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Веденеев: «В основном результат зависит больше не от тренера, а от селекционного отдела и наличия средств»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с питерским клубом.

«Несколько неожиданно. Именно в тот момент, когда команда стала играть хуже. Как всегда, «Зенит» поступает нестандартно. Заслужил ли Семак продление сразу на 6 лет? На этот вопрос нет ответа, потому что тренеров много как хороших, так и плохих. В основном результат зависит больше не от тренера, а от селекционного отдела и наличия средств, чтобы покупать хороших игроков. У «Зенита» они есть, и селекционный отдел хорошо работает. Руководство, наверное, решило, что здесь нет смысла менять тренера. Все равно от этого игра не улучшится и не ухудшится. Надо просто заниматься правильным комплектованием», — цитирует «Спорт День за Днем» Веденеева.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vedeneev-rukovodstvo-zenita-reshilo-chto-net-smysla-menyat-trenera-
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Сергей Веденеев
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