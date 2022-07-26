Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
Кажется, в «Спартаке» никогда не будет спокойствия. Мало сентенций Заремы Салиховой о судействе и «Зените», ухода тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани, так еще и под Леонидом Федуном последнее время активно раскачивают кресло.
Telegram-каналы регулярно пишут, что владелец клуба в скором времени перестанет быть главным действующим лицом красно-белых. Вот и сегодня канал «КБ Телега» подлил масла в огонь, заявив: «Федун больше не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака», управлением клубом займется человек от «Лукойла», и это произойдет очень скоро. Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет. Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «Лукойла» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын».
Сам Федун отреагировал быстро и жестко. «Это бред. Я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — заявил Леонид Арнольдович «РБК».
Так почему инсайдеры, в том числе и авторитетные, так упорно отправляют многолетнего босса «Спартака» на покой?
Понятно, что основа всех слухов — изменения в нефтяной компании. Ее весной официально покинули глава Вагит Алекперов и его правая рука — Федун. А в последние два десятка лет в футболе повелось: говорим «Лукойл» — подразумеваем «Спартак», и наоборот. Компания — титульный спонсор клуба. И если в ней произошли тектонические изменения, то это не может никак не отразиться на самой популярной команде страны.
Определенные процессы идут (они действительно завершатся в сентябре) — вплоть до изменения состава совета директоров, что наверняка и дает основания для пересудов об уходе владельца. Однако, по данным «СЭ», кардинально в ближайшее время ничего не поменяется.
Как закрывал ранее Федун львиную часть расходов «Спартака», так и станет делать это дальше. Как принимал ключевые решения, так и будет. Как давал «Лукойл» свои 3-5 миллионов евро в год, так и продолжит.
В чем же соль перестановок, о которых упоминалось выше? Западноевропейские санкции пока никто не отменял. Есть предположение, что все текущие процессы — шаги по смягчению последствий для бизнеса и клуба. Есть ведь перед глазами пример с передачей акций «Динамо» от ВТБ в пользу Общества бело-голубых, а теперь и ЦСКА с ВЭБ занимаются тем же вопросом. «Ведется определенный процесс, чтобы выйти из-под санкций», — заявил на днях генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
По нашей информации, «Спартак» трансформируется по тем же причинам. И в юридическом плане Федун даже может уйти в тень. Но фактически продолжит руководить красно-белыми.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1