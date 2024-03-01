Захарова заявила, что «Спартак» не обращался в МИД после задержания Промеса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — цитирует Захарову «Чемпионат».

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.