В победе «Зенита» нет сомнений, «Оренбург» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.

«Урал» — «Краснодар»

Сергей Балахнин — 1:2. Обе команды не очень хорошо провели предыдущий тур, а у «Урала» и в первом матче ничего не получилось. Все-таки поставлю тут на «Краснодар».

Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» выиграет. На мой взгляд, неудачный старт мотивирует «быков». Потенциал команды на сегодняшний день выше, чем у «Урала».

«Факел» — «Динамо»

Сергей Балахнин — 0:2. Конечно же, «Динамо», при всем моем интересе к «Факелу». Воронежская команда неплохо выглядела в первых играх, но москвичи сильнее. Бело-голубые еще далеки от своих же лучших образцов предыдущего сезона, но все равно сильнее «Факела».

Александр Кутиков — 1:3. «Факел» в некотором смысле удивляет, но «Динамо» — фаворит в паре и обязательно победит.

«Зенит» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 3:1. Самый интересный матч тура, хотя даже сейчас, после двух туров, можно сказать, что есть «Зенит», а есть все остальные. Победа питерцев будет неразгромной.

Александр Кутиков — 3:1. У меня нет сомнений в том, что «Зенит» победит. «Локомотив» — один из главных раздражителей для сине-бело-голубых.

«Сочи» — «Ахмат»

Сергей Балахнин — 1:1. Вот тут поставлю ничью. «Сочи» сейчас не тот, что был в прошлом чемпионате. Ушли многие футболисты, и поменялись тренеры. Но все-таки сочинцы играют дома, поэтому «Ахмат» не выиграет.

Александр Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. «Ахмат» — достаточно крепкий с точки организации игры коллектив, у которого теперь есть забивной форвард (Гамид Агалларов). У «Сочи» более серьезный подбор игроков, но им нужно привыкнуть к требованиям нового тренера.

«Нижний Новгород» — ЦСКА

Сергей Балахнин — 1:1. ЦСКА стартовал очень прилично. В «Нижнем Новгороде» тоже есть что-то привлекательное. Думаю, будет ничья, обе команды забьют.

Александр Кутиков — 0:2. Бесспорно, ЦСКА выиграет. Красно-синие на подъеме, показывают красивую и современную игру.

«Крылья Советов» — «Торпедо»

Сергей Балахнин — 2:0. «Торпедо» проиграло два матча без особых шансов, но все равно команда конкурентоспособная. Но тем не менее Самара выглядит очень прилично и играет дома. Поставлю на «Крылья».

Александр Кутиков — 2:1. Мне очень симпатичны «Крылья Советов», в том числе и потому, что мой отец там выступал. В самарской команде сейчас хороший тренер и масса молодых перспективных игроков. Они отлично понимают, в какой футбол играют. «Крылья» победят.

«Спартак» — «Оренбург»

Сергей Балахнин — 2:0. «Спартак» внушает оптимизм. Последняя игра с «Краснодаром» показала, что красно-белые на правильном пути.

Александр Кутиков — 3:1. Как болельщик «Спартака», я верю в команду. Мне понятна игра, которую пытается поставить новый тренер. И она мне очень нравится.

«Ростов» — «Химки»

Сергей Балахнин — 1:0. Оба клуба прилично выглядят на старте. Все-таки думаю, что дома «Ростов» выиграет. Тем более будет дикая жара, южане к этому привыкли, а «Химкам» будет тяжело.

Александр Кутиков — 2:1. Я всю жизнь поддерживаю Валерия Карпина, но и в «Химках» играет человек, который мне очень нравится, — Денис Глушаков. Думаю, что «Ростов» победит. У Карпина сильнее команда, и он сам более европейский и современный тренер, чем Сергей Юран.