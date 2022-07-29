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В победе «Зенита» нет сомнений, «Оренбург» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 3-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
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Тин Едвай и Иван Сергеев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин и бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков.

«Урал» — «Краснодар»

Сергей Балахнин — 1:2. Обе команды не очень хорошо провели предыдущий тур, а у «Урала» и в первом матче ничего не получилось. Все-таки поставлю тут на «Краснодар».

Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» выиграет. На мой взгляд, неудачный старт мотивирует «быков». Потенциал команды на сегодняшний день выше, чем у «Урала».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

«Факел» — «Динамо»

Сергей Балахнин — 0:2. Конечно же, «Динамо», при всем моем интересе к «Факелу». Воронежская команда неплохо выглядела в первых играх, но москвичи сильнее. Бело-голубые еще далеки от своих же лучших образцов предыдущего сезона, но все равно сильнее «Факела».

Александр Кутиков — 1:3. «Факел» в некотором смысле удивляет, но «Динамо» — фаворит в паре и обязательно победит.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

«Зенит» — «Локомотив»

Сергей Балахнин — 3:1. Самый интересный матч тура, хотя даже сейчас, после двух туров, можно сказать, что есть «Зенит», а есть все остальные. Победа питерцев будет неразгромной.

Александр Кутиков — 3:1. У меня нет сомнений в том, что «Зенит» победит. «Локомотив» — один из главных раздражителей для сине-бело-голубых.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Сочи» — «Ахмат»

Сергей Балахнин — 1:1. Вот тут поставлю ничью. «Сочи» сейчас не тот, что был в прошлом чемпионате. Ушли многие футболисты, и поменялись тренеры. Но все-таки сочинцы играют дома, поэтому «Ахмат» не выиграет.

Александр Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. «Ахмат» — достаточно крепкий с точки организации игры коллектив, у которого теперь есть забивной форвард (Гамид Агалларов). У «Сочи» более серьезный подбор игроков, но им нужно привыкнуть к требованиям нового тренера.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

«Нижний Новгород» — ЦСКА

Сергей Балахнин — 1:1. ЦСКА стартовал очень прилично. В «Нижнем Новгороде» тоже есть что-то привлекательное. Думаю, будет ничья, обе команды забьют.

Александр Кутиков — 0:2. Бесспорно, ЦСКА выиграет. Красно-синие на подъеме, показывают красивую и современную игру.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
ЦСКА

«Крылья Советов» — «Торпедо»

Сергей Балахнин — 2:0. «Торпедо» проиграло два матча без особых шансов, но все равно команда конкурентоспособная. Но тем не менее Самара выглядит очень прилично и играет дома. Поставлю на «Крылья».

Александр Кутиков — 2:1. Мне очень симпатичны «Крылья Советов», в том числе и потому, что мой отец там выступал. В самарской команде сейчас хороший тренер и масса молодых перспективных игроков. Они отлично понимают, в какой футбол играют. «Крылья» победят.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Торпедо М

«Спартак» — «Оренбург»

Сергей Балахнин — 2:0. «Спартак» внушает оптимизм. Последняя игра с «Краснодаром» показала, что красно-белые на правильном пути.

Александр Кутиков — 3:1. Как болельщик «Спартака», я верю в команду. Мне понятна игра, которую пытается поставить новый тренер. И она мне очень нравится.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

«Ростов» — «Химки»

Сергей Балахнин — 1:0. Оба клуба прилично выглядят на старте. Все-таки думаю, что дома «Ростов» выиграет. Тем более будет дикая жара, южане к этому привыкли, а «Химкам» будет тяжело.

Александр Кутиков — 2:1. Я всю жизнь поддерживаю Валерия Карпина, но и в «Химках» играет человек, который мне очень нравится, — Денис Глушаков. Думаю, что «Ростов» победит. У Карпина сильнее команда, и он сам более европейский и современный тренер, чем Сергей Юран.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Балахнин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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