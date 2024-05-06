Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса заявил, что футболиста не пугает отсутствие еврокубков

Футбольные агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал об отношении бразильца к отсутствию возможности выступать в еврокубках.

«Дугласу очень нравится жить в России. Он никогда не заявлял нам, что хочет уйти из «Зенита». Отсутствие Лиги чемпионов? Это не проблема для Дугласа», — заявил агент Metaratings.ru.

30-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Гамбурга». Соглашение игрока с петеребургским клубом рассчитано до июня 2026 года.