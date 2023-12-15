Защитником ЦСКА Рошей интересуется «Трабзонспор»

«Трабзонспор» заинтересован в бразильском защитнике ЦСКА Виллиане Роше, сообщает Karadeniz.

По информации источника, руководство турецкого клуба ставит перед командой большие задачи на вторую часть сезона и хочет укрепить защиту. Отмечается, что «Трабзонспор» следит за Рошей с начала сезона и может вступить в переговоры с московской командой по трансферу футболиста уже в январе.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

«Трабзонспор» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда набрала 26 очков за 15 туров.