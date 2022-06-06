Успеет ли «Факел» подготовить стадион к РПЛ? Почему клуб не платил агентам? Каким будет бюджет? Интервью Романа Асхабадзе

«СЭ» поговорил с генеральным директором воронежского клуба.

Развязка

— Последний тур первенства ФНЛ получился невероятным. В онлайн-режиме менялись команды, которые напрямую выходили в РПЛ. Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк после матча с «Кубанью» даже признался, что тренерский штаб просил у доктора валидол. А как вы смотрели матч «Факела» с «Балтикой»? Может быть, тоже не обошлось без успокоительного средства?

— Положа руку на сердце, могу сказать, что я точно не смотрел другие матчи. Мы изначально договорились, что двигаемся от игры к игре, не следим за конкурентами. Я эту линию выдерживал. Единственное — из-за того, что в матче «Балтика» — «Факел» добавили больше времени, мы чуть раньше узнали, как сыграли «Оренбург» и «Торпедо». Поэтому, наверное, у меня эмоции были более сдержанные по сравнению с теми, кто в режиме онлайн наблюдал за всеми встречами претендентов на выход в РПЛ.

— За пять туров до финиша многие специалисты уже видели в РПЛ «Оренбург» и «Торпедо».

— Я, честно говоря, не обращал внимания на то, кто что пишет и говорит. Мы отталкивались только от себя. Понимали, что нам будет тяжелее всех. Два последних тура — на выезде. Сначала Липецк, потом Калининград. Концентрировались только на своих возможностях. Договорились с ребятами, что нужно выиграть все матчи, а уже потом заглянуть в таблицу. Футболисты — молодцы. Они до конца верили, что все реально.

— Неужели после поражения в Хабаровске не опустились руки? Ведь именно тогда многие «похоронили» «Факел».

— Если бы нас по ходу всего сезона выбивали из колеи поражения, мы бы не добились такого результата — исторического для Воронежа и Воронежской области. Конечно, мы расстраивались после потерь очков, но двигались дальше. И потом — а много ли команд побеждало в Хабаровске? Меня больше огорчали поражения в первой части сезона и в начале весны.

Футболисты «Факела» радуются выходу в РПЛ. пресс-служба «Факела»

СМС от Карпина

— Имеете в виду матч с «Торпедо»?

— Да. Там была совершенно равная игра. Но потом этот глупый пенальти в самой концовке... Сыграй мы с «Торпедо» хотя бы вничью, могли бы завершить сезон на первом месте. Ну ничего страшного. Мы довольно быстро забываем предыдущие матчи. После Хабаровска в четырех играх набрали максимально возможное количество очков. Ребята выдержали, хотя на самом деле им было очень тяжело. В какой-то момент я действительно подумал о том, что команда может надломиться.

— Вот как?

— Ну да. Выдержали тяжелейшие сборы, а потом больше недели жили в Краснодаре, поскольку из-за состояния поля в Воронеже совместно с лигой было принято решение проводить матчи на резервной арене.

— Показалось, что команда выглядела тяжелой в первых весенних турах, а потом потихоньку стала набирать обороты.

— Я думаю, это не связано со сборами и нагрузками. Дело не в «физике». У нас же не было мышечных травм на этом отрезке. Считаю, все упиралось в психологию.

— Поясните, пожалуйста.

— Я видел, с каким нетерпением ребята ждали первую игру после паузы — с «КАМАЗом». И представляете: когда команды уже приехали на стадион, было принято решение, что играть на таком поле нельзя.

— Как вы это восприняли?

— Правильное решение. Поле пострадало очень сильно из-за аномальной погоды. Давно я такого в Воронеже не видел. Двухметровые сугробы... Я не преувеличиваю. Весь город встал. Службы ЖКХ еле-еле со всем справлялись. Мы были вынуждены играть на резервном поле, для этого нужно было переезжать в Краснодар. Получается, у игроков «Факела» сборы продлились еще на определенный срок. Они опять были оторваны от семей, жили в гостинице. Все время чего-то ждали. То есть они даже психологически не могли расслабиться. Это их немного надломило. Отсюда потери очков в начале весны.

— У вас хорошие отношения с Валерием Карпиным. Он как-то поздравил вас с выходом в РПЛ?

— За две минуты до финального свистка нашего матча с «Балтикой» Валерий Георгиевич прислал эсэмэс: «Держаться...» А потом мы, естественно, созвонились, и он уже поздравил по факту.

Что со стадионом? Каким будет бюджет?

— Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

— Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых — вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются. Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

— Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

— «Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации.

— Правда ли, что бюджет «Факела» в ФНЛ составлял около 300 миллионов рублей?

— Совершенно верно. Это не секрет. Причем это бюджет не только первой команды, а всей структуры клуба целиком. Это и вторая команда, и вся академия, и операционные расходы на работников офиса, и логистика, и транспорт.

— Какое место по бюджету вы занимали в ФНЛ?

— Точных данных у меня нет. Но мы находились по этому показателю в нижней части таблицы. Думаю, были за пределами десятки.

Футболисты «Факела» благодаря своих болельщиков за поддержку. пресс-служба «Факела»

— Есть понимание, каким будет бюджет «Факела» в РПЛ?

— У меня понимание есть, но оно не сформировано на сто процентов. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть подтвержденный бюджет от области. Мы надеемся, что он будет сохранен. А все остальное — это коммерческие доходы клуба, которые нужно реализовывать. Рассчитываем на то, что продлим договоры с партнерами.

— А титульного спонсора у вас нет?

— Нет. У нас автоматически продлится договор с букмекерами. Но пока мы еще не знаем, какие средства клубы получат от премьер-лиги, как они будут распределены. Возможно, это станет основной статьей бюджета «Факела».

Ни рубля агентам

— На днях на сайте РФС был опубликован ежегодный доклад о ключевых финансовых показателях клубов ФНЛ за 2021 год. Из него следует, что «Факел» вообще не тратился на агентов.

— Считаю, многие клубы ФНЛ и не должны тратить средства на агентов. Потому что если у тебя есть спонсор или тебе помогает правительство региона, то эти деньги точно не должны идти на подписные бонусы, агентские и так далее. Мы так и поступили — не потратили ни рубля! Кроме того, не покупали футболистов. К нам приходили свободные агенты. Зато продали игроков.

— По отчету видно, что у «Факела» была чистая прибыль.

— Это как раз те деньги, которые мы получили от продажи Свинова в «Спартак» и Никитина в «Локомотив». Также хотел бы заметить, что у «Факела» вообще нет долгов. Ни перед кем! Мы не должны контрагентам или налоговым органам. Зарплаты и премии выплачены в полном объеме. Все вопросы закрыты по всем направлениям. Считаю, «Факел» сломал футбольные стереотипы в этом сезоне.

— Что вы имеете в виду?

— Мы показали, что при правильной хозяйственной и финансовой деятельности, дисциплине, правильном планировании бюджета можно добиваться серьезных результатов. Причем речь идет не только о первой команде, но можно и развивать молодежный футбол, и получить сертификат академии. То есть все зависит от компетенции менеджеров и жесткой, четкой дисциплины. Хотя это очень тяжело. Это не говорит о том, что не нужно увеличивать бюджет и не нужно зарабатывать деньги. Вовсе нет. На коммерческих контрактах, партнерах, билетной программе клуб должен получать доходы.

При самых минимальных ценах на билеты мы, кстати, неплохо заработали. Думаю, теперь многие будут если не равняться на нас, то в определенных направлениях брать с нас пример. Хотел бы отдельно сказать о работе нашей селекционной службы. Спортивный директор клуба Кирилл Котов — большой профессионал. При скромных финансовых возможностях мы смогли точечно укрепиться. Считаю, команда была подобрана идеально.

Самедов, Пейчинович

— Теперь старшим селекционером «Факела» назначен Александр Самедов.

— Александр помимо поиска игроков для первой команды охватит еще и молодежный футбол. Мы задействованы в ЮФЛ, у нас есть вторая команда. То есть здесь тоже нужна определенная аналитика.

— Удастся ли сохранить лучшего бомбардира ФНЛ Максима Максимова?

— Давайте подождем. У Максима действующий контракт с «Факелом». Интерес есть не только к нему, но и к другим футболистам. Но это не говорит о том, что мы обязательно всех продадим или отпустим. Мы рассчитываем на ребят. У них была мечта играть в РПЛ. Если говорить о тех же Максимове и Магале, то нам удалось выполнить еще одну параллельную задачу. Смогли вернуть в команду воронежских футболистов, которые стали лучшими на своих позициях. Это очень важно для региона.

— У Неманьи Пейчиновича закончился контракт. Он уходит?

— Мы очень благодарны Неманье. После этапа карьеры в «Локомотиве» он согласился помочь нам в «Факеле». При этом Пейчинович долго не видел семью. Мы с ним не обсуждали его будущее. Просто сказали друг другу спасибо. А дальше — посмотрим.