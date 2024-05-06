Валерий Овчинников: «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Да ну! Семак совсем плохой, что ли?»
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Зенит» не допустит осечки в матче с «Факелом» в 27-м туре РПЛ.
— За кого вы болеете в золотой гонке?
— Про результаты работы академии «Краснодара» я уже сказал. Где выхлоп-то? И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков», — говорит Овчинников «СЭ».
Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! Они должны были вырывать эти три очка! Вы-ры-вать. На кону чемпионство, ребята. Где нерв? Нет, играют они добротно. Пропускают, а ярости, чтобы забить ответный и победный голы, не видно. То же самое случилось со «Спартаком» сегодня в Нижнем.
— С «Краснодаром» все понятно. Остаются «Динамо» и «Зенит».
— Буду переживать за «Динамо». Из-за Тюкавина. Редкое светлое пятно в российском футболе!
— Допускаете, что «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»?
— Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти три матча на ура! Хотя вы знаете мое отношение к бразильцам. Самба...
— Разве Вендел и Клаудиньо плохо играют, когда хотят?
— Ключевое тут — когда хотят... Что вы к этим бразильцам привязались? В истории «Зенита» не было Аршавина? Не было Кержакова? Да хватало своих питерских ребят! Плохо играли, что ли?
— Педро — талант? Украшение чемпионата?
— Посмотрим, что с этим украшением будет в следующем сезоне. Можно выдать несколько игр, не вопрос. А потом? Сейчас весна, лето пройдут. Поглядим на него в холодные времена. С ним же, наверное, вся родня сюда приехала. Не уверен, что это идет на пользу.
Нет, я не рисую все в черных тонах. Хотят хозяева клубов идти таким путем — пожалуйста. Одни бразильцев завозят, другие — аргентинцев. Ну что ж — будем смотреть малый чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3