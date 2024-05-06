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Сегодня, 08:33

Главный тренер Морено может покинуть «Сочи» в случае вылета команды из РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, скорее всего, покинет клуб в случае его вылета из РПЛ, сообщает Legalbet.

По данным источника, в команде довольны работой испанского специалиста. В клубе хорошая атмосфера, несмотря на результаты команды. Однако Морено хотел бы работать в высшей лиге.

Главным кандидатом на замену испанскому тренеру является Кирилл Новиков.

«Сочи» после 27 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, которую занимает «Балтика», на 6 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/16521340/
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
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5.05 19:00
Пари НН – Спартак
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6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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 - : -
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 - : -
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