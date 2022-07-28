Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге

В субботу, 30 июля, спустя 20 лет «Факел» проведет первый домашний матч в элитном дивизионе российского футбола — против московского «Динамо». Вспоминаем яркие эпизоды из истории выступлений «огнеопасных» в высшей лиге.

«Оболтус оболтусом»

«Факел» — участник первого чемпионата России. Воронежцы оказались в группе А вместе с московскими «Динамо» и «Локомотивом», владикавказским «Спартаком, ЦСКА, «Текстильщиком, «Уралмашем», «Океаном», ставропольским «Динамо», «Динамо-Газовиком» и не смогли финишировать в квартете лучших для попадания в финальную «пульку».

При этом стали соавторами первого хет-трика в истории российских чемпионатов. 8 апреля 1992 года они попали под каток столичного «Динамо» (0:5). Голкипер «Факела» Александр Филимонов трижды капитулировал после ударов форварда Виктора Леоненко.

— Когда играл за юношеские команды, пропускал и больше. А вот на взрослом уровне такой конфуз случился впервые. Этот матч считаю худшим в своей карьере, — сокрушался будущий голкипер «Спартака» и сборной России.

Филимонов перешел в воронежский «Факел» перед сезоном-1992 из «Дружбы» (Йошкар-Ола) за... бутылку водки.

— Я ведь Сашу за бутылку водки купил, — рассказывал потом «СЭ» тренер воронежцев Федор Новиков. — Не верите? Тогда слушайте. В «Факеле» не было вратаря. Приезжаю в Хосту, иду по улице и встречаю Володю Филимонова — он у меня в Йошкар-Оле играл. «Не поможешь с вратарем — может, кто на примете есть?» «Есть один, — отвечает. — Оболтус оболтусом, но если хотите, поедем посмотрим. Мы сегодня в Адлере спарринг проводим».

Поехали. Смотрю. А парень-то, думаю, ничего. Спрашиваю у Володи: как, дескать, мне его взять? А вы, говорит, купите бутылочку и вечером ко мне в номер приходите. Покупаю, иду. А там главный тренер йошкар-олинской команды. Спрашиваю про вратаря. Нет проблем, отвечает. Если с отцом его договоритесь. И показывает на Володю!

За «Факел» Филимонов в общей сложности отыграл 36 матчей, пропустив 32 гола.

Многие прочили Леоненко звание лучшего бомбардира сезона-1992, однако оформив дубль в поединке с «Текстильщиком» в следующем туре, он вскоре пропал.

— Леоненко исчез из команды еще перед поездкой на матч с Тюменью. По нашим данным, он сейчас находится в Киеве, в «Динамо», — недоумевал главный тренер москвичей Валерий Газзаев. — С нашей стороны все пункты контракта выполняются от начала и до конца. Поэтому я и смею утверждать: Леоненко нарушил все этические и профессиональные нормы. И с нашей стороны к нему будут применены строжайшие санкции.

УЕФА после обращения российского клуба дисквалифицировал Леоненко до конца сезона, и он не помог киевлянам в золотом матче первого чемпионата Украины против «Таврии» (0:1).

Александр Филимонов в составе «Факела».

Побег Есипова

Полузащитник «Факела» Валерий Есипов по примеру Леоненко тоже решился на самовольный переезд в столицу Украины, но из-за позиции ФИФА провел за киевлян всего семь матчей. Осенью 1992 года он вернулся в Россию, подписав контракт с «Ротором».

— В третьем и четвертом турах «Факел», за который я тогда выступал, приехал в Москву, и его разгромили сначала ЦСКА — 0:4, а потом «Динамо» — 0:5, — рассказывал Есипов в интервью «СЭ» в 1998 году. — После игры, помню, мы сидели с друзьями по команде — Шипиловым, Пироговым и Сафроновым — в гостинице «Ленинградская» и мучили друг друга вопросом, кого из нас после этих матчей пригласят в классную команду. Посмеялись сквозь слезы и разошлись по номерам. И сразу после этого разговора мне позвонил кто-то, представившийся селекционером киевского «Динамо» Сучковым, и пригласил в этот клуб. Так я оказался в столице Украины.

— Много игр успели сыграть за «Динамо» до дисквалификации в связи с самовольным переходом в зарубежный клуб?

— Семь. Пять раз был в основе и дважды вышел на замену. А потом стало известно о санкциях УЕФА в отношении Леоненко и меня. Не сомневаюсь, что на дно я тогда пошел в качестве «прицепа» к Виктору. В отличие от меня Леоненко в то время уже был популярным форвардом, и скандал европейского масштаба был раздут из-за его имени. Но логика такова, что раз дисквалифицирован Леоненко, то и Есипову такое не должно сойти с рук.

— Леоненко остался в Киеве, вы же практически сразу уехали в Волгоград. Не лучше ли было переждать?

— Когда я был на Украине, мне из «Ротора» звонили, наверное, раз пять. Я не отказывался категорически, но ехать никуда не собирался — в «Динамо» меня все устраивало. Однако мне грозила дисквалификация на неопределенный срок, а я хотел играть в футбол. Ждать я не мог, тем более что у меня в это время жена была беременна, и неопределенность пугала. За мной приехали из Волгограда, и я без паспорта, который остался в динамовском клубе, сел на самолет и улетел из Киева. И тут «Ротор» провел хитрую операцию. Моей жене позвонили и сказали, что я подписал контракт с волгоградцами и никаких проблем у меня больше не будет. На следующий же день она, тоже без паспорта, прилетела в Волгоград. В итоге выбора у меня уже не было, и я остался в «Роторе». Паспорта же спустя некоторое время из Киева переслали.

Валерий Есипов. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Бобер

Воронежский талисман Бобер Фаворит является одним из первых в истории российского футбола клубных маскотов. Впервые Бобер появился на публике 11 апреля 1999 года перед первым домашним матчем «Факела» сезона-1999 против «Спартака» (Орехово-Зуево).

На рубеже девяностых и двухтысячных воронежский клуб был законодателем мод в создании околофутбольных шоу — конкурсы для болельщиков, шоу байкеров и парашютистов, салюты после побед. Фаворит общался с болельщиками с помощью радиомикрофона, став первым в стране говорящим талисманом. Имя артиста, скрывавшегося в ростовой кукле Бобра, тщательно скрывалось. Лишь в конце сезона-1999, когда «Факел» оформил выход в высшую лигу, Александр Чувардин снял голову Бобра — болельщики понесли артиста на руках.

— Когда планировался мой первый выход на футбольное поле, меня хотели эффектно представить болельщикам — я должен был спускаться на стадион по веревочной лестнице с вертолета. Но от этой задумки отказались из соображений безопасности. Голова ведь как парус: воздушным потоком меня могло сорвать вниз, — рассказывал Чувардин в интервью РИА «Воронеж».

— Я уже не был «бобром» и пришел на матч как обычный болельщик, — вспоминал Чувардин — «Факел» никак не мог забить гол, и по трибуне, на которой я сидел, пошла «волна». Все говорили: «Санек, иди на поле!» Я поначалу отказывался: на поле меня не пустят — там полицейские кордоны. Но болельщики меня все же уговорили. Я спрыгнул с Восточной трибуны и, размахивая флагом «Факела», побежал по кромке поля вдоль трибун к стоявшей на стадионе конструкции-вышке. За мной погнались полицейские. Но я успел добежать и взобраться с флагом на высоту. Стадион ликовал, а «Факел» забил долгожданный гол и выиграл. Вот бы найти видеозапись этого момента! Наверняка она у кого-то осталась...

Бобер — талисман «Факела». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Титова я могу поставить в один ряд с Зиданом»

5 августа 2000 года «Факел» одержал, пожалуй, самую громкую и яркую победу в своей истории. При поддержке 23 тысяч болельщиков на родном стадионе был повержен флагман российского футбола — московский «Спартак» Олега Романцева!

В том сезоне красно-белые вели борьбу за очередное золото с «Локомотивом». К началу августа «Спартак» опережал железнодорожников на четыре очка, правда, проведя на две игры больше. Поражение в Воронеже могло стать роковым.

Чемпионы России не могли рассчитывать на травмированного Титова. Его место в центре поля занял Калиниченко.

— Лидер у нас травмирован. Титова я лично могу поставить в один ряд с Зиданом, — заявил после матча помощник Романцева Вячеслав Грозный. — Он у нас диспетчер, сидит на пульте. Вот представьте, что на производстве убрали того, кто регулирует все. Перекрыли все задвижки, и никто не знает, как их повернуть, под каким углом.

За первый тайм именитые гости лишь один раз пробили по воротам Гончарова. Сделал это Ширко, которому суждено было стать антигероем поединка. А вот выпад хозяев на 27-й минуте увенчался успехом. Тчуйсе решил прервать длинную передачу головой, но толком до мяча не добрался, и вместо выноса получилась скидка в ноги Юминову. Тот катнул мяч под удар Шуканову, и Филимонов только проводил глазами футбольный снаряд, пущенный с 17 метров.

Чуть позже Шуканов мог оформить дубль. Воспользовавшись ошибкой Бушманова, он убежал на рандеву с Филимоновым, однако сил на удар у него, видимо, не хватило — хавбек просто катнул мяч в руки голкиперу.

«Спартак» — «Факел». Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

«Ва-ле-ра!!!»

После перерыва подопечные Романцева резко прибавили и могли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Один Ширко дважды из убойных позиций не попал в створ, направляя мяч выше цели.

Но в целом весь «Факел» бился как лев. Отдельных лестных слов заслуживал Черкес. 23-летний футболист, занявший место правого полузащитника, не дал своему визави показать себя в полной мере. А играл он, на секундочку, против Тихонова.

На 77-й минуте стадион взорвался овациями. На замену вышел легенда воронежского футбола и бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров.

«35-летний ветеран обязан был вернуться в футбол именно так — матчем против своей бывшей команды, где он и стал легендой, — писал корреспондент «СЭ». — Когда Шмаров побежал к лавке переобуваться, стадион взревел. Когда он вышел к бровке, народ устроил ему овацию, а когда Шмаров пожал руку герою матча Шуканову и ступил на газон, зрители встали и под гром аплодисментов принялись скандировать: «Ва-ле-ра!» Он вернулся. Вернулся, чтобы встряхнуть заметно уставших партнеров. Шмаров бегал от штрафной до штрафной, боролся с защитниками и едва не забил — со штрафного, который Филимонов отбил с превеликим трудом».

За пять минут до финального свистка диктор по стадиону объявил о том, что при победе «Факела» футболистов ждут губернаторские почести, а сам глава региона теперь уверен, что команда не вылетит из высшего дивизиона.

— Эти слова едва не довели меня до инфаркта, — признался на пресс-конференции рулевой хозяев Валерий Нененко. — Фарт можно такими словами сбить...

Валерий Шмаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«О том, что Ширко не забивает, вся страна в курсе уже года три»

«Факел» в итоге сохранил прописку в высшей лиге, заняв 13-е место. А «Спартак» в 8-й раз стал чемпионом России, опередив «Локомотив» на восемь очков.

Романцев на пресс-конференцию не пришел, а заменявший его Грозный посетовал на судейство и невезение.

— Говорить о судьях, вероятно, излишне — мы уже много и долго дискутируем на эту тему, но ничего не меняется. После скандальной работы господина Кожухова для «Спартака» так ничего и не изменилось в лучшую сторону. И вряд ли изменится, судя по сегодняшнему матчу. Есть люди, которые не хотят очередного чемпионства «Спартака» и делают все возможное для реализации собственного замысла. Сезон проходит под девизом: хорош любой чемпион, но не «Спартак». Обидно проигрывать, когда твоя команда создает массу моментов у ворот соперника. Один Ширко мог четыре раза поразить цель, но всякий раз бил мимо. «Факел» же создал всего одну острую ситуацию у наших ворот, зато победил. Это футбол, за такие его проделки он любим и почитаем болельщиками, хотя нам от такой нелогичности никакого проку, одна горечь. Мы футболистов приучаем не биться на поле, а забивать голы, комбинировать. В том, что самоотверженность воронежцев принесла им победу, виноваты только мы сами. Забей гол — футбол будет иным, соперник уже не сможет позволять себе держать по девять полевых игроков возле штрафной площади.

С этими словами Грозный удалился, а Нененко в долгу не остался.

— Думаю, что Олег Иванович [Романцев] был бы более деликатным. Конечно, «Факел» в Москве понравился больше, коли проиграл. Только я тоже могу припомнить, что в том матче рефери Гусев взял и изобрел пенальти в ворота моей команды при счете 1:0 в пользу «Факела». Так что «Спартак» напрасно так уж яростно пеняет на судей. Они у нас всегда ошибались и будут ошибаться, а Фролов, кажется, сегодня результативных ошибок не допускал. А что Ширко не забивает, то это проблема «Спартака», о которой вся страна, впрочем, в курсе уже года три. Он и раньше с пяти метров в пустые ворота не мог попасть, а тут сложнее было — защитники кругом. А заговор против чемпиона искать просто, хотя никто «Локомотиву» очки раздаривать не собирается.

Александр Ширко. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Аршавин: «Я не собирался забивать»

В апреле 2001 года «Факел» на своем поле уступил «Зениту» (1:2). Победу питерцам принес Андрей Аршавин. Это был первый гол будущего капитана сборной России в высшей лиге.

В конце первого тайма от 19-летнего хавбека все ждали передачи в центр, а он пробил с острого угла. Удар у студента питерского университета технологии и дизайна получился каллиграфически выверенным: мяч влетел в сетку впритирку с дальней стойкой — Гончаров был бессилен выручить команду.

— Да я вообще не собирался забивать, — хитро улыбнулся Аршавин после игры. — Рассчитывал сделать с фланга прострел на Поповича, но в последний момент вдруг изменил решение.

— Значит, получился экспромт?

— Честно говоря, очень удивился тому, что так удачно попал в недоступную для вратаря «Факела» зону. Наверное, представься еще раз такая возможность, не смог бы повторить удар.

В опросе «СЭ» на лучший гол тура удар Аршавина занял третье место. «Стоит отметить всю комбинацию «Зенита»: и пас Кержакова, выполненный нападающим через себя, и завершающий удар с острого угла Аршавина были выполнены безупречно», — подытожило наше издание.

Андрей Аршавин. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Черный день

18 августа 2001 года «Факел» с треском проиграл дома «Спартаку» — 0:5. По дублю оформили Цихмейструк и Робсон. Но гораздо страшнее было не поражение со столь крупным счетом, а гибель человека.

Вообще в день матча в Воронеже все как-то сразу пошло не так. Сначала отменили шоу с участием парашютистов и вертолетов — городская администрация запретила полеты и прыжки экстремалов над городом. Потом выяснилось, что взял отпуск Бобер, талисман «Факела», роль которого исполняет вполне реальный живой человек. Не сложилось и с самодеятельностью, которая должна была новыми песнями о любимой команде заводить стадион. В итоге от проанонсированной развлекательной программы осталось лишь байк-шоу, которое решили перенести на перерыв. Знали бы, что получится, — отменили бы вовсе.

Один из участников шоу за пять минут до начала второго тайма, разогнавшись на своей «Ямахе», не справился с управлением и врезался в ограждение, расположенное под Южной трибуной, где находились работники обслуживающего персонала стадиона. Пробившись к месту события, корреспондент «СЭ» увидел двух лежащих женщин, над которыми сразу принялись колдовать врачи. Через некоторое время их, как и мотоциклиста, увезла «скорая помощь». Подобные шоу на воронежском стадионе устраивались и раньше и проходили без эксцессов.

Но на сей раз осечка мотоциклиста завершилась трагедией.

— В субботу вечером к нам поступила Валентина Мазалова (1950 г. р.) с тяжелой черепно-мозговой травмой, которая уже была несовместима с жизнью, — сказал специально для «СЭ» заместитель главврача городской больницы скорой медицинской помощи Владимир Хаустов. — В течение часа врачи пытались вмешаться в ситуацию, но вскоре пациентка умерла...