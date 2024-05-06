Валерий Овчинников: «Соболев — непредсказуемый товарищ. На любой конфликт готов идти во время игры»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников в интервью «СЭ» высказался об игре «Спартака» против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.
— Мне качество игры «Пари НН» — «Спартак» не особо понравилось, — говорит Овчинников. — Показалось, что одна команда владела мячом 85 процентов времени, другая — 15. А толку? Счет на табло. Перекатывали друг другу... Пара моментов, не более того.
— «Спартак» не наиграл на победу?
— Наиграл? Не знаю... Команда адаптировалась к новому главному тренеру. Играют спокойнее, увереннее, степеннее. Но где нерв? Где ярость? Где страсть?
— Как вам тогда «Пари НН»?
— Тут футболистам есть что доказывать. Команду возглавил серб. К чему это приведет? В следующем сезоне могут подъехать уже игроки с Балкан. Так? А у нынешних исполнителей контракты, зарплаты. Есть что терять. Поэтому бились, сражались от обороны. Заслужили ничью. Повторюсь, «Спартак» мало что создал. Гости как сытые коты вокруг штрафной ходили... Я не почувствовал, что они во что бы то ни стало хотят вырвать три очка. Не хватило куража. Ну владели мячом, ну пасовали друг другу... Ну и что? Кому-то нравится такой футбол? Лично мне — не особо.
— Вам Слишкович не напоминает Абаскаля?
— Чем?
— Часто меняет стартовый состав.
— Я придерживаюсь старой формулы. Победный состав не меняют. Обыграли «Динамо», так зачем что-то перетасовывать опять? К чему привели эти эксперименты? 0:0. Ну-ну.
— Ждали в старте Соболева?
— Вот про него мне сложно что-то сказать...
— Вот как?
— Я его не знаю. Но по телевизору вижу, что у парня такой характер...
— Какой?
— Своеобразный человек, как мне кажется. На любой конфликт готов идти во время матча. На любой... Очень агрессивно себя ведет. Непредсказуемый товарищ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3