Главный тренер Морено может покинуть «Сочи» в случае вылета команды из РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, скорее всего, покинет клуб в случае его вылета из РПЛ, сообщает Legalbet.

По данным источника, в команде довольны работой испанского специалиста. В клубе хорошая атмосфера, несмотря на результаты команды. Однако Морено хотел бы работать в высшей лиге.

Главным кандидатом на замену испанскому тренеру является Кирилл Новиков.

«Сочи» после 27 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, которую занимает «Балтика», на 6 очков.