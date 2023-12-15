Петрушин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин подвел итоги первой части сезона для бело-голубых.

«Каковы шансы «Динамо» на чемпионство? Я бы дал процентов 30, максимум 40, на чемпионство. Думаю, что в этом сезоне надо попасть в тройку, а уже на следующий чемпионат планировать более высокие цели. Сейчас есть проблемы в обороне. Если в этом направлении команда усилится, то в следующем сезоне можно будет претендовать на золото», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Динамо» находятся на 3-м месте, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).