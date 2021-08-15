«Краснодар» — «Арсенал»: Луценко вывел гостей вперед
20:11
«Арсенал» открыл счет в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». На 10-й минуте отличился Евгений Луценко.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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