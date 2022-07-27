Легионеры РПЛ: «Зенит» увеличил число бразильцев, «Спартак», ЦСКА и другие теряют иностранцев

Кто из иностранных футболистов остался в российских клубах, а кто приостановил контракт в летней части сезона-2022/23.

7 марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты до конца сезона-2021/22. Окно на выход из России действовало месяц — до 7 апреля.

21 июня ФИФА распространила подобное решение на сезон-2022/23. Крайний срок для достижения согласия между российскими клубами и иностранцами или подписания иных соглашений был назначен на 30 июня, после чего легионеры получили право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

По сути, международная федерация легализовала грабеж: в любой момент легионер может прервать контракт и покинуть российский клуб. Правило распространяется на всех иностранцев, в том числе приехавших после его введения. После 30 июня клубы РПЛ обсуждают и подписывают с новичками договоры о неиспользовании разрешения ФИФА, но такие соглашения считаются скорее формальными и не избавляют от главной проблемы.

Через четыре недели после летнего дедлайна приводим список всех футболистов, кто остается в клубах РПЛ, приостановил контракты и покинул лигу (в том числе на правах обычной аренды или трансфера, в статусе свободного агента после завершения или разрыва контракта). Этот список определенно будет обновляться до закрытия летнего окна (и, возможно, после).

И не самая актуальная информация: с этого сезона лимит на иностранных футболистов в РПЛ изменился с заявочного формата «8+17» на схему «не больше 13 легионеров в заявке и не более 8 на поле».

«Зенит»

Чемпионы на правах аренды обменяли Юри Алберто на двух соотечественников (Ивана и Мантуана), форвард через полгода после начала российской карьеры остался на родине. Питерский клуб подписал новые контракты с бразильскими лидерами — Венделом, Клаудиньо и Малкомом, а также приобрел двух латиноамериканцев из «Сочи».

«Зенит»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Сочи»

Черноморцы после сделки с «Зенитом» по Кассьерре и Родригао сохраняют ключевых легионеров. Вместе с тем немало разговоров о будущем 37-летнего русского эквадорца Нобоа.

«Сочи»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Динамо»

Бело-голубые красиво попрощались с тренерским штабом Сандро Шварца, расстались с Нжи и решили вопрос с арендой Шиманьски. Пока клуб искал новичков, возникли неплановые потери — сначала Бальбуэна собрался в Бразилию, затем Варела и его окружение спровоцировали скандальную ситуацию.

«Динамо»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Краснодар»

«Быки» зашли на второй круг расставания с иностранцами, от новых разрывов до очередной приостановки контрактов с арендой на сезон. В основе краснодарцев к трем нигерийским игрокам второй команды присоединились новичок Баньяц и три вернувшихся легионера. При этом к Кордобе есть интерес из Европы.

«Краснодар»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

ЦСКА

Армейцы после сезона пережили серьезные потери: массовый уход легионеров добавился к отъезду Фернандеса и расставанию с Дзагоевым и Ахметовым. Красно-синие отпускали иностранцев при разных обстоятельствах и по различным причинам, на статус самой неожиданной претендует аренда Эджуке в «Герту» Шварца. Вместе с тем сохранены ключевые новички зимы — Карраскаль и Медина.

ЦСКА: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Локомотив»

Железнодорожники привлекли новых легионеров и были вынуждены отпустить Кухту по семейным обстоятельствам. Плюс появилось конкретное предложение по Бека-Бека.

«Локомотив»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Ростов»

Дончане стартовали в чемпионате без иностранных футболистов. Соу весной остался последним легионером команды Карпина и был звездой фотосессий в поездах, а летом уехал в Турцию.

«Ростов»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Спартак»

Красно-белые летом расстались с рядом легионеров, в том числе с Ларссоном (его нарекли «агентом 007» по числу голов, голевых передач и данных интервью в этом году) и Тилом (самый дорогой футболист в истории клуба вернулся на родину). Главный вопрос по лидерам команды — будущее Мозеса. Нигериец вернулся перед стартом сезона, но его семья из Великобритании настаивает на смене российской прописки. Меньше сомнений и больше шуток по Николсону и Мартинсу.

«Спартак»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Ахмат», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург»

Многие команды лиги летом расстались с сомневающимися или лишними иностранцами и остались с теми, кто настроен провести сезон в России. Наиболее активно работал на международном рынке вернувшийся в лигу «Оренбург». Наиболее простая картинка у «Факела»: в клубе нет легионеров даже из соседних стран.

«Ахмат»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Крылья Советов»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Нижний Новгород»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Урал»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Химки»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Торпедо»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

«Факел»: легионеры летом-2022. Фото «СЭ» Фото «СЭ»