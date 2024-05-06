Валерий Овчинников: «Абаскаль прыгал, скакал как ребенок, а его держали в «Спартаке»...»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Спартак» должен тренировать россиянин.

— Понимаете ставку «Спартака» на иностранных тренеров?

— С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин... — сказал Овчинников «СЭ».

— Допускаете, что Слишковича все-таки оставят у руля команды?