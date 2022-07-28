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Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Факела» в 1998 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В субботу, 30 июля, спустя 20 лет «Факел» проведет первый домашний матч в элитном дивизионе российского футбола — против московского «Динамо». Вспоминаем яркие эпизоды из истории выступлений «огнеопасных» в высшей лиге.

«Оболтус оболтусом»

«Факел» — участник первого чемпионата России. Воронежцы оказались в группе А вместе с московскими «Динамо» и «Локомотивом», владикавказским «Спартаком, ЦСКА, «Текстильщиком, «Уралмашем», «Океаном», ставропольским «Динамо», «Динамо-Газовиком» и не смогли финишировать в квартете лучших для попадания в финальную «пульку».

При этом стали соавторами первого хет-трика в истории российских чемпионатов. 8 апреля 1992 года они попали под каток столичного «Динамо» (0:5). Голкипер «Факела» Александр Филимонов трижды капитулировал после ударов форварда Виктора Леоненко.

— Когда играл за юношеские команды, пропускал и больше. А вот на взрослом уровне такой конфуз случился впервые. Этот матч считаю худшим в своей карьере, — сокрушался будущий голкипер «Спартака» и сборной России.

Филимонов перешел в воронежский «Факел» перед сезоном-1992 из «Дружбы» (Йошкар-Ола) за... бутылку водки.

— Я ведь Сашу за бутылку водки купил, — рассказывал потом «СЭ» тренер воронежцев Федор Новиков. — Не верите? Тогда слушайте. В «Факеле» не было вратаря. Приезжаю в Хосту, иду по улице и встречаю Володю Филимонова — он у меня в Йошкар-Оле играл. «Не поможешь с вратарем — может, кто на примете есть?» «Есть один, — отвечает. — Оболтус оболтусом, но если хотите, поедем посмотрим. Мы сегодня в Адлере спарринг проводим».

Александр Филимонов. Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского

Поехали. Смотрю. А парень-то, думаю, ничего. Спрашиваю у Володи: как, дескать, мне его взять? А вы, говорит, купите бутылочку и вечером ко мне в номер приходите. Покупаю, иду. А там главный тренер йошкар-олинской команды. Спрашиваю про вратаря. Нет проблем, отвечает. Если с отцом его договоритесь. И показывает на Володю!

За «Факел» Филимонов в общей сложности отыграл 36 матчей, пропустив 32 гола.

Многие прочили Леоненко звание лучшего бомбардира сезона-1992, однако оформив дубль в поединке с «Текстильщиком» в следующем туре, он вскоре пропал.

— Леоненко исчез из команды еще перед поездкой на матч с Тюменью. По нашим данным, он сейчас находится в Киеве, в «Динамо», — недоумевал главный тренер москвичей Валерий Газзаев. — С нашей стороны все пункты контракта выполняются от начала и до конца. Поэтому я и смею утверждать: Леоненко нарушил все этические и профессиональные нормы. И с нашей стороны к нему будут применены строжайшие санкции.

УЕФА после обращения российского клуба дисквалифицировал Леоненко до конца сезона, и он не помог киевлянам в золотом матче первого чемпионата Украины против «Таврии» (0:1).

Александр Филимонов в составе "Факела".
Александр Филимонов в составе «Факела».

Побег Есипова

Полузащитник «Факела» Валерий Есипов по примеру Леоненко тоже решился на самовольный переезд в столицу Украины, но из-за позиции ФИФА провел за киевлян всего семь матчей. Осенью 1992 года он вернулся в Россию, подписав контракт с «Ротором».

— В третьем и четвертом турах «Факел», за который я тогда выступал, приехал в Москву, и его разгромили сначала ЦСКА — 0:4, а потом «Динамо» — 0:5, — рассказывал Есипов в интервью «СЭ» в 1998 году. — После игры, помню, мы сидели с друзьями по команде — Шипиловым, Пироговым и Сафроновым — в гостинице «Ленинградская» и мучили друг друга вопросом, кого из нас после этих матчей пригласят в классную команду. Посмеялись сквозь слезы и разошлись по номерам. И сразу после этого разговора мне позвонил кто-то, представившийся селекционером киевского «Динамо» Сучковым, и пригласил в этот клуб. Так я оказался в столице Украины.

Суббота. Самара. &quot;Крылья Советов&quot; - &quot;Ротор&quot; - 1:1. Болельщики &quot;Крыльев&quot; - все как Андрей Тихонов. Аленичева уже не догнать? Или как Есипов огорчил Тихонова. И «Тихоновых»

— Много игр успели сыграть за «Динамо» до дисквалификации в связи с самовольным переходом в зарубежный клуб?

— Семь. Пять раз был в основе и дважды вышел на замену. А потом стало известно о санкциях УЕФА в отношении Леоненко и меня. Не сомневаюсь, что на дно я тогда пошел в качестве «прицепа» к Виктору. В отличие от меня Леоненко в то время уже был популярным форвардом, и скандал европейского масштаба был раздут из-за его имени. Но логика такова, что раз дисквалифицирован Леоненко, то и Есипову такое не должно сойти с рук.

— Леоненко остался в Киеве, вы же практически сразу уехали в Волгоград. Не лучше ли было переждать?

— Когда я был на Украине, мне из «Ротора» звонили, наверное, раз пять. Я не отказывался категорически, но ехать никуда не собирался — в «Динамо» меня все устраивало. Однако мне грозила дисквалификация на неопределенный срок, а я хотел играть в футбол. Ждать я не мог, тем более что у меня в это время жена была беременна, и неопределенность пугала. За мной приехали из Волгограда, и я без паспорта, который остался в динамовском клубе, сел на самолет и улетел из Киева. И тут «Ротор» провел хитрую операцию. Моей жене позвонили и сказали, что я подписал контракт с волгоградцами и никаких проблем у меня больше не будет. На следующий же день она, тоже без паспорта, прилетела в Волгоград. В итоге выбора у меня уже не было, и я остался в «Роторе». Паспорта же спустя некоторое время из Киева переслали.

Валерий Есипов. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Валерий Есипов.
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Бобер

Воронежский талисман Бобер Фаворит является одним из первых в истории российского футбола клубных маскотов. Впервые Бобер появился на публике 11 апреля 1999 года перед первым домашним матчем «Факела» сезона-1999 против «Спартака» (Орехово-Зуево).

На рубеже девяностых и двухтысячных воронежский клуб был законодателем мод в создании околофутбольных шоу — конкурсы для болельщиков, шоу байкеров и парашютистов, салюты после побед. Фаворит общался с болельщиками с помощью радиомикрофона, став первым в стране говорящим талисманом. Имя артиста, скрывавшегося в ростовой кукле Бобра, тщательно скрывалось. Лишь в конце сезона-1999, когда «Факел» оформил выход в высшую лигу, Александр Чувардин снял голову Бобра — болельщики понесли артиста на руках.

Роман Асхабадзе. Успеет ли «Факел» подготовить стадион к РПЛ? Почему клуб не платил агентам? Каким будет бюджет? Интервью Романа Асхабадзе

— Когда планировался мой первый выход на футбольное поле, меня хотели эффектно представить болельщикам — я должен был спускаться на стадион по веревочной лестнице с вертолета. Но от этой задумки отказались из соображений безопасности. Голова ведь как парус: воздушным потоком меня могло сорвать вниз, — рассказывал Чувардин в интервью РИА «Воронеж».

— Я уже не был «бобром» и пришел на матч как обычный болельщик, — вспоминал Чувардин — «Факел» никак не мог забить гол, и по трибуне, на которой я сидел, пошла «волна». Все говорили: «Санек, иди на поле!» Я поначалу отказывался: на поле меня не пустят — там полицейские кордоны. Но болельщики меня все же уговорили. Я спрыгнул с Восточной трибуны и, размахивая флагом «Факела», побежал по кромке поля вдоль трибун к стоявшей на стадионе конструкции-вышке. За мной погнались полицейские. Но я успел добежать и взобраться с флагом на высоту. Стадион ликовал, а «Факел» забил долгожданный гол и выиграл. Вот бы найти видеозапись этого момента! Наверняка она у кого-то осталась...

Бобер - талисман "Факела". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Бобер — талисман «Факела».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Титова я могу поставить в один ряд с Зиданом»

5 августа 2000 года «Факел» одержал, пожалуй, самую громкую и яркую победу в своей истории. При поддержке 23 тысяч болельщиков на родном стадионе был повержен флагман российского футбола — московский «Спартак» Олега Романцева!

В том сезоне красно-белые вели борьбу за очередное золото с «Локомотивом». К началу августа «Спартак» опережал железнодорожников на четыре очка, правда, проведя на две игры больше. Поражение в Воронеже могло стать роковым.

Чемпионы России не могли рассчитывать на травмированного Титова. Его место в центре поля занял Калиниченко.

— Лидер у нас травмирован. Титова я лично могу поставить в один ряд с Зиданом, — заявил после матча помощник Романцева Вячеслав Грозный. — Он у нас диспетчер, сидит на пульте. Вот представьте, что на производстве убрали того, кто регулирует все. Перекрыли все задвижки, и никто не знает, как их повернуть, под каким углом.

За первый тайм именитые гости лишь один раз пробили по воротам Гончарова. Сделал это Ширко, которому суждено было стать антигероем поединка. А вот выпад хозяев на 27-й минуте увенчался успехом. Тчуйсе решил прервать длинную передачу головой, но толком до мяча не добрался, и вместо выноса получилась скидка в ноги Юминову. Тот катнул мяч под удар Шуканову, и Филимонов только проводил глазами футбольный снаряд, пущенный с 17 метров.

Чуть позже Шуканов мог оформить дубль. Воспользовавшись ошибкой Бушманова, он убежал на рандеву с Филимоновым, однако сил на удар у него, видимо, не хватило — хавбек просто катнул мяч в руки голкиперу.

"Спартак" - "Факел". Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
«Спартак» — «Факел».
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Ва-ле-ра!!!»

После перерыва подопечные Романцева резко прибавили и могли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Один Ширко дважды из убойных позиций не попал в створ, направляя мяч выше цели.

Но в целом весь «Факел» бился как лев. Отдельных лестных слов заслуживал Черкес. 23-летний футболист, занявший место правого полузащитника, не дал своему визави показать себя в полной мере. А играл он, на секундочку, против Тихонова.

На 77-й минуте стадион взорвался овациями. На замену вышел легенда воронежского футбола и бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров.

23 октября 1989 года. &quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; (Киев) - 2:1. Гол Валерия ШМАРОВА на последней минуте принес &quot;Спартаку&quot; золотые медали. Валерий Шмаров: шипы Зидана

«35-летний ветеран обязан был вернуться в футбол именно так — матчем против своей бывшей команды, где он и стал легендой, — писал корреспондент «СЭ». — Когда Шмаров побежал к лавке переобуваться, стадион взревел. Когда он вышел к бровке, народ устроил ему овацию, а когда Шмаров пожал руку герою матча Шуканову и ступил на газон, зрители встали и под гром аплодисментов принялись скандировать: «Ва-ле-ра!» Он вернулся. Вернулся, чтобы встряхнуть заметно уставших партнеров. Шмаров бегал от штрафной до штрафной, боролся с защитниками и едва не забил — со штрафного, который Филимонов отбил с превеликим трудом».

За пять минут до финального свистка диктор по стадиону объявил о том, что при победе «Факела» футболистов ждут губернаторские почести, а сам глава региона теперь уверен, что команда не вылетит из высшего дивизиона.

— Эти слова едва не довели меня до инфаркта, — признался на пресс-конференции рулевой хозяев Валерий Нененко. — Фарт можно такими словами сбить...

Валерий Шмаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Шмаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«О том, что Ширко не забивает, вся страна в курсе уже года три»

«Факел» в итоге сохранил прописку в высшей лиге, заняв 13-е место. А «Спартак» в 8-й раз стал чемпионом России, опередив «Локомотив» на восемь очков.

Романцев на пресс-конференцию не пришел, а заменявший его Грозный посетовал на судейство и невезение.

— Говорить о судьях, вероятно, излишне — мы уже много и долго дискутируем на эту тему, но ничего не меняется. После скандальной работы господина Кожухова для «Спартака» так ничего и не изменилось в лучшую сторону. И вряд ли изменится, судя по сегодняшнему матчу. Есть люди, которые не хотят очередного чемпионства «Спартака» и делают все возможное для реализации собственного замысла. Сезон проходит под девизом: хорош любой чемпион, но не «Спартак». Обидно проигрывать, когда твоя команда создает массу моментов у ворот соперника. Один Ширко мог четыре раза поразить цель, но всякий раз бил мимо. «Факел» же создал всего одну острую ситуацию у наших ворот, зато победил. Это футбол, за такие его проделки он любим и почитаем болельщиками, хотя нам от такой нелогичности никакого проку, одна горечь. Мы футболистов приучаем не биться на поле, а забивать голы, комбинировать. В том, что самоотверженность воронежцев принесла им победу, виноваты только мы сами. Забей гол — футбол будет иным, соперник уже не сможет позволять себе держать по девять полевых игроков возле штрафной площади.

27 октября 2001 года. Москва. Лужники. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 3:1. Красно-белые празднуют золото со своими фанатами. Золотой «Спартак"-2001. Где они сейчас

С этими словами Грозный удалился, а Нененко в долгу не остался.

— Думаю, что Олег Иванович [Романцев] был бы более деликатным. Конечно, «Факел» в Москве понравился больше, коли проиграл. Только я тоже могу припомнить, что в том матче рефери Гусев взял и изобрел пенальти в ворота моей команды при счете 1:0 в пользу «Факела». Так что «Спартак» напрасно так уж яростно пеняет на судей. Они у нас всегда ошибались и будут ошибаться, а Фролов, кажется, сегодня результативных ошибок не допускал. А что Ширко не забивает, то это проблема «Спартака», о которой вся страна, впрочем, в курсе уже года три. Он и раньше с пяти метров в пустые ворота не мог попасть, а тут сложнее было — защитники кругом. А заговор против чемпиона искать просто, хотя никто «Локомотиву» очки раздаривать не собирается.

Александр Ширко. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Ширко.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Аршавин: «Я не собирался забивать»

В апреле 2001 года «Факел» на своем поле уступил «Зениту» (1:2). Победу питерцам принес Андрей Аршавин. Это был первый гол будущего капитана сборной России в высшей лиге.

В конце первого тайма от 19-летнего хавбека все ждали передачи в центр, а он пробил с острого угла. Удар у студента питерского университета технологии и дизайна получился каллиграфически выверенным: мяч влетел в сетку впритирку с дальней стойкой — Гончаров был бессилен выручить команду.

Суббота. &quot;Арсенал&quot; - &quot;Стоук Сити&quot; - 2:0. 26-я минута. Только что Андрей АРШАВИН забил свой юбилейный гол. Фото REUTERS Андрей Аршавин: «Если напрягусь, голов семьдесят вспомню»

— Да я вообще не собирался забивать, — хитро улыбнулся Аршавин после игры. — Рассчитывал сделать с фланга прострел на Поповича, но в последний момент вдруг изменил решение.

— Значит, получился экспромт?

— Честно говоря, очень удивился тому, что так удачно попал в недоступную для вратаря «Факела» зону. Наверное, представься еще раз такая возможность, не смог бы повторить удар.

В опросе «СЭ» на лучший гол тура удар Аршавина занял третье место. «Стоит отметить всю комбинацию «Зенита»: и пас Кержакова, выполненный нападающим через себя, и завершающий удар с острого угла Аршавина были выполнены безупречно», — подытожило наше издание.

Андрей Аршавин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Андрей Аршавин.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Черный день

18 августа 2001 года «Факел» с треском проиграл дома «Спартаку» — 0:5. По дублю оформили Цихмейструк и Робсон. Но гораздо страшнее было не поражение со столь крупным счетом, а гибель человека.

Вообще в день матча в Воронеже все как-то сразу пошло не так. Сначала отменили шоу с участием парашютистов и вертолетов — городская администрация запретила полеты и прыжки экстремалов над городом. Потом выяснилось, что взял отпуск Бобер, талисман «Факела», роль которого исполняет вполне реальный живой человек. Не сложилось и с самодеятельностью, которая должна была новыми песнями о любимой команде заводить стадион. В итоге от проанонсированной развлекательной программы осталось лишь байк-шоу, которое решили перенести на перерыв. Знали бы, что получится, — отменили бы вовсе.

Один из участников шоу за пять минут до начала второго тайма, разогнавшись на своей «Ямахе», не справился с управлением и врезался в ограждение, расположенное под Южной трибуной, где находились работники обслуживающего персонала стадиона. Пробившись к месту события, корреспондент «СЭ» увидел двух лежащих женщин, над которыми сразу принялись колдовать врачи. Через некоторое время их, как и мотоциклиста, увезла «скорая помощь». Подобные шоу на воронежском стадионе устраивались и раньше и проходили без эксцессов.

Но на сей раз осечка мотоциклиста завершилась трагедией.

— В субботу вечером к нам поступила Валентина Мазалова (1950 г. р.) с тяжелой черепно-мозговой травмой, которая уже была несовместима с жизнью, — сказал специально для «СЭ» заместитель главврача городской больницы скорой медицинской помощи Владимир Хаустов. — В течение часа врачи пытались вмешаться в ситуацию, но вскоре пациентка умерла...

Александр Филимонов
Валерий Есипов
Виктор Леоненко
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
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30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
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