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«Краснодар» — «Арсенал»: Луценко вывел гостей вперед

20:11
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«Арсенал» открыл счет в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». На 10-й минуте отличился Евгений Луценко.

Краснодар — Арсенал Т

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