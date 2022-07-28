«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеева

Бывший спортивный директор « Зенита » и « Локомотива Игорь Корнеев оценил составы и трансферную политику питерцев и железнодорожников.

Родригао и Кассьерра

— С таким составом «Зенит» обязан вновь стать чемпионом? — первый вопрос Корнееву.

— На бумаге конкурентов у Питера точно нет. Но если проанализировать первые два тура, тот же ЦСКА, например, выглядит пока весьма прилично. При этом ясно, что армейцы еще усилятся. Против «Краснодара» «Спартак» сыграл качественно, довольно сбалансированно. Между тем «Зенит» потерял очки в игре с «Химками». Так что пока пара конкурентов у команды Семака просматривается, но на длинной дистанции, думаю, они соперничать с действующими чемпионами не смогут.

— Все ли вам понятно в трансферной политике «Зенита»?

— Немного удивляет, зачем Питер берет сейчас двух бразильцев. Голкипера и полузащитника.

— Ивана и Мантуана?

— Да. Пока я не вижу, в чем они сильнее уже имеющихся исполнителей на их позициях. Не понял этой истории, честно говоря. Ну и по Адамову у меня есть вопрос. Его приобретали не в это окно, а раньше. Тем не менее, считаю, это не игрок уровня «Зенита». А в остальном все логично.

— Вы про Родригао и Кассьерру?

— Да, это однозначно усиление. «Зенит» очень быстро сработал после ухода Юри Алберто, пригласив Кассьерру. Ну и защитник тоже был нужен. Да, пока Родригао не очень впечатлил. Но ему нужно какое-то время для адаптации к другой системе игры. Может быть, на старте сезона он немного играл, что называется, на релаксе. Однако убежден, что это качественный футболист, который способен сыграть на двух позициях — в центре обороны и в опорной зоне.

— Кассьерра, на ваш взгляд, попадание в десятку?

— Он вписывается в философию «Зенита». Питер с определенного момента начал делать ставку на нападающих, которые умеют убегать за спину защитникам. Возьмите того же Сергеева. Суперпопадание! Российский игрок, который и здорово бежит, и отыгрывается, и может действовать нестандартно. Кассьерра, считаю, впишется в рисунок игры сине-бело-голубых. А если учитывать, что «Зенит» заплатил за него довольно скромные деньги, то это, конечно, подарок.

Клаудиньо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем остались Вендел и Клаудиньо?

— «Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо. А в чем мотивация бразильцев остаться здесь? Чисто финансовая история?

— «Зенит», считаю, подстраховался. Переподписал контракты со своими лидерами. Думаю, в новом соглашении есть некий дополнительный пункт, который не позволяет или почти не позволяет игрокам внезапно покинуть «Зенит» по своей воле или желанию, пользуясь разрешением со стороны ФИФА.

— Позиция клуба понятна. Но зачем тому же Венделу оставаться в России, лишенной еврокубков? На него-то спрос в Европе наверняка серьезный.

— Думаю, клуб создал легионерам комфортную обстановку — к ним здесь тепло относятся. Кроме того, полагаю, Венделу и Клаудиньо сделали предложения, от которых сложно отказаться. Или даже нельзя. То есть «Зенит» новыми контрактами компенсировал бразильцам отсутствие Лиги чемпионов. В итоге они решили остаться в России и ждать каких-то подвижек в вопросе участия российских клубов в еврокубках. В целом играть за «Зенит» престижно. Этот клуб умет создавать условия для того, чтобы люди его не покидали.

— Но вот Юри Алберто решил пока остаться в Бразилии.

— Да... Честно говоря, вообще не понял, что он «исполнил». Что его не устраивало в «Зените»? Неожиданный ход.

— За Вендела «Зенит» отдал почти 20 миллионов, за Клаудиньо — 12. С учетом того, что пока мы не играем в еврокубках, эти деньги уже не отбить?

— Посмотрим, какой спрос будет на этих футболистов в ближайшие годы. То, что они качественные игроки, сомнений нет. Клаудиньо и Вендел однозначно принесут пользу «Зениту». Это тоже стратегия клуба, который планирует на долгие годы стать флагманом российского футбола. Есть такое понятие, как престиж. «Газпром» всегда хотел быть первым. Поэтому клуб и идет на такие траты, чтобы всеми возможными средствами удержать лидеров команды.

Малком. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Малком почти ничего не показал в Лиге чемпионов. Траты не отбить»

— Вы как-то назвали трансфер Малкома ошибкой. Не поменяли своего мнения?

— Да, я остался при своих. Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали. Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал, Футболисты за такие суммы (трансфер Малкома обошелся «Зениту» в 40 миллионов евро. — Прим. «СЭ») должны делать разницу в Лиге чемпионов! Тогда выход из группы или проход дальше приносит клубу очень серьезные деньги, траты отбиваются. Но мы этого не увидели. Так что в этом плане ожидания от Малкома, на мой взгляд, не оправдались

— Каковы перспективы Бакаева в «Зените»? Пока он выходит только на замену.

— Я в принципе сразу говорил, что Бакаев — это не усиление для «Зенита». Пока мои слова находят свое подтверждение. Это игрок обоймы, но не более того. Считаю, для баланса в команде такой российский полузащитник, который к тому же пришел бесплатно, не помешает. Но у него слишком серьезная конкуренция за место в стартовом составе.

— Кто главный конкурент?

— Смотрите. Бакаев может играть либо «десятку», либо справа. Но «под нападающими» действует Клаудиньо, а справа — Малком. Здесь все очевидно.

— Его можно использовать слева.

— Но там в последнем туре здорово себя проявил Мостовой.

— Получается, удел Бакаева — выход на замену во втором тайме?

— Думаю, в ближайшее время именно такая у него перспектива. «Зениту» сейчас нужно набирать очки в каждом матче, пытаться уходить в отрыв. Потому что ЦСКА, как мы видим, на ходу. Питерцам нельзя допускать осечки, поэтому нужно выпускать в старте тех, кто гарантированно может сделать разницу.

Артем Дзюба. Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»

«Дзюба горд, чтобы идти в средний клуб»

— Дзюба покинул «Зенит» и по-прежнему не может найти себе новый клуб. Вас удивляет эта ситуация? Где он в итоге окажется?

— Здесь я могу только предполагать. Наверное, Дзюба не договорился с «Зенитом» по сроку контракта и по финансовым моментам. Сыграли роль какие-то запросы Артема. Но это опять же лишь мои догадки. Видимо, питерский клуб не стал удовлетворять его запросы. Тут надо учитывать возраст игрока. Да, он способен приносить пользу, но 33-летнему форварду сложно предлагать контракт сразу на три года. Максимум на два. Как-то так.

— И что теперь делать Дзюбе?

— Рынок же не стоит на месте. Наверное, те клубы, которые могли себе позволить пригласить Дзюбу, уже кого-то взяли. Опций у Артема становится все меньше и меньше. Уверен, что в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история.

— Какая?

— Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за «Зенит» Артему сложно пойти в какой-то средний клуб. Это войдет в противоречие со всеми его ожиданиями. Наверное, до последнего он будет ждать какого-то интересного предложения — и по статусу клуба, и по финансам.

— «Сочи» — это нормальный вариант или все-таки мелковато для Дзюбы?

— Считаю, «Сочи» — это наиболее логичный вариант для Дзюбы в нынешней ситуации. Другое дело, заинтересованы ли в нем руководители клуба. По футбольным качествам он, конечно, подойдет этой команде. Сто процентов.

— Откуда такая уверенность?

— Сейчас у «Сочи» нет центрального нападающего. Клубу нужен один или даже два игрока такого амплуа. На бумаге кандидатура Дзюбы напрашивается, но я не знаю всех пожеланий и приоритетов руководства «Сочи».

Иван Игнатьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фассон и Игнатьев

— Cогласны, что трансферная политика «Локомотива» на вход пока выглядит довольно скромно? Или состав команды и так неплохо укомплектован?

— Что касается защитника Фассона, видел его еще в играх за молодежную сборную Бразилии. Это в принципе достаточно качественный футболист за небольшие деньги. Левоногий защитник, которого давно искал «Локомотив». Единственное — он не очень высокий (185 см). Иногда росточка ему не хватает, но в целом довольно прыгуч. Так что его приобретение вполне логично. Непонятно приглашение черногорского нападающего.

— Раконьяца?

— Да. Что там в нем увидели? Этот парень не стоит тех денег, которые за него заплатили (по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро. — Прим. «СЭ»). Пока я ничего особенного в нем не разглядел. Почему именно этот форвард приглянулся «Локо»?

— Приглашение Ивана Игнатьева тоже загадка?

— Пожалуй. В последние годы он, мягко говоря, не блистал реализацией. Не знаю всех деталей сделки. Видимо, в клубе хотят реанимировать карьеру российского футболиста и, возможно, потом получить от этого дивиденды.

— Уход Рыбуса — потеря для «Локомотива»?

— Не думаю, что «Локо» стоит жалеть по поводу Рыбуса. Не потеря. Не совсем понял решение «Спартака» подписать поляка. В последние годы он не наиграл на то, чтобы продлить контракт с «Локо» или заключить соглашение с тем же «Спартаком».

Вильсон Изидор. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Изидор

— Жемалетдинов получил тяжелую травму и выбыл на долгий срок. Не считаете, что «Локо» нужен креативный атакующий игрок, плеймейкер, или же клуб сделает ставку на Миранчука?

— По идее Антон Миранчук должен выйти на свой прежний уровень. Во всяком случае, мне кажется, в «Локомотиве» именно его видят в роли плеймейкера. Жемалетдинов, кстати, не совсем плеймейкер. Он может и на фланге сыграть, и в нападении. Да, возможно, «Локомотиву» нужен еще один центральный полузащитник, однако гораздо важнее приобрести центрфорварда.

— Почему?

— Изидор — это все-таки не центрфорвард, у него немного другой функционал. Посмотрим. Может быть, действительно еще оживет Игнатьев и вернется в свой былой бомбардирский ритм. Тогда все будет логично. Но пока есть серьезные сомнения на сей счет.

— В целом Изидор впечатляет?

— Я его знаю еще по «Монако», когда там работал. Разговаривал по нему со многими клубами, которые проявляли интерес к футболисту, но из-за каких-то сомнений они отказались от идеи приобретения. Сразу было понятно, что парень обладает сильными индивидуальными качествами. Сейчас он попал в команду, где на него рассчитывают. Поэтому Изидор проснулся, раскрылся в «Локомотиве». Он никуда не собирается уезжать, так как его все устраивает. Изидор почувствовал, что он номер один в команде. Ему это нравится, получает удовольствие от футбола, зарабатывает хорошие деньги. Так что с ним «Локо» попал в десятку.

Алексис Бека-Бека. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как можно платить за Бека-Бека 15 миллионов?!

— В ближайшее время Бека-Бека должен перейти в «Ниццу». Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро. Невероятная сделка?

— Когда Бека-Бека покупали, я говорил, что это довольно талантливый парень, с определенными качествами. Но с ним надо очень много работать. В тактике у него есть пробелы, иногда он очень заигрывается. Бека-Бека несдержанный на поле, может удаляться...

— Так почему же «Ницца» выкладывает за него 15 миллионов?

— Если это действительно так, то у меня нет объяснения. Какое-то чудо, ей-богу. Я бы еще понял, если бы Бека-Бека играл с «Локо» в Лиге чемпионов или бы стал лидером команды на внутренней арене. Но это же не так. Бека-Бека так и не стал одним из лидеров команды. Но почему-то его трансферная цена возросла с 7 миллионов до 15. Как так? На основании чего? У меня нет никаких аргументов. Понятно, что надо еще дождаться завершения трансфера, но пока я развожу руками. Может быть в «Ницце» в нем что-то видят и рассчитывают, что перепродадут его дороже? Не знаю... Для меня эта сделка со стороны французов выглядит, мягко говоря, неумной. Зачем платить именно такие деньги?! Считаю, что этот хавбек не вырос в цене, а наоборот, упал в два раза.

— Даже так?

— Да. Его реальная цена сейчас где-то 3 миллиона. Я так сужу по его игре за то время, что он провел в «Локомотиве». Он не развился.