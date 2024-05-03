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Рианчо: «Продление контракта с Семаком до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал договоренность о продлении контракта Сергея Семака с питерским клубом.

«Сергей Семак — опытный тренер, который обладает большим талантом. Я думаю, что продление его контракта до 2030 года — это не катастрофа, а огромный успех, триумф. Он будет расти вместе с клубом, который дал ему такую возможность. Желаю Сергею больших успехов», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-prodlenie-kontrakta-semaka-s-zenitom-ne-katastrofa-a-triumf/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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