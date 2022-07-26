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Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Что стоит за слухами о том, что нынешнего председателя совета директоров красно-белых заменит Александр Матыцын?

Кажется, в «Спартаке» никогда не будет спокойствия. Мало сентенций Заремы Салиховой о судействе и «Зените», ухода тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луки Каттани, так еще и под Леонидом Федуном последнее время активно раскачивают кресло.

Telegram-каналы регулярно пишут, что владелец клуба в скором времени перестанет быть главным действующим лицом красно-белых. Вот и сегодня канал «КБ Телега» подлил масла в огонь, заявив: «Федун больше не будет председательствовать в новом совете директоров «Спартака», управлением клубом займется человек от «Лукойла», и это произойдет очень скоро. Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет. Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «Лукойла» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын».

Леонид Федун, Дмитрий Баринов и Тимур Гурцкая. Покинет ли Федун «Спартак»? Баринов — в шорт-листе «Валенсии». Инсайды Тимура Гурцкая

Сам Федун отреагировал быстро и жестко. «Это бред. Я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — заявил Леонид Арнольдович «РБК».

Так почему инсайдеры, в том числе и авторитетные, так упорно отправляют многолетнего босса «Спартака» на покой?

Понятно, что основа всех слухов — изменения в нефтяной компании. Ее весной официально покинули глава Вагит Алекперов и его правая рука — Федун. А в последние два десятка лет в футболе повелось: говорим «Лукойл» — подразумеваем «Спартак», и наоборот. Компания — титульный спонсор клуба. И если в ней произошли тектонические изменения, то это не может никак не отразиться на самой популярной команде страны.

Определенные процессы идут (они действительно завершатся в сентябре) — вплоть до изменения состава совета директоров, что наверняка и дает основания для пересудов об уходе владельца. Однако, по данным «СЭ», кардинально в ближайшее время ничего не поменяется.

29&nbsp;мая 2022 года. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Церемония награждения. Леонид Федун. Евгений Мележиков: «Федун уходит? У нас нет такой информации»

Как закрывал ранее Федун львиную часть расходов «Спартака», так и станет делать это дальше. Как принимал ключевые решения, так и будет. Как давал «Лукойл» свои 3-5 миллионов евро в год, так и продолжит.

В чем же соль перестановок, о которых упоминалось выше? Западноевропейские санкции пока никто не отменял. Есть предположение, что все текущие процессы — шаги по смягчению последствий для бизнеса и клуба. Есть ведь перед глазами пример с передачей акций «Динамо» от ВТБ в пользу Общества бело-голубых, а теперь и ЦСКА с ВЭБ занимаются тем же вопросом. «Ведется определенный процесс, чтобы выйти из-под санкций», — заявил на днях генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По нашей информации, «Спартак» трансформируется по тем же причинам. И в юридическом плане Федун даже может уйти в тень. Но фактически продолжит руководить красно-белыми.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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