Агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса заявил, что футболиста не пугает отсутствие еврокубков
Футбольные агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал об отношении бразильца к отсутствию возможности выступать в еврокубках.
«Дугласу очень нравится жить в России. Он никогда не заявлял нам, что хочет уйти из «Зенита». Отсутствие Лиги чемпионов? Это не проблема для Дугласа», — заявил агент Metaratings.ru.
30-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Гамбурга». Соглашение игрока с петеребургским клубом рассчитано до июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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|41-26
|50
|
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|27
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|8
|5
|46-35
|50
|
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|43
|
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|
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|40
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|40
|
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|38
|
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|7
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|
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|32
|
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|8
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|31-36
|29
|
12
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|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
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|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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