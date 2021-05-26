Зарема Салихова: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопросы, которые в материале «СЭ» были заданы Артемом Калининым.

Она объяснила свое решение выйти из совета директоров клуба.

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение, — сказала Салихова. — В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива». Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

«Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», — добавила Салихова.

(Максим Алланазаров)