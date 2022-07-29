В победе «Зенита» нет сомнений, «Оренбург» проиграет «Спартаку». Прогнозы на 3-й тур РПЛ
Сергей Балахнин — 1:2. Обе команды не очень хорошо провели предыдущий тур, а у «Урала» и в первом матче ничего не получилось. Все-таки поставлю тут на «Краснодар».
Александр Кутиков — 1:2. «Краснодар» выиграет. На мой взгляд, неудачный старт мотивирует «быков». Потенциал команды на сегодняшний день выше, чем у «Урала».
Сергей Балахнин — 0:2. Конечно же, «Динамо», при всем моем интересе к «Факелу». Воронежская команда неплохо выглядела в первых играх, но москвичи сильнее. Бело-голубые еще далеки от своих же лучших образцов предыдущего сезона, но все равно сильнее «Факела».
Александр Кутиков — 1:3. «Факел» в некотором смысле удивляет, но «Динамо» — фаворит в паре и обязательно победит.
Сергей Балахнин — 3:1. Самый интересный матч тура, хотя даже сейчас, после двух туров, можно сказать, что есть «Зенит», а есть все остальные. Победа питерцев будет неразгромной.
Александр Кутиков — 3:1. У меня нет сомнений в том, что «Зенит» победит. «Локомотив» — один из главных раздражителей для сине-бело-голубых.
Сергей Балахнин — 1:1. Вот тут поставлю ничью. «Сочи» сейчас не тот, что был в прошлом чемпионате. Ушли многие футболисты, и поменялись тренеры. Но все-таки сочинцы играют дома, поэтому «Ахмат» не выиграет.
Александр Кутиков — 1:1. Думаю, что будет ничья. «Ахмат» — достаточно крепкий с точки организации игры коллектив, у которого теперь есть забивной форвард (Гамид Агалларов). У «Сочи» более серьезный подбор игроков, но им нужно привыкнуть к требованиям нового тренера.
Сергей Балахнин — 1:1. ЦСКА стартовал очень прилично. В «Нижнем Новгороде» тоже есть что-то привлекательное. Думаю, будет ничья, обе команды забьют.
Александр Кутиков — 0:2. Бесспорно, ЦСКА выиграет. Красно-синие на подъеме, показывают красивую и современную игру.
Сергей Балахнин — 2:0. «Торпедо» проиграло два матча без особых шансов, но все равно команда конкурентоспособная. Но тем не менее Самара выглядит очень прилично и играет дома. Поставлю на «Крылья».
Александр Кутиков — 2:1. Мне очень симпатичны «Крылья Советов», в том числе и потому, что мой отец там выступал. В самарской команде сейчас хороший тренер и масса молодых перспективных игроков. Они отлично понимают, в какой футбол играют. «Крылья» победят.
Сергей Балахнин — 2:0. «Спартак» внушает оптимизм. Последняя игра с «Краснодаром» показала, что красно-белые на правильном пути.
Александр Кутиков — 3:1. Как болельщик «Спартака», я верю в команду. Мне понятна игра, которую пытается поставить новый тренер. И она мне очень нравится.
Сергей Балахнин — 1:0. Оба клуба прилично выглядят на старте. Все-таки думаю, что дома «Ростов» выиграет. Тем более будет дикая жара, южане к этому привыкли, а «Химкам» будет тяжело.
Александр Кутиков — 2:1. Я всю жизнь поддерживаю Валерия Карпина, но и в «Химках» играет человек, который мне очень нравится, — Денис Глушаков. Думаю, что «Ростов» победит. У Карпина сильнее команда, и он сам более европейский и современный тренер, чем Сергей Юран.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1