание почему?

— А есть версии?

— Их две: либо РФС отозвал вашу фамилию, либо то, что ФИФА так сама решила из-за того, что у вас были серьезный простой и грубая ошибка.

— А есть еще третья версия, что на каждую страну есть лимит главных судей и видеоарбитров. ФИФА решила, что лимит исчерпан и пятый ВАР не нужен. Какой версии верить? Не знаю. Насколько мне известно, рекомендацию никто не отзывал. По поводу простоя надо спрашивать у ФИФА. Наверняка они за этим следят. Думаю, третья версия — максимально правдивая.

— Как это принять? Это же мечта.

— С другой стороны, я громко накосячил - если бы меня сейчас включили в эти списки, было бы стыдно перед самим собой. Мне и так стыдно. Если бы я после всего вот этого попал в международные списки... Ну, нелогично... Сам виноват, сам понес наказание.

— Бывший судья Игорь Федотов, который ведет свой блог, говорил: «Молодец Хачатурянц — всех отстранил, осталось только Казарцева. Непонятно, кто его двигает».

— Федотов? Бывший судья? Не помню такого. Бывшие судьи так себя не ведут.

— Не смотрите его эфиры?

— Иногда что-то присылают. Раньше, когда он только начинал, смотрел как «Смехопанораму». Наверное, у него есть с этого какой-то профит. Не на голом же энтузиазме он этим занимается. Если человек решил, что ему такое интересно делать, — пожалуйста. А я поливать дерьмом коллег ни в коем случае не буду. Тут дело воспитания.

— По поводу принятия собственных ошибок. Когда мы разговаривали год назад, мне показалось, что у вас с этим проблемы.

— Если я уверен на сто процентов в том, что я ошибся, принимаю это и готов каяться. Но кому это нужно? Мне стыдно перед самим собой за ошибки. Грызу сам себя! Если я кому-то скажу, что ошибся, ему от этого станет легче?

— Какие предвкушения перед возвращением?

— Я знаю, что готов вернуться. Наверное, есть те, кто так не считает. О'кей, есть регламентирующие нормы, было наказание, которое я отбыл. Что бы ты хотел от меня услышать? Что в следующем матче будет еще хуже? Нет, я так не думаю. Готов качественно работать.

— После какого матча испытали самые крутые эмоции и кайф?

— Кайф? То есть мы не будем сейчас снова о негативе? Ого! Хорошо. Как там принято говорить: надеюсь, что такой матч у меня еще впереди, и все такое...

Нет, для меня это любой матч! Реально, не кривлю душой. Когда у тебя ощущение полета от хорошо сделанной работы, ты испытываешь истинный кайф. Особенно когда матч был напряженный.