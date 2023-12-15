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Сегодня, 20:31

Роберт Морено назначен на пост главного тренера «Сочи»

Виктория Кравченко
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Роберт Морено.
Фото Global Look Press

Испанский тренер Роберт Морено возглавил «Сочи», сообщает пресс-служба команды. 46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«СЭ» первым сообщил, что «Сочи» заинтересован в подписании испанского тренера.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/robert-moreno-novyy-glavnyy-trener-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Роберт Морено
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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