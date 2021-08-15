Защитник «Локо» Живоглядов рассказал о повреждении после матча с «Зенитом»
20:22
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов, замененный из-за травмы во время матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (1:1), сообщил, что у него ушиб.
— Характер травмы известен?
— Ушиб.
Футболист ранее рассказывал, что получил повреждение еще на разминке. В первом тайме он усугубил травму, но все же смог продолжать встречу еще какое-то время.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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