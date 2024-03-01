Соболев ответил «Факелу» на шутку о состоянии газона на стадионе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на пост «Факела» в соцсети о состоянии газона на стадионе «Спартака».

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» — написал форвард в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 марта, «Факел» опубликовал пост с подписью: «Спартак», агрономы в городе?»

«Факел» сыграет в гостях со «Спартаком» 10 марта в 20-м туре РПЛ.

29 февраля стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.