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Сегодня, 17:30

Легионеры РПЛ: «Зенит» увеличил число бразильцев, «Спартак», ЦСКА и другие теряют иностранцев

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Гильермо Варела, Клаудиньо, Виктор Мозес.
Фото «СЭ»
«Нижний Новгород»: легионеры летом-2022.
Фото «СЭ»
«Химки»: легионеры летом-2022.
Фото «СЭ»
«Факел»: легионеры летом-2022.
Фото «СЭ»
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Кто из иностранных футболистов остался в российских клубах, а кто приостановил контракт в летней части сезона-2022/23.

7 марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты до конца сезона-2021/22. Окно на выход из России действовало месяц — до 7 апреля.

21 июня ФИФА распространила подобное решение на сезон-2022/23. Крайний срок для достижения согласия между российскими клубами и иностранцами или подписания иных соглашений был назначен на 30 июня, после чего легионеры получили право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

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По сути, международная федерация легализовала грабеж: в любой момент легионер может прервать контракт и покинуть российский клуб. Правило распространяется на всех иностранцев, в том числе приехавших после его введения. После 30 июня клубы РПЛ обсуждают и подписывают с новичками договоры о неиспользовании разрешения ФИФА, но такие соглашения считаются скорее формальными и не избавляют от главной проблемы.

Через четыре недели после летнего дедлайна приводим список всех футболистов, кто остается в клубах РПЛ, приостановил контракты и покинул лигу (в том числе на правах обычной аренды или трансфера, в статусе свободного агента после завершения или разрыва контракта). Этот список определенно будет обновляться до закрытия летнего окна (и, возможно, после).

И не самая актуальная информация: с этого сезона лимит на иностранных футболистов в РПЛ изменился с заявочного формата «8+17» на схему «не больше 13 легионеров в заявке и не более 8 на поле».

Деян Ловрен и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). ФИФА грабит российский футбол. У РПЛ воруют легионеров

«Зенит»

Чемпионы на правах аренды обменяли Юри Алберто на двух соотечественников (Ивана и Мантуана), форвард через полгода после начала российской карьеры остался на родине. Питерский клуб подписал новые контракты с бразильскими лидерами — Венделом, Клаудиньо и Малкомом, а также приобрел двух латиноамериканцев из «Сочи».

«Зенит». Фото "СЭ"
«Зенит»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Сочи»

Черноморцы после сделки с «Зенитом» по Кассьерре и Родригао сохраняют ключевых легионеров. Вместе с тем немало разговоров о будущем 37-летнего русского эквадорца Нобоа.

«Сочи». Фото "СЭ"
«Сочи»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Динамо»

Бело-голубые красиво попрощались с тренерским штабом Сандро Шварца, расстались с Нжи и решили вопрос с арендой Шиманьски. Пока клуб искал новичков, возникли неплановые потери — сначала Бальбуэна собрался в Бразилию, затем Варела и его окружение спровоцировали скандальную ситуацию.

«Динамо». Фото "СЭ"
«Динамо»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Краснодар»

«Быки» зашли на второй круг расставания с иностранцами, от новых разрывов до очередной приостановки контрактов с арендой на сезон. В основе краснодарцев к трем нигерийским игрокам второй команды присоединились новичок Баньяц и три вернувшихся легионера. При этом к Кордобе есть интерес из Европы.

«Краснодар». Фото "СЭ"
«Краснодар»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

ЦСКА

Армейцы после сезона пережили серьезные потери: массовый уход легионеров добавился к отъезду Фернандеса и расставанию с Дзагоевым и Ахметовым. Красно-синие отпускали иностранцев при разных обстоятельствах и по различным причинам, на статус самой неожиданной претендует аренда Эджуке в «Герту» Шварца. Вместе с тем сохранены ключевые новички зимы — Карраскаль и Медина.

ЦСКА. Фото "СЭ"
ЦСКА: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Локомотив»

Железнодорожники привлекли новых легионеров и были вынуждены отпустить Кухту по семейным обстоятельствам. Плюс появилось конкретное предложение по Бека-Бека.

«Локомотив». Фото "СЭ"
«Локомотив»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Ростов»

Дончане стартовали в чемпионате без иностранных футболистов. Соу весной остался последним легионером команды Карпина и был звездой фотосессий в поездах, а летом уехал в Турцию.

«Ростов». Фото "СЭ"
«Ростов»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Спартак»

Красно-белые летом расстались с рядом легионеров, в том числе с Ларссоном (его нарекли «агентом 007» по числу голов, голевых передач и данных интервью в этом году) и Тилом (самый дорогой футболист в истории клуба вернулся на родину). Главный вопрос по лидерам команды — будущее Мозеса. Нигериец вернулся перед стартом сезона, но его семья из Великобритании настаивает на смене российской прописки. Меньше сомнений и больше шуток по Николсону и Мартинсу.

«Спартак». Фото "СЭ"
«Спартак»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

«Ахмат», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург»

Многие команды лиги летом расстались с сомневающимися или лишними иностранцами и остались с теми, кто настроен провести сезон в России. Наиболее активно работал на международном рынке вернувшийся в лигу «Оренбург». Наиболее простая картинка у «Факела»: в клубе нет легионеров даже из соседних стран.

«Ахмат». Фото "СЭ"
«Ахмат»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Крылья Советов». Фото "СЭ"
«Крылья Советов»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Нижний Новгород». Фото "СЭ"
«Нижний Новгород»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Урал». Фото "СЭ"
«Урал»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Химки». Фото "СЭ"
«Химки»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Торпедо». Фото "СЭ"
«Торпедо»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Факел». Фото "СЭ"
«Факел»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
«Оренбург». Фото "СЭ"
«Оренбург»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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