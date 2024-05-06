Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Валерий Овчинников: «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Да ну! Семак совсем плохой, что ли?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Зенит» не допустит осечки в матче с «Факелом» в 27-м туре РПЛ.

— За кого вы болеете в золотой гонке?

— Про результаты работы академии «Краснодара» я уже сказал. Где выхлоп-то? И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков», — говорит Овчинников «СЭ».

Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! Они должны были вырывать эти три очка! Вы-ры-вать. На кону чемпионство, ребята. Где нерв? Нет, играют они добротно. Пропускают, а ярости, чтобы забить ответный и победный голы, не видно. То же самое случилось со «Спартаком» сегодня в Нижнем.

— С «Краснодаром» все понятно. Остаются «Динамо» и «Зенит».

— Буду переживать за «Динамо». Из-за Тюкавина. Редкое светлое пятно в российском футболе!

— Допускаете, что «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»?

— Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти три матча на ура! Хотя вы знаете мое отношение к бразильцам. Самба...

 
Форвард &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин забил красивый гол в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo; (3:2). «В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана

— Разве Вендел и Клаудиньо плохо играют, когда хотят?

— Ключевое тут — когда хотят... Что вы к этим бразильцам привязались? В истории «Зенита» не было Аршавина? Не было Кержакова? Да хватало своих питерских ребят! Плохо играли, что ли?

— Педро — талант? Украшение чемпионата?

— Посмотрим, что с этим украшением будет в следующем сезоне. Можно выдать несколько игр, не вопрос. А потом? Сейчас весна, лето пройдут. Поглядим на него в холодные времена. С ним же, наверное, вся родня сюда приехала. Не уверен, что это идет на пользу.

Нет, я не рисую все в черных тонах. Хотят хозяева клубов идти таким путем — пожалуйста. Одни бразильцев завозят, другие — аргентинцев. Ну что ж — будем смотреть малый чемпионат мира.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Валерий Овчинников
0
Читайте также
Финал международного конкурса песен «Евровидение» пройдет 11 мая
«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
ФСБ опубликовала признания адъютанта Гитлера о решающем вкладе СССР в разгром нацизма
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Францией искать решение украинского кризиса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Валерий Овчинников: «Титовы рождаются раз в 50 лет? Искать надо, а не покупать восемь иностранцев!»
Валерий Овчинников: «Соболев — непредсказуемый товарищ. На любой конфликт готов идти во время игры»
«В золотой гонке болею за «Динамо» из-за Тюкавина. У «Спартака» где нерв, ярость, страсть?» Мнение Бормана
РПЛ: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов». Расписание и результаты 27-го тура
«Факел» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча
Балахнин: «На багаже Ивича «Краснодар» как-то играл, но спад может продолжиться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Овчинников: «Абаскаль прыгал, скакал как ребенок, а его держали в «Спартаке»...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости