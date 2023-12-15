Защитником ЦСКА Рошей интересуются клубы из Европы и Саудовской Аравии

К защитнику ЦСКА Виллиану Роше проявляют интерес клубы из Европы и Саудовской Аравии, сообщает журналист Экрем Конур.

Как утверждает источник, футболистом интересуются команды из немецкой бундеслиги, французской лиги 1 и турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» заинтересован в бразильском защитнике.

28-летний Роша перешел в ЦСКА в 2022 году. Его контракт рассчитан до 2025 года. В этом сезоне бразилец принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.