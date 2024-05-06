Валерий Овчинников: «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Да ну! Семак совсем плохой, что ли?»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Зенит» не допустит осечки в матче с «Факелом» в 27-м туре РПЛ.

— За кого вы болеете в золотой гонке?

— Про результаты работы академии «Краснодара» я уже сказал. Где выхлоп-то? И тем не менее сразу после зимней паузы в борьбе с «Зенитом» я болел за «быков», — говорит Овчинников «СЭ».

Но что они показали в матче с «Ахматом»? Дома! Так за золото не бьются! Они должны были вырывать эти три очка! Вы-ры-вать. На кону чемпионство, ребята. Где нерв? Нет, играют они добротно. Пропускают, а ярости, чтобы забить ответный и победный голы, не видно. То же самое случилось со «Спартаком» сегодня в Нижнем.

— С «Краснодаром» все понятно. Остаются «Динамо» и «Зенит».

— Буду переживать за «Динамо». Из-за Тюкавина. Редкое светлое пятно в российском футболе!

— Допускаете, что «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»?

— Да ну! Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы она аж завизжала! Чтобы выдала эти три матча на ура! Хотя вы знаете мое отношение к бразильцам. Самба...

— Разве Вендел и Клаудиньо плохо играют, когда хотят?

— Ключевое тут — когда хотят... Что вы к этим бразильцам привязались? В истории «Зенита» не было Аршавина? Не было Кержакова? Да хватало своих питерских ребят! Плохо играли, что ли?

— Педро — талант? Украшение чемпионата?

— Посмотрим, что с этим украшением будет в следующем сезоне. Можно выдать несколько игр, не вопрос. А потом? Сейчас весна, лето пройдут. Поглядим на него в холодные времена. С ним же, наверное, вся родня сюда приехала. Не уверен, что это идет на пользу.