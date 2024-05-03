Рианчо: «Продление контракта с Семаком до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с питерским клубом.

«Сергей Семак — опытный тренер, который обладает большим талантом. Я думаю, что продление его контракта до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех, триумф. Он будет расти вместе с клубом, который дал ему такую возможность. Желаю Сергею больших успехов», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.