Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»

Что стоит за слухами о том, что нынешнего председателя совета директоров красно-белых заменит Александр Матыцын?

Кажется, в «Спартаке» никогда не будет спокойствия. Мало сентенций Заремы Салиховой о судействе и «Зените», ухода тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани, так еще и под Леонидом Федуном последнее время активно раскачивают кресло.

Telegram-каналы регулярно пишут, что владелец клуба в скором времени перестанет быть главным действующим лицом красно-белых. Вот и сегодня канал «КБ Телега» подлил масла в огонь, заявив: «Федун больше не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака», управлением клубом займется человек от «Лукойла», и это произойдет очень скоро. Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет. Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «Лукойла» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын».

Сам Федун отреагировал быстро и жестко. «Это бред. Я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — заявил Леонид Арнольдович «РБК».

Так почему инсайдеры, в том числе и авторитетные, так упорно отправляют многолетнего босса «Спартака» на покой?

Понятно, что основа всех слухов — изменения в нефтяной компании. Ее весной официально покинули глава Вагит Алекперов и его правая рука — Федун. А в последние два десятка лет в футболе повелось: говорим «Лукойл» — подразумеваем «Спартак», и наоборот. Компания — титульный спонсор клуба. И если в ней произошли тектонические изменения, то это не может никак не отразиться на самой популярной команде страны.

Определенные процессы идут (они действительно завершатся в сентябре) — вплоть до изменения состава совета директоров, что наверняка и дает основания для пересудов об уходе владельца. Однако, по данным «СЭ», кардинально в ближайшее время ничего не поменяется.

Как закрывал ранее Федун львиную часть расходов «Спартака», так и станет делать это дальше. Как принимал ключевые решения, так и будет. Как давал «Лукойл» свои 3-5 миллионов евро в год, так и продолжит.

В чем же соль перестановок, о которых упоминалось выше? Западноевропейские санкции пока никто не отменял. Есть предположение, что все текущие процессы — шаги по смягчению последствий для бизнеса и клуба. Есть ведь перед глазами пример с передачей акций «Динамо» от ВТБ в пользу Общества бело-голубых, а теперь и ЦСКА с ВЭБ занимаются тем же вопросом. «Ведется определенный процесс, чтобы выйти из-под санкций», — заявил на днях генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По нашей информации, «Спартак» трансформируется по тем же причинам. И в юридическом плане Федун даже может уйти в тень. Но фактически продолжит руководить красно-белыми.