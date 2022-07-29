«Локомотив» в Петербурге выступит в роли жертвы, а памятник Нетто важнее того, как сыграет «Спартак»

Рабинер — о предстоящем 3-м туре чемпионата РПЛ.

Прорывная продажа Бека-Бека. РПЛ еще может кого-то отдавать за хорошие деньги!

Только что все выглядело так, что российские клубы из-за сложившейся ситуации и решений ФИФА с УЕФА не скоро смогут продавать игроков за существенные деньги. Три миллиона евро «Спартаку» за Гуса Тила в ПСВ на фоне бегства многочисленных Ларссонов казались достижением. Пять миллионов за Яку Бийола ЦСКА от «Удинезе» — вообще сенсацией.

И тут «Локомотив» продал Алексиса Бека-Бека, по словам авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, за 12 миллионов плюс два — возможные бонусы. Мне доводилось читать разные версии — от 9 до 15 миллионов, но даже самая скромная из них при нынешних раскладах великолепна.

Ну, тут и Ральф Рангник был не дурак, когда его брал. Уж в чутье-то на молодых талантливых европейцев немцу никто не откажет. И в понимании степени их ликвидности. Другое дело, что по каким-то причинам француз не показал в Москве и пятой части потенциала. А закончилось все вообще глупейшим удалением во встрече с «Ростовом».

Очень рассмешила не столь уж давняя цитата Ольги Смородской, что Бека-Бека «за рубль никто не возьмет». Что ж, это говорит только об уровне экспертизы Ольги Юрьевны, который и так понимают все более или менее вменяемые футбольные люди. Но Его Величество Кликбейт правит информационным миром, вот ей и звонят. Просто нужно цитаты таких людей воспринимать исключительно как форму развлечения.

Но уезжать из страны со свежей красной карточкой в рюкзаке — это как-то грустно. Правда, бывают и более радикальные случаи, чем у Бека-Бека. В 1992 году форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков получил прямую красную карточку во время выезда на Дальний Восток в матче с «Океаном» из Находки, прямо перед отъездом в «Карлсруэ» (правда, по-моему, еще не подписав контракт), и получил длительную дисквалификацию, которая в те времена на другие страны не распространялась. И спокойно убыл в Германию.

Сам-то нападающий, правда, говорил годом позже мне в интервью: «Совершенно не по делу меня в этой Находке удалили. Было обычное столкновение в штрафной, я упал, потом спокойно поднялся, пошел на угловой. И тут вдруг судья Безубяк подлетает и в самое ухо кричит, будто я глухой: «Еще раз упадешь — с поля мигом вылетишь». Я возмутился, резко ответил. Вот и все. Но больше всего меня добило то, что написали: я, мол, специально на красную нарвался, чтобы побыстрее из России уехать. Ерунда немыслимая! Просто у меня еще перед игрой нервы сдавать начали. Ну кто же такое выдержит: девять часов лета, потом еще четыре — на полусломанном автобусе по бездорожью, выход через пару часов на кочкодром, да к тому же еще и предвзятое судейство». Всему этому можно было бы поверить, кабы не знать тогдашней репутации симулянта, закрепившейся за несколько лет за нестандартным дриблером Кирьяковым. Отсюда и реакция рефери Тараса Безубяка.

В Германии с нападающим произошло волшебное преображение: если за шесть сезонов в «Динамо» он забил всего девять мячей, то в первом же сезоне в «Карлсруэ» — 11. Более комфортные бытовые и футбольные условия в бундеслиге повлекли за собой и другой уровень мотивации. Подозреваю, что с Бека-Бека (понятно, что не в плане голов, которые от центрального полузащитника не особо требуются, а по части качества игры, стабильности и пользы для команды) может произойти схожая метаморфоза. Тем более что он еще и возвращается на родину, где штабу национальной и молодежной сборных наблюдать за ним будет куда сподручнее.

Алексис Бека-Бека. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локо» способен зажечь в атаке, но в Питере нужнее другое. Поэтому шансов у него там нет

Не думаю, что болельщикам «Локомотива» стоит сильно жалеть о потере француза. Приобрел от его продажи клуб намного больше, чем потерял, — живые деньги, которые можно с пользой потратить. По мне, «кресты» Лукаса Фассона — гораздо большая проблема, чем отъезд Бека-Бека. Того безболезненно заменит в составе автор лучшего пока гола чемпионата-2022/23 Константин Марадишвили, тренировавший удары через себя с отцом на пляже. А вот Марк Мампасси в центре обороны — это мы в прошлом году уже видели. Лучше бы Станислав Магкеев, конечно, но после травмы и он пока не оплот надежности. Тут нужно будет немножко подождать и потерпеть.

Даже с Фассоном в первых турах сзади у красно-зеленых все было плохо, но новичок из Бразилии как раз был в порядке, то и дело подчищая за ужасным пока Тином Едваем. А что в обороне будет у «Локо» вообще и в ближайшем туре с «Зенитом» в частности — даже представить страшно.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

«Зенит» vs «Локомотив» — единственная яркая вывеска третьего тура, не сравнимого в этом отношении со вторым. Но шансы за железнодорожников видел бы только в том случае, если бы игра проходила в Черкизове. На «Газпром Арене» же просто не понимаю, что они могут противопоставить действующему чемпиону. Непреложное условие успешной игры против «Зенита» на выезде — полная концентрация, взаимостраховка и надежность сзади, а это как раз то, чего у «Локо» и близко нет. А без Фассона едва ли может быть даже в теории.

Да, Вилсон Изидор, Джирано Керк, Антон Миранчук — все они могут зажечь в атаке, как индивидуально, так и коллективно. С задачей, чтобы смотреть игру было интересно, «Локомотив» сейчас, безусловно, справляется. Но в субботу красно-зеленые мне скорее видятся в роли жертвы наподобие «Спартака» в Суперкубке. Там красно-белым тоже было не отказать в атакующей живости, но катастрофа в центре поля и сзади привела ко всем известным 0:4. А «Зенит» даже с куда более надежной и солидной, чем сейчас, версией «Локомотива» времен Марко Николича может проделывать то, что еженедельник «Футбол» в 1992 году после 6:0 в матче Лиги чемпионов «Марсель» — ЦСКА сурово сформулировал как «И провезли их мордой по асфальту». Коллеги же не знали тогда, что перед игрой армейцев в Провансе люди Бернара Тапи на всякий случай отравили...

Сейчас ЦСКА никто не отравит — это как раз команда Владимира Федотова своей игрой против «Сочи» отравила настроение бывшему боссу главного тренера армейцев Борису Ротенбергу. Теперь красно-синие едут в Нижний Новгород, команда которого с новым тренером, Михаилом Галактионовым, начала противоречиво — за почетной ничьей в меньшинстве на выезде с «Локомотивом» последовали 0:3 от «Химок». Каким предстанет «Нижний» в третьем матче, тем более что он станет для него первым домашним, предсказать не представляется возможным. Пока все выглядит так, будто Галактионов хочет поставить команде более атакующую игру, чем была при неправедно — по-прежнему в этом убежден — убранном Александре Кержакове. Но ой как нередко в футболе бывает, что, когда речь идет о команде с посредственным подбором игроков, именно такими благими намерениями вымощена дорога в ад.

ЦСКА же ждет не дождется двух, а то и трех новичков приличного по меркам нынешней РПЛ уровня. И, несмотря на шесть очков в двух стартовых матчах, они армейцам очень нужны.

«Динамо» же своего новичка, центрального защитника из Парагвая Роберто Фернандеса, на неделе уже получило. Правда, где прибыло — там и убыло: никому ничего не сказав и не попрощавшись, по-гисдолевски сбежал другой южноамериканец и защитник (правда, крайний) — Гильермо Варела. Разве что на базу следующим днем за вещами заехал. Надо думать, отводил глаза при каких-то случайных встречах. Все-таки, попав в стартовый состав, «кинуть» команду и не явиться на матч — это явный перебор. Сам факт ухода из команд РПЛ сейчас нельзя считать зазорным — такова реальность. Вот только уходить можно очень по-разному.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Карпин против Юрана, Рианчо против Глушакова

Как ни удивительно, одним из самых равных и непредсказуемых в этом туре видится матч «Ростов» — «Химки». Команды двух экс-спартаковцев Валерия Карпина и Сергея Юрана качественно начали сезон, хотя ростовчане и недобрали в двух московских матчах — в первую очередь против «Динамо» они наработали на большее, чем два очка. Когда еще это компенсировать, если не в первой игре сезона на своем поле? Но находящиеся в очень приличной форме «Химки», думается, имеют что возразить.

Кстати, позабавила пикировка Рауля Рианчо с Денисом Глушаковым в публичном пространстве. Насчет «хочет быть в прессе, так как незаметен на поле» — тут у испанского тренера подсознание сработало, потому что эта его фраза не о Глушакове, а о нем самом. «Незаметный на поле» Денис вообще-то капитанит в «Химках», которые идут в топ-5 РПЛ и едва не обыграли «Зенит». И весной играл очень прилично, забил в том сезоне десять, вошел в десятку снайперов и бомбардиров сезона. Недостаточно?

Вот он-то как раз делом занимается, а вот что делает Рианчо — понятия не имею. Балаболил во время недолгого пребывания в «Спартаке» он красиво, а вот что за специалист — я так и не понял. Может, конечно, Глушаков и был резок, назвав его «курицей без головы», но право на это он имел. Ладно бы Массимо Каррера что-то говорил, он, хоть тоже давно не работает, но как чемпион право имеет. Они с Глушаковым золото-2017 выигрывали и были его главными героями, а потом уже разошлись.

Но этот персонаж, который вообще ничего для «Спартака» не сделал... Смешно. И вдвойне — оттого, что сам Рианчо эту заочную дискуссию и начал, а Глушаков только ответил. И Рианчо обвиняет его в том, что Денис, причем ответивший через собственный Telegram-канал, «хочет быть в прессе». Ха-ха.

Каким предстанет «Спартак» в позиционной атаке? Для этого Абаскаля и брали

Проходившая в СМИ информация о том, что Леонид Федун больше не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака», а управлением клубом займется человек от «Лукойла», по моим данным, в целом верна, но не нужно забегать вперед: перемены будут происходить до Нового года. Должно пройти собрание акционеров, заседания совета директоров, выделение денег, формирование и оглашение бюджета на сезон, определена сумма за титульное спонсорство «Лукойла» (у «Газпрома», по имеющимся сведениям, это два миллиарда рублей). Ничего со всем этим еще не ясно. По данным моего источника, никаких денег до сих пор никто не выделял, даже примерно никто ничего не понимает. Говорят, что решения будут в августе или в сентябре.

Когда состоится собрание акционеров и состав руководства изменится, об этом сразу узнают деловые СМИ, поскольку они отслеживают государственные базы данных. Изменятся записи в них — об этом сразу же появятся новости. Пока же никаких изменений и новостей нет, потому что такое собрание акционеров еще не состоялось.

В этот же уик-энд интересно, каким предстанет «Спартак» в позиционной атаке. А иначе как ты сыграешь дома с «Оренбургом»? Гильермо Абаскаля, тренера испанской школы, ради постановки этой самой позиционки и взяли. Хотя вот мой коллега Георгий Кудинов со всеми его итальянскими контактами (а тренера с Пиренеев заводили к красно-белым, по его словам, через агента из этой страны) утверждает: в «Спартаке» финансы поют романсы и взяли его в первую очередь потому, что он дешевый. А еще, со слов человека, изнутри наблюдавшего за его работой в «Лугано», — что в тренировочном процессе Абаскаль — это чуть ли не Пеп Гвардиола, а вот в решениях во время игры все совсем иначе.

Поглядим. А пока порадуемся, что перед игрой состоится долгожданная церемония открытия памятника Игорю Нетто. Он будет стоять у входа на трибуну С «Открытие Банк Арены». Одна из величайших легенд клуба будет увековечена на его арене, и это замечательно. Никита Симонян, отдавая должное гению Федора Черенкова, всегда говорил, что спартаковскому стадиону также обязательно нужен памятник Нетто — лучшему, по его мнению, футболисту команды всех времен. Время настало.

Вот только когда оно настанет для появления в «Спартаке» новых Нетто?