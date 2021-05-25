Пять вопросов Зареме Салиховой

Зарема сделала несколько громких заявлений, но все аргументы были приведены в формате монолога.

Зарема Салихова весь последний сезон была главным ньюсмейкером российского футбола, при этом в СМИ спутница Леонида Федуна почти не выступала. Однако все резко поменялось в мае, когда госпожа Салихова сначала вошла в совет директоров, а потом вышла из него.

Зарема сделала несколько громких заявлений, аргументируя свою позицию и решение. Аргументы приведены здравые — думаю, с ними согласится большинство болельщиков. Однако хотелось бы предложить теперь уже экс-члену совета директоров клуба формат диалога, а не монолога. Потому что к самой госпоже Салиховой вопросов много, а вот ответов на них никто не получил. Выделю пять основных.

Почему был уволен Томас Цорн?

По сообщениям различных источников, именно вы настояли на увольнении с поста гендиректора Томаса Цорна. При этом всего за год до этого он получил полный карт-бланш от Леонида Федуна. Именно Цорн должен был готовить клуб к столетию, именно он был ответствен за проект передачи «Спартака» в управление болельщиков. Именно Цорн проводил трансферы нынешних лидеров «Спартака» Понсе, Ларссона, Крала, Соболева. Именно он, наконец, привел в команду Доменико Тедеско.

Ни один человек официально не обвинил Цорна в злоупотреблениях полномочиями, теневой агентской деятельности на посту гендиректора или нецелевой растрате средств. Все это мы читали в источниках различной степени анонимности. Если вы были так недовольны им, то выступите открыто и расскажите о своих претензиях. Пока же факты таковы: гендиректор, собравший нынешний «Спартак», уволен из клуба без объяснения причин.

Почему был назначен Шамиль Газизов?

Минувшим летом писалось, что Газизов — ваша креатура. Хочется понять, чем вы руководствовались, назначая уфимского босса в «Спартак». Успешный опыт работы на периферии далеко не всегда дает результат в большом клубе, а в «Спартаке», где сливы и интриги давно стали привычными, тем более. Это мы уже проходили на примере тренеров. Теперь началась чехарда гендиректоров.

Не продержавшийся в клубе и полугода Газизов всегда будет ассоциироваться с вами и вашей ошибкой: его увольнение — признание этой ошибки. А вопрос, почему и как в «Спартаке» люди попадают на руководящие должности, остается без ответа.

Почему в «Спартаке» оказались Тил, Урунов, Кокорин?

Трансферная политика «Спартака» в последние пару лет не вызывает серьезных нареканий. Однако Александр Кокорин стал таким же мемом, как и легенда клуба Джон Терри. Все болельщики красно-белых осенью читали ваши слова про трансфер Джордана Ларссона и спор с Леонидом Федуном насчет подарков. Сейчас вы завляете, что оставили «Спартак» с Ларссоном и Мозесом. Но если вы так хорошо разбираетесь в игроках, почему в «Спартаке» оказались трое вышеуказанных людей?

При этом, повторюсь, особых нареканий к переходам Понсе, Крала, Соболева, Промеса нет. Все эти футболисты точно не сделали команду слабее. Но рекордная выплата за Тила и пассажиры Урунов с Кокориным... Почему и зачем?

Почему в «Спартаке» структурный бардак?

Покинувший клуб Доменико Тедеско и в зимнем интервью «СЭ», и после своей прощальной пресс-конференции говорил о том, как сложно было ему работать. По первой команде и организационным вопросам нужно было общаться сначала с Цорном, потом с Газизовым, потом с Поповым, а потом и с Мележиковым. По второй команде — с Булатовым, Пилипчуком и Бушмановым. И это за неполные два года.

Как вы считаете, возможен хоть какой-то результат при подобной кадровой чехарде? Исполнительный и коммерческий директоры клуба Максим и Алексей Власовы не проработали и года. Как и Александр Атаманенко, вернувшийся в «Спартак» лишь в сентябре, а в мае написавший заявление по собственному желанию.

Зачем был нужен демарш перед стартом сезона?

Тедеско покинул клуб красиво — впервые за много лет тренер ушел без плевка в спину. Казалось, только-только наступило небольшое затишье, «Спартак» перерос вечные скандалы и начал работать, чтобы к столетию подарить праздник болельщикам. Но тут вы демонстративно выходите из совдира, а потом критикуете внутреннюю политику клуба.