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Сегодня, 20:19

Петрушин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин подвел итоги первой части сезона для бело-голубых.

«Каковы шансы «Динамо» на чемпионство? Я бы дал процентов 30, максимум 40, на чемпионство. Думаю, что в этом сезоне надо попасть в тройку, а уже на следующий чемпионат планировать более высокие цели. Сейчас есть проблемы в обороне. Если в этом направлении команда усилится, то в следующем сезоне можно будет претендовать на золото», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Динамо» находятся на 3-м месте, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516425_petrushin_dal_byi_30-40_na_chempionstvo_dinamo
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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